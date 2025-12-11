Related Stories

Clima fuori controllo, previsto un aumento di +2,7 gradi: addio ogni soglia di sicurezza Cambiamento climatico: superata la soglia di sicurezza

Clima fuori controllo, previsto un aumento di +2,7 gradi: addio ogni soglia di sicurezza

8 Dicembre 2025
PFAS e pesticidi nel prosecco, anche Lidl: i risultati del test che spaventano i consumatori Prosecco

PFAS e pesticidi nel prosecco, anche Lidl: i risultati del test che spaventano i consumatori

7 Dicembre 2025
La verità (inquietante) sulle candele natalizie: cosa rilasci in casa se ne accendi più di una candele natalizie

La verità (inquietante) sulle candele natalizie: cosa rilasci in casa se ne accendi più di una

6 Dicembre 2025
Change privacy settings
×