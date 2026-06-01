Manutenzione del climatizzatore durante l’anno: ogni quanto pulirlo e perché conviene

Quando, come e quanto va pulito un climatizzatore nell’arco di un anno: la guida passo passo per gestirlo al meglio

Con l’arrivo del caldo e delle prime accensioni che durano ore, la manutenzione del climatizzatore di casa torna a essere una questione molto concreta: quando pulirlo, chi può farlo davvero, dove si può intervenire in sicurezza e perché conviene non rimandare.

In base alle guide dedicate ai climatizzatori split domestici e ai consigli rilanciati anche da Altroconsumo il 28 maggio 2026, il punto è questo: una parte della pulizia si può fare da soli, ma solo su filtri, griglie, pannello frontale e superfici raggiungibili. Per scarico condensa, circuito frigorifero, gas refrigerante e componenti interni, invece, serve un tecnico qualificato.

Prima dell’estate, durante l’uso intenso e a fine stagione: il calendario dei controlli

La regola di base è semplice e vale per quasi tutti gli impianti split con unità interna ed esterna: un controllo prima dell’estate, un altro nei periodi di uso più intenso e una pulizia a fine stagione. Prima della prima accensione è bene spegnere l’apparecchio, staccare la corrente, aprire solo le parti indicate nel manuale e pulire filtri, griglie e bocchette. Se l’unità esterna si raggiunge facilmente, senza salire su appoggi precari o sporgersi, vanno tolti anche foglie, polvere e altri detriti.

Nei mesi più caldi, poi, i controlli devono farsi più ravvicinati. ENEA, nelle indicazioni richiamate dalla guida, consiglia di controllare i filtri almeno ogni due settimane se il climatizzatore resta acceso per molte ore. E la frequenza può aumentare se in casa ci sono animali domestici, bambini o persone con allergie respiratorie. Un dettaglio piccolo ma importante: dopo il lavaggio con acqua tiepida e un detergente delicato, se il produttore lo consente, i filtri vanno rimessi al loro posto solo quando sono completamente asciutti.

A fine stagione, oppure dopo un lungo periodo di stop, conviene ripetere la pulizia ordinaria e osservare come si comporta l’impianto nei primi minuti di funzionamento. Se si sentono odori sgradevoli, l’aria esce debole, compaiono gocce d’acqua, rumori metallici o vibrazioni insolite, la manutenzione fai da te deve fermarsi lì. Per interventi su perdite, ricarica del refrigerante o controllo del circuito, ricordano le norme europee sui gas fluorurati — il Regolamento Ue 2024/573 e quello di esecuzione 2024/2215 — bisogna rivolgersi a personale certificato.

Filtri sporchi, consumi più alti e aria peggiore: gli effetti concreti della scarsa manutenzione

Un condizionatore sporco non è solo meno piacevole da usare. Quando filtri e griglie si riempiono di polvere, il passaggio dell’aria si riduce e l’apparecchio è costretto a lavorare di più per arrivare alla temperatura impostata. Tradotto: possono salire i consumi elettrici e scendere le prestazioni. Magari non subito, ma con il passare delle settimane la differenza si nota, anche nella forza del getto d’aria.

C’è poi un altro aspetto, più domestico ma spesso trascurato. Nelle zone umide o sporche possono accumularsi polvere, pollini, residui organici e, in alcuni casi, muffe o microrganismi. La normale pulizia dei filtri aiuta a limitare ciò che torna in circolo in casa, ma non basta a risanare tutto l’impianto. Se la puzza del condizionatore ricompare subito dopo la pulizia, oppure se dallo split esce acqua, il problema può riguardare lo scarico condensa o parti interne che non si possono raggiungere.

Ecco perché spray, schiume, profumatori, ozono, vapore o lampade UV non vanno presi come scorciatoie. Alcuni prodotti si possono usare sulle superfici accessibili, ma solo se il manuale lo prevede; altri, più semplicemente, coprono il sintomo e non risolvono la causa. È qui che si capisce il senso della manutenzione ordinaria: meno sporco nell’aria, meno rischio di cattivi odori e, spesso, un impianto che consuma meno e dura di più.