I bicchieri di vetro non vanno nel cassonetto del vetro: ecco dove gettarli e perché è importante farlo correttamente per non compromettere il riciclo.

Chi si occupa di smaltire i rifiuti domestici sa che la raccolta differenziata è ormai una pratica quotidiana. Eppure, nonostante l’impegno di molti cittadini, restano dubbi diffusi su alcuni materiali, in particolare su quelli che sembrano appartenere a una categoria, ma non lo sono del tutto. È il caso dei bicchieri di vetro, che spesso finiscono per errore nel contenitore del vetro insieme a bottiglie e vasetti. Un gesto che può sembrare corretto, ma che in realtà rischia di compromettere l’intero ciclo del riciclo.

Perché i bicchieri non si possono buttare con il vetro comune

A prima vista, un bicchiere di vetro rotto sembra identico a una bottiglia o a un vasetto. Ma le differenze stanno nei dettagli della composizione. Il vetro usato per i bicchieri da cucina è trattato con additivi e agenti chimici che ne modificano la resistenza termica o la trasparenza. Questa lavorazione rende il materiale incompatibile con il vetro riciclabile. Il rischio è che, una volta fusi insieme, i frammenti di vetro da bicchiere alterino le proprietà del vetro riciclato, rendendolo inutilizzabile.

In pratica, ogni oggetto in vetro ha una composizione diversa, e solo alcuni tipi sono accettati nei centri di trattamento. I codici identificativi più comuni per il vetro riciclabile sono il 70, 71 e 72, sigle che non troviamo mai sui bicchieri. Questo vale anche per altri oggetti simili: vetri da finestra, piatti, lampadine e ceramiche non devono mai finire nel cassonetto del vetro. Il loro posto è nel secco indifferenziato, lo stesso contenitore dove si gettano i rifiuti non riciclabili.

Nel caso di un bicchiere rotto, è importante maneggiarlo con attenzione, utilizzando magari doppi sacchetti resistenti per evitare tagli o danni ai sacchi dell’immondizia. Le aziende che si occupano della raccolta consigliano di avvolgere i frammenti in carta o cartone prima di buttarli, così da proteggere gli operatori ecologici e le linee di smaltimento.

Cosa si può davvero buttare nel contenitore del vetro

Nel cassonetto del vetro vanno solo oggetti che rispettano criteri precisi. Sono ammessi i barattoli per conserve, le bottiglie, i flaconi di vetro per succhi, vino, acqua. Prima di gettarli, è bene rimuovere tappi in plastica o metallo e svuotarli da ogni residuo. Non servono lavaggi completi, ma è importante che non ci siano liquidi o resti alimentari.

Esclusi, invece, i vetri di farmaci, le lastre, i bicchieri, le tazze, tutto ciò che ha subito lavorazioni particolari o che ha un punto di fusione diverso. Mescolare questi oggetti al vetro comune può danneggiare i macchinari e far finire interi lotti di riciclo nella discarica. In molti comuni italiani, questa cattiva abitudine genera costi aggiuntivi e rallenta i processi dell’economia circolare.

Conoscere la destinazione corretta dei rifiuti non è solo un atto di responsabilità ecologica. Aiuta anche a mantenere efficiente il sistema di raccolta, riducendo errori e sprechi. Ogni volta che si sbaglia contenitore, si mette a rischio il lavoro di separazione a monte, spesso manuale, e si abbassa la qualità del materiale riciclato.

Chi ha dubbi, può consultare i regolamenti comunali o utilizzare le app di raccolta differenziata offerte da molti servizi ambientali. Informarsi è il primo passo per evitare danni e fare la differenza nel rispetto dell’ambiente.

Anche un semplice gesto, come gettare il bicchiere nel contenitore giusto, ha un impatto reale. Non a caso, le campagne di sensibilizzazione lo ripetono da anni: la raccolta funziona solo se ognuno fa la propria parte, anche con il vetro.