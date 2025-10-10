Un test comparativo ha analizzato aroma, gusto e prezzo delle principali miscele in cialde: ecco quali si distinguono sugli scaffali.

Per milioni di italiani il caffè non è soltanto una bevanda, ma un rito quotidiano che accompagna ogni momento della giornata. Con la diffusione delle macchine espresso domestiche, la scelta delle cialde giuste al supermercato è diventata più complessa: tra miscele Arabica e Robusta, tra prodotti di marca e opzioni “discount”, non sempre il prezzo elevato coincide con una qualità superiore. Per orientare i consumatori, Altroconsumo ha condotto un test comparativo su diversi marchi di caffè in cialde e capsule, valutando parametri come aroma, corpo, gusto, schiuma e rapporto qualità-prezzo. Il risultato è una classifica che mette in evidenza sia il prodotto con le migliori prestazioni assolute, sia quello che garantisce il miglior acquisto per chi cerca convenienza.

Come scegliere il caffè in cialde

Davanti allo scaffale del supermercato, le opzioni sono decine. La prima regola è non farsi guidare solo dal prezzo: molte cialde economiche hanno ottenuto valutazioni eccellenti, dimostrando che qualità e risparmio possono convivere. Un altro aspetto da considerare è la compatibilità con la macchina da caffè che si possiede. Non meno importante il profilo aromatico: chi preferisce un caffè morbido e delicato dovrebbe orientarsi verso miscele a prevalenza Arabica, mentre chi predilige un gusto deciso e intenso troverà soddisfazione nelle miscele con una quota maggiore di Robusta.

Infine, un consiglio: tenere in considerazione i test indipendenti di associazioni come Altroconsumo offre un parametro oggettivo oltre il marketing, aiutando a capire quali prodotti mantengono davvero le promesse.

I migliori caffè in cialde secondo Altroconsumo

Dal confronto emergono alcuni nomi di rilievo. L’Espresso Intenso di Esselunga si è imposto come “migliore del test” con un punteggio di 73/100 e un prezzo medio di 0,23 euro a capsula. Ottimo risultato anche per il Conad Espresso 100% Arabica, anch’esso con punteggio 73, indicato come “miglior acquisto” grazie al rapporto qualità-prezzo. In termini assoluti occupa la seconda posizione, ma diventa la scelta più conveniente per chi cerca qualità senza spendere troppo.

Altri prodotti che hanno ottenuto buoni riscontri sono il Lavazza Crema e Gusto (punteggio 72), la Borbone Miscela Blu, segnalata tra i migliori acquisti, e il Coop Espresso Classico, che ha raggiunto valutazioni positive nelle prove generali. I test tengono conto non solo della bontà del caffè, ma anche della finezza della crema, della stabilità del gusto nel tempo e del costo per capsula. L’obiettivo è offrire ai consumatori un quadro chiaro e affidabile per capire quali prodotti garantiscono un espresso di qualità anche a casa.

Il verdetto di Altroconsumo conferma che la qualità non è sempre questione di prezzo. Alcune miscele dei marchi della grande distribuzione si collocano ai vertici della classifica, a dimostrazione che per gustare un buon caffè non serve necessariamente spendere di più.