Perché le meringhe vegan non riescono: i 4 errori più comuni

Fare le meringhe senza uova è questione di precisione e, soprattutto, di errori da evitare.

Le meringhe vegan sembrano facili, finché dal forno non esce una teglia di ciuffi opachi, appiccicosi o afflosciati. In questi casi, quasi mai il problema è la ricetta in sé. Più spesso è un dettaglio minuscolo, di quelli che in cucina sfuggono: un velo d’olio rimasto nella ciotola, un’acquafaba troppo liquida, lo zucchero versato troppo presto, il forno tenuto appena più alto del dovuto. Capire dove si blocca il passaggio fa la differenza, molto più che cambiare ingredienti. Anche perché, quando vengono bene, le meringhe con acquafaba hanno davvero quella fragilità croccante che si cerca nelle versioni classiche.

Umidità, ciotole unte e fruste sporche: i nemici invisibili della montata

Il primo errore è anche quello che si nota meno. L’acquafaba monta grazie alle sostanze rilasciate soprattutto dai ceci durante cottura o conservazione, ma rispetto all’albume è molto più delicata. Basta una ciotola lavata male, una traccia di grasso sulle fruste, perfino una giornata molto umida, e la montata parte già in salita. Se il composto resta schiumoso ma non diventa lucido e fermo, spesso il punto è proprio questo. Conviene asciugare bene tutto, usare strumenti perfettamente sgrassati e non ignorare l’aria della cucina.

Quando fuori c’è molta umidità, le meringhe assorbono acqua anche dopo la cottura e nel giro di poche ore tornano molli. Il guaio è che si pensa subito a una dose sbagliata, mentre il problema magari era il cucchiaio lasciato vicino al lavello o il vapore del forno acceso da troppo.

La consistenza dell’acquafaba: come capire se contiene abbastanza proteine

Non tutta l’acquafaba reagisce allo stesso modo. Quella dei ceci in barattolo, di solito, è la più affidabile perché ha una concentrazione abbastanza costante di proteine e amidi. Quella fatta in casa può funzionare benissimo, ma solo se è abbastanza ridotta. Se appare quasi trasparente e scorre come acqua, ottenere una struttura stabile diventa difficile. La consistenza giusta è quella di un liquido leggermente viscoso: non denso come uno sciroppo, ma neppure acquoso.

Un accorgimento semplice, usato anche in molte ricette vegetali riuscite come quelle pubblicate da GreenMe sulle meringhe preparate con l’acquafaba dei ceci, è partire da un liquido già concentrato oppure farlo restringere in pentolino e lasciarlo raffreddare del tutto prima di montarlo. Aiuta anche qualche goccia di succo di limone, che rende la schiuma più stabile. Qui l’errore è frequente: se la montata non arriva, non sempre bisogna continuare a usare le fruste per altri dieci minuti. A volte si sta solo cercando di montare un liquido che, così com’è, non regge.

Zucchero inserito male e composto che si smonta: dove si sbaglia più spesso

Quando l’acquafaba comincia finalmente a prendere corpo, la tentazione è correre. Ed è proprio lì che molte meringhe vegan si giocano tutto. Lo zucchero va aggiunto poco alla volta, solo quando il composto è già bianco e gonfio, mai tutto insieme e mai troppo presto. Se cade dentro in una volta sola, appesantisce la schiuma, la fa smontare e lascia una massa granulosa che poi in forno non asciuga come dovrebbe.

Anche il tipo di zucchero conta: uno semolato molto grosso si scioglie più lentamente, mentre uno più fine, o tritato, aiuta a mantenere il composto più liscio. Conta anche il gesto: meglio versarlo di lato, con le fruste in movimento, così la montata non si schiaccia. Se sollevando la frusta il becco ricade subito, non è ancora il momento di formare le meringhe. Qui, più che la tecnica, pesa la fretta. E la fretta, in una preparazione che più che cuocere deve asciugarsi, è quasi sempre il peggior errore.

Forno troppo caldo o tempi sbagliati: come evitare meringhe appiccicose o bruciate

La meringa vegan non sopporta né gli sbalzi né un calore troppo forte. Un forno troppo caldo colora subito la superficie, ma lascia l’interno umido. Uno troppo basso, o spento in anticipo, non asciuga abbastanza e regala quei gusci che sembrano pronti finché non si prova a staccarli dalla carta forno. In molte ricette il riferimento resta sui 90-100 °C, con tempi lunghi, spesso tra 90 e 120 minuti. Ma il punto è che ogni forno si comporta a modo suo, e conta anche l’umidità della stanza. Il segnale più affidabile non è il timer: è la consistenza. La meringa deve staccarsi senza opporre resistenza e non deve lasciare le dita appiccicose. Se si scurisce, la temperatura era troppo alta; se resta elastica, serviva più tempo.

Può essere utile anche lasciare lo sportello leggermente socchiuso negli ultimi minuti, se il forno lo permette, per far uscire il vapore. È un passaggio semplice, poco appariscente, ma spesso decisivo. Perché le meringhe vegan non chiedono magie da pasticcere: chiedono attenzione ai dettagli e la pazienza di non trattarle come biscotti qualsiasi. Quando cambia questo, di solito cambia anche il risultato.