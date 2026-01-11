La casa assume un aspetto luxury e chic aggiungendo gli articoli in offerta da Lidl: nel nuovo catalogo tutto quello che serve per rinnovare lo stile con un tocco di design.

A gennaio si aprono nuove interessanti opportunità nel settore dello shopping. Messe da parte le festività che hanno chiuso l’anno precedente, si prospettano numerose possibilità di rivedere le proprie necessità, soprattutto in ambito domestico.

Il mese è quello giusto per rimettersi al lavoro con piccole o grandi opere di rimodernamento della propria dimora, che si prepara a diventare ancor più accogliente e confortevole nel periodo freddo. Ecco perché, per molti, questa rappresenta un’ottima occasione per compiere delle valutazioni sull’arredamento già presente in casa o pensare a qualche acquisto in più.

Si può scegliere di spostare i mobili in modo funzionale, sfruttando gli spazi al meglio ed eliminando il superfluo. Magari, invece, si può optare per l’aggiunta di alcuni elementi ancora mancanti. Nel campo dei componenti di design, una delle priorità per i consumatori del 2026 è quella dello spazio d’archiviazione.

L’obiettivo è integrare dei mobili che siano esteticamente gradevoli e in linea con le tendenze del momento, creando allo stesso tempo delle aree di contenimento in grado di accogliere gli oggetti più vari. In questo senso, Lidl viene in soccorso proponendo nel suo nuovo volantino delle chicche di design da non perdere. Basta un elemento per conferire ad ogni stanza un aspetto curato ed elegante, degno delle case luxury.

Trasforma la casa con i mobili funzionali e chic di Lidl: offerta da non perdere

Il bisogno di acquistare qualche mobile in più per la propria casa si scontra spesso con i costi elevati che questa spesa richiede. Fortunatamente ad oggi le opzioni si moltiplicano grazie alle grandi catene di supermercati come Lidl. Il colosso tedesco della grande distribuzione, aggiorna periodicamente il suo catalogo con un’ampia proposta di articoli legati alla casa, tra cui degli elementi d’arredo di qualità.

Da giovedì 15 gennaio nei punti vendita arriverà il mobiletto con 2 ante della linea Livarno Home. Con dimensioni di 80 x 80 x 35 cm, si presenza come un’opzione versatile sia dal punto di vista estetico che funzionale. L’effetto legno infatti, si può abbinare facilmente ad altri componenti sia di stile classico che moderno.

Allo stesso tempo, le misure compatte permettono di aggiungere spazi per archiviare anche in un angolo libero della stanza. Il mobiletto infatti, al suo interno, è dotato di ripiani che si possono regolare in altezza a seconda delle esigenze. Il materiale di montaggio è incluso nella vendita. Questo prodotto sarà acquistabile da Lidl al costo di 49 euro e si può abbinare ad un altro mobile in offerta sul catalogo della settimana.

Si tratta in questo caso di un armadietto a colonna con dimensioni 40 x 110 x 35 cm. Apribile con un’anta lunga che si può montare su entrambi i lati, anche questo è dotato di ripiani all’interno ed ha un costo di 39 euro. Entrambe le soluzioni consentono di ridurre il disordine conservando libri, piccoli oggetti di utilità, materiali elettronici e molto altro. Un vero passe-partout per la casa.