Primo gatto, le 5 razze più difficili da gestire: cosa sapere prima dell’adozione

Chi sta pensando di adottare il primo gatto, in casa, nel 2026, dovrebbe partire da un dato semplice: non tutte le razze feline sono adatte a chi è alle prime armi. Alcune chiedono cure quotidiane, attenzione costante al comportamento o un rapporto frequente con il veterinario. Il punto, ricordano associazioni come Cat Fanciers’ Association (CFA), The International Cat Association (TICA) e Governing Council of the Cat Fancy (GCCF), è che l’idea del gatto “facile” regge sempre meno, soprattutto quando si parla di animali selezionati per l’aspetto, la taglia o particolari caratteristiche fisiche. Dietro un mantello elegante o un muso insolito, infatti, possono esserci esigenze molto concrete.

Il gatto “facile”? Un mito che può trarre in inganno chi è alla prima esperienza

L’idea che il gatto sia autonomo, silenzioso e capace di cavarsela da solo per ore è dura a morire. Ma spesso è proprio da qui che nascono le valutazioni sbagliate. Anche un normale gatto domestico ha bisogno di routine, gioco, stimoli e di qualcuno che sappia cogliere i segnali fisici e comportamentali. In alcune razze, tutto questo pesa ancora di più. C’è poi un altro aspetto da non trascurare: ogni gatto è un individuo, e il carattere di razza non è mai una regola fissa. Un siamese può essere meno espansivo del previsto, un altro esemplare può invece rivelarsi più impegnativo della media. Però le indicazioni generali restano utili, soprattutto per chi non ha esperienza e rischia di scegliere solo in base all’estetica, magari dopo una foto vista sui social o un video di pochi secondi.

Le associazioni feline citate da Focus.it nel materiale di partenza insistono proprio su questo punto: molte razze sono state selezionate per l’aspetto, non per una funzione precisa. E alcuni tratti fisici o comportamentali possono tradursi in gestione più complessa, spese veterinarie più alte e richieste continue di attenzione. Per un neofita, sottovalutare questi aspetti è facile. E succede spesso.

Bengala, Savannah e Siamese: tre razze che chiedono molto più di quanto sembri

Tra le razze considerate meno adatte a chi prende il primo gatto ci sono Bengala, Savannah e Siamese. Sono molto diverse tra loro, ma hanno un punto in comune: chiedono molto. Il Bengala, nato dall’incrocio tra gatto domestico e gatto leopardo asiatico (Prionailurus bengalensis), è descritto come un animale vivace, curioso, con un forte bisogno di interazione. Se passa troppo tempo da solo o vive in un ambiente povero di stimoli, può annoiarsi e diventare distruttivo. Non è, insomma, il classico gatto da divano.

Il caso del Savannah è ancora più delicato. Questa razza deriva dall’incrocio con il serval, felino africano che può raggiungere dimensioni notevoli, e viene classificata in base alla distanza generazionale dall’antenato selvatico. Gli esemplari più vicini a quel patrimonio genetico, secondo le schede di TICA, possono essere territoriali, molto energici e meno prevedibili nella gestione di tutti i giorni. Qui servono esperienza, spazio e capacità di leggere il comportamento dell’animale. La buona volontà, da sola, non basta.

Poi c’è il Siamese, che spesso sorprende chi si aspetta un compagno discreto. In realtà è una razza nota per la forte ricerca di contatto e per una vocalità molto marcata: miagola spesso, cerca presenza, sopporta male la solitudine. Se viene trascurato, può mostrare stress con comportamenti insistenti o disordinati. Per qualcuno è una qualità. Per un principiante, non sempre.

Persiano e Scottish Fold: quando a pesare sono cure quotidiane e problemi di salute

Se Persiano e Scottish Fold non sono tra le razze più complicate per energia o temperamento, il motivo di cautela è un altro, e conta almeno allo stesso modo: la salute. Il Persiano ha spesso un carattere domestico e tranquillo, ma richiede una gestione costante. Il pelo lungo e fitto va spazzolato ogni giorno per evitare nodi e accumuli difficili da risolvere. In più, la tipica forma del muso schiacciato, cioè la brachicefalia, porta spesso con sé lacrimazione abbondante, pulizia frequente degli occhi e un’attenzione maggiore sul piano respiratorio e dentale.

Non solo. In questa razza è nota una predisposizione alla malattia policistica del rene (PKD), oltre ad altri problemi legati alla selezione morfologica. In parole semplici: chi sceglie un Persiano deve mettere in conto tempo, visite veterinarie, spese e una routine precisa. Un proprietario esperto riesce più facilmente a organizzarsi. Un neofita, al contrario, tende a sottovalutare tutto questo.

Il Scottish Fold, invece, è da anni al centro di un dibattito etico e sanitario. Le sue orecchie ripiegate, il tratto che lo rende subito riconoscibile, sono legate a una mutazione della cartilagine che può interessare l’intero corpo e provocare osteocondrodisplasia, una condizione degenerativa e dolorosa. Il GCCF ha preso le distanze dalla razza proprio per questi motivi. Qui il punto non è un carattere difficile: è che la stessa selezione di questo gatto solleva domande serie sul benessere animale.

Primo gatto, come scegliere davvero: tempo, costi e compatibilità con la vita di casa

Per scegliere il primo gatto, più che inseguire una razza di moda, conviene partire da tre domande molto concrete: quanto tempo ho ogni giorno, quale budget posso sostenere, com’è davvero la mia casa. Un appartamento piccolo, molte ore fuori, poca esperienza nel riconoscere segnali di disagio o difficoltà nel gestire toelettatura e controlli frequenti rendono alcune razze poco adatte. E non è una questione di affetto. È una questione di compatibilità.

Un veterinario o un gattile serio, davanti a una prima adozione, chiede di solito proprio questo: ritmi di lavoro, presenza di bambini, altri animali, disponibilità economica in caso di imprevisti sanitari. Perché un gatto molto energico ha bisogno di attività e presenza; uno brachicefalo può richiedere controlli ripetuti; un animale con fragilità genetiche va seguito con continuità. In molti casi, soprattutto per chi comincia, un gatto europeo adulto, con un carattere già osservabile, può essere una scelta più equilibrata.

Alla fine il punto è semplice: non esiste la razza perfetta in assoluto, esiste il gatto più adatto alla vita che si è davvero in grado di offrirgli. Capirlo prima dell’adozione evita problemi dopo, per chi accoglie e per l’animale.