Il Governo si pone sempre dalla parte delle famiglie e, proprio per loro, mette in campo dei bonus che possono essere richiesti se si hanno dei determinati requisiti.

Uno degli ultimi che è stato messo in campo è per tutte quelle famiglie che hanno figli e vorrebbero far praticare loro uno sport. Si tratta di un incentivo economico che ha, anche, un nome molto particolare: “Bonus Sport 2025”. Qual è il suo obiettivo? Cerchiamo di capirlo insieme.

Nell’ambito di quelli che sono gli aiuti e i finanziamenti proprio alle famiglie, questo qui di cui stiamo per parlarvi è per chi ha figli anche in età scolare. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il bonus sport per famiglie e aziende

Quando si pensa ai vari bonus che vengono elargiti dallo Stato alle famiglie per dare loro una mano nella sussistenza ed affrontare insieme le varie spese, subito entra in gioco il meccanismo dell’aiuto economico, specialmente a coloro che, come famiglie, non riescono ad arrivare alla fine del mese. Fra queste, specie le famiglie che hanno figli minorenni.

Una delle ultime agevolazioni economiche che è stata messa in campo si chiama “Bonus Sport 2025”: è un bonus che ha l’obiettivo di supportare le spese per attività extrascolastiche per i propri figli, in primis lo sport. Per molte famiglie lo sport è essenziale anche per la crescita, non solo fisica, ma anche sociale ed educativa dei propri figli, ma non sempre tutti possono permetterselo e, dall’altro lato, le aziende che mantengono i centri sportivi sono oberate di lavoro e di tasse da pagare.

Ecco in cosa consiste

Per questo motivo, il Governo arriva in aiuto ed incontro attraverso proprio lo stanziamento di alcuni bonus e, fra questi, proprio quello per lo sport. Come funziona il bonus e chi può farne domanda? Dal 30 maggio al 30 giugno 2025 (prima finestra), e dal 15 ottobre (seconda finestra), le aziende possono richiedere un credito d’imposta pari al 65% delle donazioni in denaro effettuate a favore di impianti sportivi pubblici.

Il credito può essere usato in compensazione fiscale e viene suddiviso in tre rate annuali. Questo significa che, chi accetta questo tipo di bonus, potrà vedere migliorata la propria attività e non solo: Le donazioni aziendali infatti finanziano le strutture pubbliche, che a loro volta potranno:

Offrire iscrizioni gratuite o agevolate;

Coprire i costi di attività sportive per bambini e ragazzi;

Migliorare la qualità delle attrezzature e dei servizi.

Ciò porterà le famiglie a risparmiare circa 400€ proprio per lo sport dei loro figli.