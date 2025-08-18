Per chi desidera ricominciare altrove, la scelta della città giusta può trasformare un percorso potenzialmente difficile in un’esperienza arricchente.

Nel panorama delle destinazioni per espatriati, la percezione di accoglienza e integrazione gioca un ruolo fondamentale nella scelta di una nuova città in cui vivere.

Una recente indagine globale condotta da InterNations ha evidenziato quali siano le città meno ospitali per chi decide di trasferirsi, rivelando una sorprendente realtà a pochi passi dall’Italia.

La città più ostile al mondo: una realtà vicina all’Italia

Secondo la classifica stilata da InterNations, Monaco di Baviera, in Germania, si posiziona come la città più ostile al mondo per gli espatriati. Situata a meno di 500 chilometri dal confine italiano, questa metropoli tedesca ha registrato un alto livello di difficoltà di integrazione per chi arriva da fuori. Il 41% degli intervistati ha segnalato problemi nell’adattarsi alla cultura locale, quasi il doppio rispetto alla media globale.

Inoltre, il 46% degli espatriati descrive i residenti come freddi e distaccati, un elemento che contribuisce a creare un ambiente poco accogliente. Questa sensazione di isolamento porta molti stranieri a socializzare principalmente con altri espatriati, accentuando il senso di esclusione.

Non solo Monaco: anche altre città tedesche come Amburgo e Berlino figurano tra le meno ospitali. In Amburgo, solo il 42% degli stranieri ha percepito una popolazione amichevole, mentre il 73% ha incontrato difficoltà nel costruire nuove relazioni. Berlino, nonostante il suo carattere cosmopolita e dinamico, si colloca al terzo posto con il 64% degli intervistati che lamenta la difficoltà a stringere amicizie con la popolazione locale e oltre la metà che non si sente realmente integrata nella città.

Questi dati sottolineano una tendenza diffusa soprattutto nelle città del nord e centro Europa, in particolare quelle di lingua tedesca: elevati standard di vita si accompagnano a una certa freddezza sociale, che rende più complicata l’integrazione umana e relazionale per gli stranieri.

Le città più accoglienti per espatriati: il calore umano fa la differenza

All’estremo opposto della classifica, alcune città si distinguono per il loro spirito di accoglienza e per la facilità con cui gli espatriati riescono a integrarsi. In cima alla lista delle mete più ospitali si trova Malaga, in Spagna, dove l’84% degli intervistati ha giudicato amichevole la popolazione locale e il 67% ha dichiarato di aver fatto amicizia con facilità. Il clima mite e lo stile di vita rilassato contribuiscono a rendere Malaga non solo una meta turistica, ma anche una città ideale per una vita stabile.

Seguono nella top ten Città del Messico, con oltre il 72% di espatriati che ha trovato nuovi amici facilmente, e Alicante, altra città spagnola apprezzata per la cordialità dei suoi abitanti. La Spagna si conferma complessivamente un Paese particolarmente ospitale, con diverse città presenti nella lista delle destinazioni più accoglienti.

Altre località apprezzate per il loro calore umano includono Valencia, Ras Al Khaimah, Bangkok, Madrid, Città di Panama, Nairobi e Mascate. Questi luoghi si caratterizzano per la capacità di offrire un ambiente solidale, che facilita la costruzione di nuove relazioni e il senso di appartenenza.

Sfide e opportunità per chi sceglie di vivere all’estero

Scegliere di trasferirsi in un altro Paese comporta inevitabilmente una serie di sfide, dalla barriera linguistica alla diversa cultura, fino alla burocrazia e alla ricerca di un senso di accoglienza.

L’indagine di InterNations mette in luce come la dimensione sociale e relazionale sia centrale per il successo di un’esperienza all’estero.