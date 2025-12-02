Related Stories

Fumare una sigaretta è peggio che accendere un’auto a diesel vecchia: abbiamo i giorni contati Fumo sigaretta

Fumare una sigaretta è peggio che accendere un’auto a diesel vecchia: abbiamo i giorni contati

29 Novembre 2025
Lo bevi tutti i giorni, ma è altamente inquinante: la scoperta che mette in allarme il mondo intero lo bevi tutti i gironi

Lo bevi tutti i giorni, ma è altamente inquinante: la scoperta che mette in allarme il mondo intero

29 Novembre 2025
Solo pochissime città in Italia resistono all’inquinamento: dove respirare aria pulita Aria Pulita

Solo pochissime città in Italia resistono all’inquinamento: dove respirare aria pulita

28 Novembre 2025
Change privacy settings
×