Quando pensi di avere tutto ciò che ti occorre in cucina, alla fine…ecco ti manca sempre lui: quell’utensile o quell’elettrodomestico che ti farebbe risparmiare tempo.

Tutto ciò che cerchi, e soprattutto a poco prezzo, lo puoi trovare da Lidl. Sì, perché come abbiamo ripetuto più volte, non si tratta di sola catena di supermercati e di vendita di generei alimentari e prodotti per la casa, ma anche di tutto ciò che serve in casa.

Anche i piccoli elettrodomestici e tutta l’utensileria per la tua cucina la puoi trovare qui. Vediamo insieme quali sono le ultime offerte che, di certo, non puoi farti scappare.

Mangiare salutare da Lidl

Davanti ad una cucina super attrezzata e dove davvero non manca nulla, in realtà se cerchi e vedi bene, qualcosa alla fine sempre serve. Proprio quel piccolo elettrodomestico, quell’ultimo utensile da cucina che mai avresti pensato di comprare, eccolo che spunta più necessario che mai. Come fare allora? Chissà quanto costerà e dove andarlo a comprare.

Assolutamente no: tutto ciò che cerchi è a portata di mano da Lidl: prezzi vantaggiosi, offerte tutte le settimane e ti porti a casa ciò che ti serve. Non solo generi alimentari e prodotti per la tua igiene o per quella della casa, ma anche accessori che ti mancano e che servono proprio all’ultimo minuto. Altro elemento importante è la convenienza: ogni settimana ci sono offerte che non puoi lasciarti scappare.

Un elettrodomestico che devi avere

Iniziamo a guardarne qualcuna insieme…ah, vi avvertiamo: stanno davvero andando a ruba e in tantissimi si stanno già recando nei negozi Lidl per poterli acquistare. Quello di cui parliamo oggi è l’estrattore di succo della SilverCrest che da Lidl troverai a soli 79€ a partire dal 6 novembre. Ha una velocità massima di 60 giri al minuto ed una potenza di 300W.

La sua apertura più grande del previsto ti permetterà anche di inserire frutti interi e di riuscire, comunque, ad estrarne il succo, così come anche con le verdure quelle un po’ più dure del solito. All’interno della confezione, al momento dell’acquisto, troverete anche una serie di accessori inclusi, fra cui diversi bicchieri con dosaggio di estrazione differenti, per regolarti a seconda della quantità di prodotto che desideri.

Un marchio unico per i piccoli elettrodomestici Lidl che è da sempre sinonimo di garanzia ed affidabilità, oltre che di qualità e convenienza. Se sei un amante del mangiar bene e sano, questo elettrodomestico non può assolutamente mancare nella tua cucina.