Un gesto semplicissimo, quasi banale, può cambiare il modo in cui il frigorifero consuma energia e incidere sulle spese di casa più di quanto immagini.

In un periodo in cui il costo dell’energia pesa sempre di più sulle spese familiari, ogni piccolo accorgimento capace di ridurre i consumi domestici diventa prezioso. Spesso si pensa che per risparmiare servano elettrodomestici nuovi o interventi costosi, ma non sempre è così. Esiste un trucco semplice, alla portata di tutti, che riguarda il frigorifero e il freezer e che sfrutta un principio fisico tanto elementare quanto efficace. Un’idea che molti ignorano, ma che può fare la differenza sia nei consumi quotidiani sia nella gestione degli imprevisti.

Il trucco delle bottiglie congelate che rende il frigorifero più efficiente

Congelare una o due bottiglie d’acqua e lasciarle nel freezer permette di trasformare uno spazio spesso semivuoto in un sistema più stabile dal punto di vista termico. L’acqua, una volta ghiacciata, diventa una sorta di accumulatore di freddo capace di assorbire e rilasciare lentamente la temperatura. Questo significa che ogni volta che si apre lo sportello, il freddo non si disperde immediatamente e il compressore non è costretto a riattivarsi di continuo per compensare gli sbalzi termici.

Il funzionamento è più intuitivo di quanto sembri. Un freezer pieno mantiene meglio la temperatura rispetto a uno vuoto, perché la massa degli alimenti già congelati aiuta a trattenere il freddo. Le bottiglie d’acqua svolgono esattamente la stessa funzione, occupando gli spazi liberi e riducendo la quantità di aria che si scalda rapidamente. Meno aria da raffreddare significa meno lavoro per il motore e, di conseguenza, minori consumi elettrici nel tempo.

Questo effetto diventa ancora più evidente se si considera che l’avvio del compressore è la fase più dispendiosa dal punto di vista energetico. Ridurre il numero di accensioni, allungando i cicli ma rendendoli meno frequenti, consente al frigorifero di lavorare in modo più efficiente. Anche una riduzione percentuale apparentemente modesta può tradursi, a fine anno, in un risparmio concreto sulla bolletta, soprattutto se abbinata ad altre buone abitudini come una corretta regolazione della temperatura e una manutenzione costante.

Oltre al risparmio, questo trucco offre un vantaggio spesso sottovalutato: la sicurezza degli alimenti in caso di blackout. Le bottiglie ghiacciate aiutano a mantenere bassa la temperatura interna più a lungo quando manca la corrente, rallentando lo scongelamento dei cibi. In situazioni di emergenza, un freezer ben “caricato” può conservare gli alimenti per molte ore senza rischi, a patto di evitare aperture inutili dello sportello.

Inserire bottiglie d’acqua congelate nel freezer non richiede investimenti né competenze particolari. È un gesto semplice che sfrutta ciò che già abbiamo in casa e che rende il frigorifero più stabile, più efficiente e più affidabile. Un piccolo trucco che, nel tempo, può trasformarsi in un alleato silenzioso contro sprechi e bollette sempre più alte.