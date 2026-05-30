Condizionatore che puzza o perde acqua: i segnali da non sottovalutare

Con l’arrivo del caldo, i climatizzatori domestici tornano a lavorare per ore nelle case italiane e i segnali da tenere d’occhio sono sempre gli stessi: cattivi odori, gocce d’acqua dallo split, aria debole. Spesso dietro ci sono sporco accumulato, condensa stagnante o un guasto da non lasciare correre. Le indicazioni arrivano dalla guida pubblicata da Altroconsumo e riguardano soprattutto i sistemi split con unità interna a parete e unità esterna, i più comuni negli appartamenti. La manutenzione ordinaria, spiegano gli esperti, aiuta a tenere a bada polvere, pollini e residui. Ma non sempre basta: se il problema resta, a quel punto serve il tecnico.

Odori, gocce e aria debole: i sintomi di un problema vero

Un condizionatore che puzza non è solo un fastidio. Nella maggior parte dei casi, il cattivo odore nasce da filtri sporchi, umidità rimasta all’interno o residui finiti nelle parti meno accessibili dello split. A volte si sente subito, appena l’apparecchio parte. Altre volte arriva dopo qualche minuto. Un dettaglio che però dice molto: se la puzza torna subito anche dopo la pulizia dei filtri, il problema può essere più in profondità, nella batteria interna o nello scarico della condensa.

Lo stesso discorso vale per l’aria debole. Se il getto esce con poca forza, anche con la temperatura impostata in modo corretto, spesso ci sono griglie o filtri ostruiti e l’impianto è costretto a fare più fatica, con un calo dell’efficienza. Altroconsumo ricorda che, nei periodi in cui il climatizzatore viene usato di più, i filtri andrebbero controllati almeno ogni due settimane, soprattutto nelle case con animali domestici, bambini o persone allergiche.

Poi ci sono le perdite d’acqua. Le gocce che scendono dallo split, sul muro o direttamente sul pavimento, in soggiorno come in camera, non sono normali. Possono dipendere da uno scarico ostruito, da sporco accumulato all’interno o da un problema di installazione. Mettere una bacinella sotto, avverte l’associazione, non risolve il guaio. Anche altri segnali, come rumori anomali, alette che si muovono male o macchie scure vicino alle bocchette, meritano attenzione.

Quando serve l’assistenza: scarico condensa, muffa interna e guasti da non improvvisare

La regola, in questi casi, è semplice: chi usa l’impianto può pulire solo le parti accessibili, cioè filtri, pannello frontale, griglie e superfici esterne, sempre dopo aver spento tutto e tolto la corrente. Non bisogna invece aprire i carter interni né mettere mano a sensori, ventole, componenti elettriche o al circuito frigorifero. Lo stesso vale per i rimedi fai da te usati con troppa leggerezza: aceto, alcol, spray profumati, schiume o vapore, se non sono previsti dal produttore, possono rovinare l’impianto.

L’assistenza tecnica diventa necessaria quando restano odori persistenti, quando lo split perde acqua, se compaiono muffe interne o se il climatizzatore raffresca poco anche dopo la pulizia dei filtri. Lo stesso vale in presenza di spie di errore, vibrazioni forti, colpi metallici o di un’unità esterna difficile da raggiungere in sicurezza, per esempio su facciate, tetti o balconi esposti. Anche gli interventi sul gas refrigerante e sulle perdite devono essere eseguiti da operatori qualificati, nel rispetto della normativa europea sui gas fluorurati.

In pratica, il segnale da non ignorare è uno: quando la normale pulizia non basta più. Insistere con un intervento domestico, a quel punto, può solo peggiorare il guasto. Meglio fermarsi, segnarsi quando compaiono odore, gocciolamento o aria debole, e chiamare chi può capire davvero che cosa sta succedendo dentro l’impianto.