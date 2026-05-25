Acquafaba, l’ingrediente anti-spreco che sta cambiando la pasticceria vegana

Capita spesso: si apre un barattolo di ceci, si scola tutto in pochi secondi e quel liquido denso finisce nel lavandino senza pensarci. Eppure è proprio lì che si nasconde uno degli ingredienti più sorprendenti della cucina vegetale.

L’acquafaba ha cambiato il modo di fare molti dolci vegan non per moda, ma per un motivo semplice: funziona davvero. Monta, incorpora aria, dà struttura. E soprattutto trasforma uno scarto in qualcosa di utile. È questo il punto che la rende interessante anche ben oltre il mondo vegano.

Acquafaba, cos’è davvero e perché riesce a fare il lavoro dell’albume

Il nome nasce dall’unione di aqua e faba: acqua dei legumi. In concreto, è il liquido di cottura dei ceci o quello che si trova nei barattoli. La versione più usata è proprio quella dei ceci perché, rispetto ad altri legumi, ha una combinazione più stabile di amidi, proteine solubili e saponine. È questa miscela che le permette di comportarsi in modo simile all’albume.

Non è una copia perfetta dell’uovo, e questo va detto subito. Però in molte ricette fa bene il suo lavoro. Quando si monta con le fruste, trattiene aria e crea una schiuma stabile. Se poi si aggiungono zucchero e un elemento acido, come qualche goccia di limone o il cremor tartaro, quella schiuma prende corpo e regge meringhe, spume e basi soffici. Il suo successo è esploso dal 2015, quando il termine “aquafaba” ha iniziato a circolare nella cucina vegetale internazionale. Ma oggi il punto non è più l’effetto novità. Il punto è che permette di recuperare un liquido che di solito si butta e di usarlo in ricette dove la consistenza conta quasi quanto il sapore. Chi la prova per la prima volta lo capisce in un attimo: quando le fruste iniziano a lasciare i classici picchi e quel liquido color paglia diventa, quasi incredibilmente, una neve montata.

Non solo scelta vegana: ecco a chi conviene davvero usarla

L’acquafaba viene subito associata alla cucina cruelty free, ed è normale: permette di togliere le uova da preparazioni che sembravano difficili da rifare in chiave vegetale. Ma fermarsi qui sarebbe riduttivo. Può essere utile anche a chi è allergico alle proteine dell’uovo, a chi ha alcune intolleranze, a chi vuole ridurre gli ingredienti di origine animale senza stravolgere la propria dieta e anche a chi cerca una cucina più anti-spreco. Insomma, parla a un pubblico molto più largo di quanto sembri.

C’è poi un aspetto molto pratico. Spesso il problema non è ideologico, ma organizzativo. Preparare un dolce per una cena con ospiti diversi — uno vegano, uno allergico, uno che preferisce ricette più leggere — può complicare tutto. L’acquafaba, invece, in molti casi semplifica. Non risolve ogni cosa: il risultato finale dipende sempre dalla ricetta, dalle dosi e perfino dall’umidità dell’aria. Però allarga parecchio il margine di manovra. Va chiarito anche un altro punto: non è automaticamente “più sana” in assoluto. Se finisce in una meringa o in un dessert ricco di zucchero, resta comunque un dolce. Il suo vantaggio vero non è una presunta leggerezza miracolosa, ma la flessibilità. E per molti, già questo basta.

Non solo meringhe: mousse, macarons e i dolci che cambiano faccia

Le meringhe restano il caso più sorprendente, anche perché l’effetto si vede subito: croccanti fuori, leggere dentro, senza un grammo di albume. Ma l’acquafaba non si ferma lì. Funziona bene anche in mousse al cioccolato, marshmallow vegetali, pavlova, frosting ariosi, mousse di frutta e in alcune versioni dei macarons, dove la difficoltà non è solo montare, ma mantenere la struttura durante asciugatura e cottura.

Il risultato, va detto, non è sempre identico a quello classico. Chi cucina se ne accorge presto: a volte cambia la fragranza, altre volte la stabilità, altre ancora serve una mano più precisa. Ma è proprio qui che sta il suo interesse. Non obbliga a copiare il dolce tradizionale in modo perfetto; permette piuttosto di ripensarlo. In una mousse, per esempio, aiuta a ottenere una consistenza più leggera senza panna o albumi. In un pan di Spagna vegetale può dare più aria all’impasto. Nelle preparazioni da forno, però, chiede attenzione, soprattutto quando l’aria è umida: assorbe facilmente l’umidità e perde croccantezza. Chi fa meringhe lo sa bene. La sera sembrano perfette, al mattino possono diventare appena appiccicose. Non c’è nessun mistero: spesso è semplicemente cambiata l’aria. Anche per questo l’acquafaba piace a chi ama sperimentare: costringe a guardare davvero la ricetta, non solo a seguirla.

Barattolo o fatta in casa? La differenza che conta davvero

Qui la scelta pesa. L’acquafaba del barattolo è quasi sempre la strada più semplice per chi cerca un risultato immediato e abbastanza prevedibile, perché il liquido è già concentrato e tende a essere più costante. Per montare meringhe o spume, spesso è la soluzione più affidabile, soprattutto per chi è alle prime prove.

L’acqua di cottura fatta in casa, invece, è più in linea con l’idea di recuperare tutto, ma cambia molto da una volta all’altra. Dipende da quanta acqua si usa, da quanto cuociono i ceci, dall’ammollo e perfino dal tipo di cece. Se risulta troppo liquida, spesso bisogna farla restringere sul fuoco e poi lasciarla raffreddare prima di usarla. I vantaggi sono chiari: meno sprechi, più controllo sugli ingredienti, meno sale o additivi rispetto ad alcuni prodotti confezionati. Il rovescio della medaglia è che non si comporta sempre allo stesso modo. Per questo molti la usano volentieri in mousse, impasti e preparazioni meno delicate, mentre per meringhe e macarons preferiscono il liquido del barattolo. C’è poi una questione pratica di cui si parla poco: il sapore. Se viene montata bene e inserita nel modo giusto, la nota di legume tende quasi a sparire, soprattutto con cacao, vaniglia, agrumi o zucchero. Ma se la base è troppo intensa o poco concentrata, un retrogusto riconoscibile può restare. Conviene quindi provare, assaggiare e capire come reagisce nella propria cucina. In fondo è questo il lato più riuscito dell’acquafaba: non promette miracoli, ma insegna a guardare con occhi diversi quello che fino a ieri sembrava soltanto acqua da buttare.