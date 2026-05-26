Dolore nascosto nei cani: perché i proprietari non colgono i segnali più sottili

Capire se un cane sta male spesso non è facile e cogliere i segnali può esser sfidante per il padrone. Ecco da dove partire.

Capire quando un cane sta male è spesso meno semplice di quanto sembri. A dirlo è uno studio dell’Università di Utrecht, pubblicato su PLOS One e rilanciato il 19 maggio 2026. Il dato che colpisce è questo: chi vive ogni giorno con un animale riconosce bene i segnali più evidenti, ma tende a lasciarsi sfuggire quelli più discreti. Proprio quelli che fanno la differenza quando il dolore nel cane c’è, ma non si vede ancora in modo chiaro.

Lo studio di Utrecht: proprietari e non proprietari di fronte a 17 segnali di dolore

Il lavoro del team olandese ha coinvolto 530 proprietari di cani e 117 persone senza animali domestici. A tutti è stato chiesto di valutare 17 diversi comportamenti canini, indicando quanto potessero far pensare a una condizione di sofferenza. Il punto è che tutti e 17 i comportamenti scelti dai ricercatori potevano essere collegati a una forma di dolore nel cane, ma chi partecipava al test non lo sapeva.

Ed è qui che arriva il risultato più sorprendente: i non proprietari hanno centrato più spesso la risposta giusta rispetto a molti cinofili, che sulla carta avrebbero dovuto partire in vantaggio. Secondo gli autori, vedere ogni giorno lo stesso animale può portare a considerare normali piccoli cambiamenti nel comportamento. Si nota una zampa sollevata. Molto meno, invece, uno sguardo diverso, una tensione nuova, un gesto che si ripete.

I segnali più facili da leggere: zoppia, meno gioco e cambiamenti netti nella routine

Sui segnali più evidenti, in effetti, la distanza tra i due gruppi si riduce parecchio. Zoppia, riduzione del gioco, esitazione nei movimenti e cambiamenti netti nella routine sono stati letti nel modo corretto sia da chi ha un cane sia da chi non ne ha mai avuto uno. È la parte più immediata del rapporto con l’animale: se il cane corre meno, evita il divano che prima saltava senza problemi o si alza con fatica, il messaggio arriva. Anche perché tocca abitudini che saltano all’occhio.

Un cane che all’improvviso non cerca più la pallina o resta in disparte vicino alla porta della cucina, magari proprio all’ora in cui di solito si agita, manda un segnale che molti proprietari colgono subito. Lo studio, però, non dice che i padroni non capiscono il loro animale. Dice qualcosa di più sottile: vedono bene ciò che rompe la normalità in modo netto, molto meno ciò che la incrina appena.

I segnali che sfuggono di più: sbadigli, leccate al naso, battito di ciglia e altre spie ignorate

Le difficoltà iniziano quando il linguaggio del corpo del cane diventa meno facile da decifrare. Tra i comportamenti più sottovalutati ci sono sbadigli ripetuti, leccate frequenti al naso, un battito di ciglia rapido, ma anche piccoli cambiamenti nel modo di reagire ai rumori o nell’aspetto del pelo. Dettagli che è facile liquidare come stranezze passeggere, stanchezza o nervosismo. E invece possono essere veri segnali di dolore.

Il problema, in sostanza, è che molti proprietari finiscono per legare quei gesti al carattere del cane o a una giornata no. “È sempre stato così” è una frase che i veterinari sentono spesso, e pesa più di quanto sembri. Perché il cane, per istinto, tende a nascondere la sofferenza. Non sempre guaisce, non sempre si lamenta. A volte compensa. A volte si irrigidisce e basta. Oppure si lecca il muso più del solito, sbadiglia senza motivo apparente, si distrae, si chiude.

Esperienza sì, abitudine no: quando osservare il cane e quando chiamare il veterinario

Dallo studio emerge anche un altro punto utile: avere già avuto a che fare con un animale malato aiuta davvero a riconoscere meglio i segnali, anche quelli meno evidenti. Chi ha già affrontato un problema ortopedico, un’infiammazione o un post-operatorio, di solito, ha un occhio più allenato. Ma l’esperienza da sola non basta, se si trasforma in abitudine. Il rischio è proprio questo: dare per scontato ciò che si vede tutti i giorni.

Osservare un cane, allora, vuol dire soprattutto confrontarlo con se stesso: come si muoveva una settimana fa, come dormiva, quanto cercava il contatto, se mangia con lo stesso ritmo, se evita una stanza, una scala, un rumore. Se il cambiamento dura, anche poco, o torna a ripetersi, il passaggio giusto è uno: sentire il veterinario. Non per allarmarsi a ogni sbadiglio, ma per non aspettare che il dolore diventi evidente. È lì che si gioca la differenza tra una sfumatura colta in tempo e un problema riconosciuto troppo tardi.