Un’ondata di segnalazioni sta allarmando molti cittadini in tutta Italia a causa di un nuovo tipo di truffa telefonica.

Numerosi utenti stanno ricevendo comunicazioni ingannevoli che li invitano a contattare un numero telefonico per ottenere presunte informazioni fiscali, con conseguenze spesso gravi per i risparmi e la sicurezza dei dati personali.

Il meccanismo alla base di questa frode è noto come “truffa a tariffa maggiorata”. I malintenzionati inviano SMS che sembrano provenire da un reale Centro di Assistenza Fiscale, spesso utilizzando nomi noti come CAF CISL, per guadagnare la fiducia della vittima. Il messaggio solitamente contiene un invito urgente a chiamare un numero con prefisso 895, una numerazione speciale che applica costi elevati a carico di chi effettua la chiamata.

Una volta che la vittima richiama il numero indicato, non riceve alcuna assistenza reale, ma viene trattenuta in linea il più a lungo possibile per far lievitare rapidamente il costo della telefonata. Nei casi più gravi, i truffatori possono anche tentare di carpire informazioni sensibili come dati bancari o codice fiscale, mettendo a serio rischio il conto corrente.

Diversi utenti hanno riferito di aver ricevuto messaggi come:

“Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CAF Centro Assistenza Formativa al numero 895xxxxxxx per comunicazioni che la riguardano.”

Questa formulazione generica ma efficace, unita alla familiarità del termine “CAF”, rende la truffa particolarmente insidiosa e credibile.

Difendersi dalla truffa del falso CAF: consigli pratici e precauzioni da adottare

Per evitare di cadere vittima di questa frode, è fondamentale seguire alcune semplici ma indispensabili regole di sicurezza:

Non rispondere mai a SMS che invitano a chiamare numeri sconosciuti o a tariffa maggiorata. Nessun centro di assistenza fiscale serio utilizza questo tipo di comunicazioni per contattare i propri utenti.

In caso di dubbi, contattate direttamente il CAF di riferimento attraverso i canali ufficiali: il sito istituzionale o il numero telefonico ufficiale della sede a cui siete iscritti.

Non fornire mai dati personali, come codice fiscale, numeri di conto corrente o coordinate bancarie, né via SMS né telefonicamente a interlocutori non verificati.

Se ricevete un messaggio sospetto, bloccate immediatamente il numero e non effettuate alcuna chiamata.

Nel caso si sospetti di essere stati vittime di questa truffa, è importante segnalare l’accaduto alla Polizia Postale tramite il loro portale ufficiale, contribuendo così a contrastare la diffusione di questi raggiri.

Questi accorgimenti sono essenziali per tutelare sia il proprio denaro sia la propria privacy.

A seguito delle numerose segnalazioni giunte da diverse province italiane, il CAF CISL e le forze dell’ordine hanno intensificato la comunicazione rivolta ai cittadini per sensibilizzare sull’esistenza di questa nuova modalità di truffa. L’attenzione verso comunicazioni sospette è oggi più che mai necessaria per evitare danni economici e furti di identità.

Questa tipologia di frode si inserisce in un contesto più ampio di truffe telefoniche e digitali sempre più sofisticate, che sfruttano la fiducia e la fretta delle persone per ottenere guadagni illeciti. Oltre al rischio diretto di prosciugamento del credito telefonico, le conseguenze possono estendersi fino a gravi compromissioni finanziarie se i truffatori riescono a ottenere dati bancari sensibili.

Gli esperti raccomandano di mantenere alta la guardia e di diffidare da ogni comunicazione che non sia verificabile tramite i canali ufficiali degli enti coinvolti. Solo così sarà possibile proteggere i risparmi e la sicurezza personale da questi tentativi di frode sempre più frequenti e insidiosi.

Per approfondire, si rimanda alle indicazioni ufficiali fornite dal CAF CISL e alle segnalazioni della Polizia Postale, che rappresentano risorse fondamentali per chiunque voglia informarsi e difendersi in modo efficace contro questo genere di truffe.