Nell’ambito della manutenzione domestica, sturare lo scarico rappresenta un intervento frequente e necessario per evitare disagi.

Oggi più che mai, la ricerca di soluzioni ecologiche e naturali si affianca all’uso di prodotti chimici specifici, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza e alla tutela ambientale. Vediamo come è possibile liberare efficacemente gli scarichi di lavandini e lavabi, partendo da rimedi tradizionali fino ai prodotti più innovativi e professionali.

I rimedi naturali per sturare lo scarico: sale, aceto e bicarbonato

Uno dei metodi più diffusi per liberare lo scarico in modo naturale sfrutta ingredienti comuni della cucina: sale grosso, aceto di vino bianco e acqua calda. Questi elementi, facilmente reperibili e a basso impatto ambientale, costituiscono un rimedio efficace contro ostruzioni leggere e moderate.

Il bicarbonato di sodio è un altro alleato prezioso: oltre al suo impiego in cucina, agisce come detergente naturale, in grado di sciogliere grassi e residui organici che spesso causano ristagni negli scarichi. Una miscela efficace prevede due cucchiai di sale grosso e altrettanti di bicarbonato da versare nello scarico, seguiti da acqua bollente o aceto. La reazione effervescente che si genera aiuta a rimuovere i depositi, migliorando il deflusso dell’acqua in pochi minuti.

Dopo aver lasciato agire la soluzione naturale, è consigliabile testare il risultato riempiendo il lavandino d’acqua e osservando la rapidità dello scarico. Questo semplice procedimento spesso risolve il problema senza ricorrere a sostanze chimiche.

Se i rimedi naturali non dovessero bastare, esistono altri trucchi domestici da usare con cautela, prima di chiamare un professionista o utilizzare prodotti chimici. Le bibite gassate, per esempio, possono avere un effetto disgregante grazie all’anidride carbonica e all’acidità contenuta, simile a quanto avviene nello stomaco dopo un pasto pesante.

Anche shampoo e bagnoschiuma, essendo saponi delicati, possono facilitare la pulizia degli scarichi, aiutando a rimuovere residui oleosi e sporco accumulato. Il detersivo per piatti, noto per la sua azione sgrassante, può essere utile in caso di ostruzioni causate da grassi, purché dosato con attenzione per non danneggiare le superfici circostanti.

Questi metodi, pur non essendo totalmente ecologici, rappresentano un’alternativa meno invasiva rispetto ai prodotti chimici, da adottare solo dopo aver tentato con le miscele naturali.

Quando e come utilizzare gli sturatori chimici in sicurezza

Nei casi di ostruzioni più resistenti, in cui i rimedi naturali e domestici non sono sufficienti, è necessario ricorrere a prodotti chimici specifici per lo sturamento degli scarichi. Sul mercato sono disponibili diverse tipologie di sturatori:

Liquidi , che agiscono sciogliendo rapidamente residui organici come capelli e grasso.

, che agiscono sciogliendo rapidamente residui organici come capelli e grasso. Gel , più densi, che aderiscono alle pareti dello scarico permettendo un’azione più prolungata.

, più densi, che aderiscono alle pareti dello scarico permettendo un’azione più prolungata. Granuli, estremamente potenti, capaci di generare calore a contatto con l’acqua e disgregare ostruzioni particolarmente ostinate.

Tra i prodotti professionali più apprezzati vi è il Faren MELT, disponibile anche in versione non acida, che garantisce un’efficace azione disgregante senza intaccare tubature in PVC, metalli o gomme. Questo prodotto è stato sviluppato in Italia con formula ad alta concentrazione, pensata per mantenere puliti gli scarichi ed eliminare i cattivi odori, con un’attenzione particolare alla sicurezza e al rispetto delle tubature.

Per un utilizzo corretto degli sturatori chimici, è fondamentale:

Seguire scrupolosamente le indicazioni sulla confezione.

Indossare guanti protettivi e occhiali.

Ventilare l’ambiente durante l’applicazione.

Non mescolare mai diversi prodotti chimici.

Rispettare i tempi di posa indicati e sciacquare abbondantemente con acqua calda al termine.

Importante è anche evitare l’uso ripetuto di prodotti chimici in tempi ravvicinati e tenere questi prodotti lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Se dopo aver sperimentato rimedi naturali e chimici lo scarico resta otturato, è consigliabile rivolgersi a un idraulico professionista. Questa figura, con competenze specifiche in impianti idraulici e termoidraulici, è in grado di risolvere ostruzioni profonde o problemi strutturali delle tubature. L’idraulico utilizzerà attrezzature tecniche e metodi avanzati per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto, evitando danni maggiori alla rete domestica.