Le Carte che offrono il Bonus Benvenuto nel 2026: i vantaggi sono molti e vanno dagli euro in regalo ai cashback, sono davvero convenienti.

Il 2026 si conferma un anno ricco di opportunità per chi desidera aprire un nuovo conto corrente o attivare una carta di pagamento con benefici immediati. Le carte con bonus di benvenuto rappresentano oggi strumenti finanziari molto apprezzati, capaci di coniugare sicurezza, praticità e vantaggi economici concreti. Dai buoni regalo ai cashback fino a interessi maggiorati sui depositi, le offerte sono molteplici e selezionate per soddisfare diverse esigenze.

Le migliori carte con bonus di benvenuto nel 2026

Le banche e gli istituti finanziari continuano a proporre promozioni a tempo limitato per attrarre nuovi clienti. Tra le soluzioni più interessanti del momento spiccano la Carta Mediolanum, la Carta ING, la Carta Hype, la Carta Crédit Agricole, Revolut e Vivid Money. Ognuna di queste carte offre un mix di vantaggi, dal cashback ai buoni digitali, fino a programmi di invito amici che moltiplicano i premi.

La Carta Mediolanum si conferma una delle opzioni più vantaggiose per chi utilizza frequentemente Amazon. La promozione prevede un bonus fino a 60€ in buoni regalo, attivabile con l’apertura del SelfyConto e la richiesta della carta di debito Mastercard. Il bonus base di 10€ si può aumentare fino a 50€ effettuando almeno 50€ di spesa entro i termini indicati. Inoltre, il programma “Presenta un amico” consente di accumulare ulteriori voucher digitali fino a 20€ per ogni nuovo cliente invitato.

ING propone il conto Arancio Più, che abbina a un cashback promozionale del 4% sugli acquisti una maggiorazione degli interessi al 4% per sei mesi sul conto deposito. Il conto ha un canone base di 5€ mensili, azzerabile per giovani under 30 o per chi accredita stipendi o pensioni superiori a 1.000€. Il programma “Presenta un amico” offre inoltre un bonus di 50€ per ogni nuovo cliente invitato, fino a un massimo di 10 inviti.

La Carta Hype si distingue per l’immediatezza del bonus, che può arrivare fino a 25€ a seconda del piano scelto (gratuito, Next o Premium).Tra i servizi inclusi vi sono bonifici istantanei senza commissioni, cashback fino al 10% sugli acquisti e strumenti di budgeting, con una proposta adatta soprattutto a studenti e giovani utenti digitali.

Crédit Agricole offre una delle promozioni più generose: fino a 600€ complessivi in buoni Amazon. Il bonus si articola in più tranche, con premi erogati in base all’apertura del conto, all’uso della carta e all’accredito dello stipendio o pensione. La carta di debito Visa è gratuita per i primi due anni, con canone mensile di 2€ successivamente.

Entrambe le piattaforme digitali continuano a incentivare il passaparola con programmi “Invita un amico” che premiano con bonus in denaro o cashback. Revolut offre una carta Mastercard senza canone con prelievi gratuiti fino a 200€ mensili e gestione multivaluta, ideale per chi viaggia o fa acquisti all’estero. Vivid Money, con carta Visa, propone fino a 100€ di bonus accumulabili attraverso inviti e cashback fino al 10% sugli acquisti per chi mantiene almeno 1.000€ sul conto.

Carte di credito con fido nel 2026: flessibilità e vantaggi

Parallelamente alle carte con bonus di benvenuto, le carte di credito con fido—note anche come carte revolving—offrono una linea di credito che può essere utilizzata e rimborsata in comode rate mensili. Questo tipo di carta è particolarmente indicato per chi desidera maggiore flessibilità nei pagamenti, pur dovendo prestare attenzione agli interessi applicati in caso di rateizzazione.

Una delle offerte più interessanti in questo segmento è la TF Mastercard Gold di TF Bank, una carta revolving senza conto corrente associato, che consente di richiedere un plafond personalizzato in base al profilo di rischio del cliente. Il rimborso minimo mensile è del 3% dell’importo utilizzato, con un TAN del 21% e un TAEG del 23,10%.

Banca Mediolanum propone la Mediolanum Credit Card con fido personalizzabile, integrata nel SelfyConto. La carta, disponibile sia in versione Visa sia Mastercard, permette di rateizzare le spese superiori a 250€ grazie all’opzione Easy Shopping.