Quando un nuovo anno inizia i vecchi calendari diventano inutilizzabili, ma è possibile dare loro una nuova vita con queste idee creative.

Le festività natalizie hanno accompagnato verso la conclusione del 2025. L’anno si è chiuso con la notte di San Silvestro, un momento significativo e fortemente simbolico. Attorno ad una tavola imbandita si attende il conto alla rovescia, che conduce all’apertura di una nuova era ricca di opportunità.

Il Capodanno pone infatti di fronte alla possibilità di fare il punto sui 12 mesi appena trascorsi, accogliendo allo stesso tempo nuovi propositi per quelli che verranno. Uno di questi potrebbe essere proprio quello di dedicare maggiore attenzione in ambito domestico, alle tematiche ambientali e del riciclo.

Perché non farlo partendo proprio dall’oggetto che testimonia il passaggio al nuovo anno? Il calendario è presente in una o più versioni in ogni casa. Appeso al muro nella sua forma più classica, o appoggiato alla scrivania per consultare le date con maggiore comodità mentre si lavora.

Viene spesso omaggiato dai più famosi brand che ne fanno uno strumento di pubblicità, o si acquista come elemento decorativo che tiene compagnia per tutto il corso dell’anno. Ma basta poco perché si trasformi in un inutile rifiuto. Una volta che il periodo della sua utilità è terminato, tuttavia, è possibile dargli una seconda vita trasformandolo in modo funzionale e creativo. Qui di seguito, diverse idee per farlo.

Come riciclare il calendario in modo creativo e funzionale

Collezionare oggetti voluminosi come i calendari in casa è diventato sempre più difficile. Le moderne filosofie minimaliste insegnano a liberarsi del superfluo, lasciando spazio così a ciò che davvero serve. Non bisogna dimenticare però, che il calendario è realizzato quasi sempre in carta piuttosto rigida e resistente, decorata con fantasie e disegni particolari.

Si presta perciò, ad essere riutilizzata in molti modi. Tra i più utili c’è quello degli imballaggi e delle imbottiture. É perfetta per avvolgere oggetti fragili da inserire negli scatoloni durante un trasloco o per creare volume all’interno delle borse conservate nell’armadio.

Nel caso di calendari particolarmente decorativi, le sue pagine possono diventare degli elementi di decoupage. Con i suoi ritagli più belli si può aggiungere stile e colore ai vecchi mobili, ottenendo un risultato originale e unico nel suo genere. Allo stesso tempo, incollando la carta all’interno dei cassetti si può creare un fondo che li protegge dai danni e dallo sporco nel corso degli anni.

La parte rigida di cartoncino generalmente usata per appenderlo può diventare la base per dei simpatici sottobicchieri o per dei giochi per bambini, da ritagliare e rivestire con tessuto o carta colorata. I fogli invece, si prestano bene anche a rivestire pacchi regalo in modo originale risparmiando, o a diventare etichette e bigliettini d’auguri per le feste.

Se si è particolarmente legati ad un’illustrazione presente sul calendario, si può tagliare la parte dei numeri ed incorniciare il resto, rendendola una vera e propria opera d’arte da appendere al muro. Ed ancora, la carta si può conservare per divertirsi a creare degli origami insieme ai più piccoli.

Infine, se non ci sono alternative, il vecchio calendario diventerà un ottimo alleato per favorire l’accensione del fuoco nel camino. Da inutile rifiuto diventerà un valido aiuto durante l’inverno.