Per un viaggio sicuro e senza distrazioni è in vendita un nuovo dispositivo che promette d’innovare la guida: non più mappe e navigatore.

Oggi le auto di ultima generazione sono dei veri salotti multimediali, dei mezzi dotati di ogni comfort come quello del navigatore: raggiungere una meta è più facile di quanto sembra, e non serve neanche più acquistare strumenti che indichino mappe e strade visto che sono disponibili diverse app che sono facilmente scaricabili sullo smartphone. Eppure l’arrivo di un nuovo device, considerato l’erede del vecchio Tom Tom, ha allertato l’opinione pubblica che sin da subito ha manifestato il suo interesse.

C’è chi si è chiesto se questo dispositivo fosse necessario, ma soprattutto se avrà un riscontro positivo sul mercato. Ma di che cosa si tratta e qual è la sua reale funzione? Nel 2004 il Tom Tom ha rivoluzionato il modo di viaggiare, in quel momento storico era uno strumento decisamente innovativo in grado di raggiungere mete in città, ma anche fuori, non facili. In pochi mesi è diventato un must che tutti dovevano avere, poi l’evoluzione dei sistemi in materia ha messo in ombra questo strumento che oggi torna sul mercato del tutto rinnovato.

Tom è un device considerato innovativo, che non ha lo scopo di indicare strade o di portare a destinazione, ma ha una funzione del tutto diversa che mira a tutelare il guidatore e i suoi compagni di viaggio. Nessun schermo, nessuna voce, solo una sorta di scatoletta con delle luci che indicano determinate situazioni presenti in strada: dal pericolo come un auto ferma rilevato con un luce gialla alla presenza sul percorso di un autovelox rilevato con luce blu e c’è anche l’indicatore rosso che indica un possibile ingorgo.

Tom, l’innovazione dei device per auto

Tom è considerato dalla sua stessa azienda produttrice un’innovazione nel mondo dei device per auto. Nonostante la presenza oggi sul mercato di strumenti avanzati e veicoli che sono dotati di ogni possibile funzionalità in grado di rendere la guida più comoda e sicura, Tom promette di offrire un servizio utile, per alcuni necessario, ma mai invadente.

Si torna così ad un device fisico, che è destinato ad affermarsi nei negozi. L’azienda produttrice è certa che avrà un riscontro positivo e che riuscirà nella missione per cui è stato creato ossia quella di rendere la guida più sicura evitando tutte le possibile distrazioni. Grazie all’uso di semplici luci il guidatore riceverà il segnale di pericolo in modo diretto, senza impegnarsi a vedere immagini o schermi vari. Sarà anche in grado di gestire la situazione con maggiore cautela.