Penserai sia impossibile, ma basta davvero un trucco semplicissimo per tenere in ordine l’armadio anche se hai molti vestiti.

C’è un momento che appartiene alla quotidianità di (quasi) tutti. Apriamo le ante del nostro armadio per vestirci e siamo investiti da una caterva di maglie, maglioni, pantaloni e cappotti accatastati l’uno sull’altro e quasi impossibili da riconoscere al primo sguardo. Siamo costretti a tirare fuori tutto per cercare quello che vogliamo indossare.

Lo spazio manca sempre e quando il tempo stringe spesso si finisce per indossare sempre le stesse cose solo perché sono le prime che si vedono. Un piccolo oggetto che normalmente finisce nel cestino potrebbe cambiare radicalmente le regole del gioco.

La soluzione inaspettata

Non ci crederai, ma l’aiuto stavolta viene da…una lattina di Coca-Cola. O, per meglio dire, dalla linguetta della lattina, quella che normalmente stacchiamo distrattamente quando apriamo qualsiasi bibita o una scatoletta di tonno.

Infilando una linguetta nel gancio di una gruccia, infatti, si crea istantaneamente un aggancio secondario per una seconda gruccia. Si possono quindi appendere due capi, nella stessa porzione di barra orizzontale che prima ne conteneva uno solo.

Il risparmio di spazio è immediato e misurabile. Se a ogni gruccia appendiamo una linguetta significa che raddoppieremo gli abiti nel nostro armadio. Il tutto a costo zero e senza modificare la struttura del nostro armadio.

Il primo passo è chiaramente raggruppare il maggior numero possibile di linguette (o comunque il numero che ci serve per il nostro armadio). Una volta raccolte abbastanza linguette è consigliabile passarle rapidamente con una limetta per unghie, per smussare eventuali spigoli vivi che potrebbero rovinare i nostri vestiti.

Dopodiché il sistema si monta in pochi secondi: linguetta nel gancio superiore, seconda gruccia agganciata ala linguetta. E il gioco è fatto. E c’è un ulteriore beneficio che va oltre la semplice ottimizzazione degli spazi e che è a tutti gli effetti il vero punto i forza del metodo. Appendere due capi sulla stessa gruccia significa poterli combinare in anticipo, senza sprecare tempo.

Si possono infatti comporre gli outfit in modo da averli subito pronti quando ci servono. Chi ha sperimentato il trucchetto non torna più indietro perché può finalmente disporre di un armadio ordinato e decisamente più efficiente. E come effetto collaterale positivo c’è anche il fatto che si tende a comprare meno, perché finalmente si ha davanti agli occhi tutto quello che si possiede davvero. Insomma, un trucchetto davvero geniale che vi conquisterà subito.