La grande catena di ipermercati ha voluto sorprendere i suoi clienti per la festa degli innamorati, tante idee regalo perfette

La Festa di San Valentino è sempre più vicina e, a quanto pare, Eurospin ha voluto fare una grande sorpresa a tutti i suoi clienti, offrendo un’ampia scelta di idee regalo per questa giornata. In questo modo nessuno potrà arrivare impreparato al prossimo 14 febbraio, sarà impossibile non trovare il giusto pensiero da fare alla dolce metà.

La catena di ipermercati ha sempre offerte strepitose nel suo volantino e, in occasione di San Valentino, ha voluto dedicare un grande spazio ai prodotti che potrebbero essere regali perfetti per celebrare questa festa.

Le offerte di San Valentino da Eurospin

Così Eurospin nel suo volantino, valido fino al prossimo 8 febbraio, ha deciso di inserire una serie di dolci sorprese da poter regalare in occasione della Festa di San Valentino. Ci sono i cuori di cioccolato per coccolare il proprio partner a soli 2,49 euro, ma anche una confezione di profiteroles al mascarpone a soli 2,99 euro per concludere una serata speciale con un dolce da leccarsi i baffi.

Ma le offerte di Eurspin per San Valentino non sono finite qui, ci sono le fragole da abbinare al prosecco, le prime a 1.99 euro e il secondo a 3,19 euro. Ma anche un profumo a soli 4.99 euro o un pigiama Disney al prezzo di 12.99 euro. Praticamente la grande catena di ipermercati ha pensato a tutto per trascorrere una serata speciale, dal dolce alle bollicine, fino al pigiama.

Eurospin, per questo San Valentino, ha fatto ancora di più, sul sito c’è un’intera sezione dedicata a questa festa con tantissime idee regalo a prezzi davvero bassissimi. Per chi vuole una sorpresa romantica e tradizionale c’è il dolcissimo bouquet con orsetto (vedi foto) a soli 12.99 euro. Se invece si desidera qualcosa di meno convenzionale, si possono regalare i fiori Lego, c’è l’orchidea a un prezzo di 39.99 euro, un bouquet di rose tutto da costruire a 46,99 euro.

Per chi preferisce i regali classici, invece, ci sono diversi generi di Care Bears a 14,99 euro, il peluche Teddy gigante (150 cm) al costo di 44,99 euro e molti altri pupazzi teneri e romantici. Non mancano i regali tech per chi preferisce un dono più funzionale, dallo smart watch a 12.99 euro fino allo speaker Bluetooth a 9,99 euro, c’è davvero di tutto. Nella sezione dedicata a San Valentino sul sito di Eurospin c’è praticamente l’imbarazzo della scelta, sarà difficile non trovare il regalo giusto.