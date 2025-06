Trenitalia rilancia con premi e biglietti gratuiti: con la CartaFRECCIA e la newsletter, Trenitalia consente ai pendolari di viaggiare gratis accumulando punti.

Cambia il volto di Trenitalia, che nel pieno delle critiche sul caro biglietti e sullo stato dei treni regionali prova a riconquistare pendolari e viaggiatori frequenti. Il nuovo piano prevede viaggi premio, carnet scontati e offerte dedicate per chi si sposta regolarmente tra le città italiane, sfruttando un sistema basato sulla CartaFRECCIA e sull’iscrizione alla newsletter ufficiale. Una risposta diretta al calo di fiducia emerso negli ultimi anni, soprattutto tra i pendolari delle tratte a lunga percorrenza.

Nel dibattito che ha coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, Trenitalia cerca ora di posizionarsi in maniera diversa: meno promesse generiche e più strumenti concreti per ridurre il peso dei costi sulle tratte più frequentate. A partire da Roma–Milano, dove un biglietto in alta stagione può superare i 90 euro, il nuovo programma apre spiragli reali di risparmio anche per chi viaggia ogni settimana.

Come ottenere biglietti gratuiti e accumulare punti con la CartaFRECCIA

La CartaFRECCIA è gratuita e si attiva in pochi minuti sul sito ufficiale di Trenitalia. Ogni volta che si acquista un biglietto per treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Eurocity o Euronight, si accumulano punti proporzionali all’importo speso. Con 1000 punti, si ottiene un viaggio premio su tratte brevi (fino a 250 km). Con 3200 punti, si possono prenotare viaggi più lunghi in Business o Prima classe.

C’è anche un’opzione per i pendolari più costanti: con 10.000 punti si può ottenere un carnet da 10 viaggi, utile soprattutto per chi effettua spostamenti regolari lungo tratte ad alta richiesta. Un viaggio Roma-Milano, se acquistato con anticipo e usando il sistema CartaFRECCIA, può scendere a meno di un quinto del prezzo standard.

Prenotare con 3 o 6 mesi di anticipo può fare la differenza. Trenitalia propone in determinati giorni della settimana sconti aggiuntivi: il martedì, ad esempio, è spesso il giorno migliore per ottenere le tariffe più basse. Il sistema è flessibile: è possibile usare i punti anche per aggiornare la classe o cambiare il giorno di viaggio.

Frecce, bus e concorrenza: il confronto nel settore trasporti

Il nodo resta la concorrenza crescente, sia da parte delle compagnie su gomma, come FlixBus o Itabus, che offrono viaggi a basso costo e servizi sempre più capillari, sia da parte di Italo, il principale competitor ferroviario, attivo soprattutto sulle tratte ad alta velocità. Mentre gli autobus attraggono chi cerca il massimo risparmio senza badare al tempo, Italo punta sul comfort e su un servizio di bordo simile a quello delle Frecce.

Trenitalia risponde offrendo una maggiore copertura del territorio nazionale, soprattutto sulle linee intermedie e regionali, che rimangono escluse dal sistema premium di Italo. In questo contesto, la strategia della CartaFRECCIA – legata a un meccanismo chiaro di accumulo e all’invio costante di offerte via newsletter – diventa uno strumento per aumentare la fidelizzazione, puntando sul pubblico che viaggia spesso ma ha bisogno di prevedibilità nei costi.

L’obiettivo è chiaro: ridurre il peso economico per chi utilizza il treno ogni settimana e offrire un’alternativa concreta rispetto al trasporto su gomma, puntando su frequenza, puntualità e premi. La risposta del pubblico dirà se questa mossa potrà davvero segnare un cambio di passo per un’azienda che, tra critiche e pressioni politiche, è chiamata a dimostrare molto di più rispetto alle promesse fatte negli anni precedenti.