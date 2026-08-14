Prometeo tv, la puntata del 12 agosto 2026 da non perdere

Il 14 agosto 2026, alla vigilia di Ferragosto, famiglie in viaggio, istituzioni e imprese si muovono tra caro carburanti, tensioni politiche dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, diplomazia ferma sul fronte Ucraina-Russia e nuove iniziative territoriali presentate in diverse regioni italiane, mentre la pausa estiva non rallenta l’agenda pubblica.

Caro carburanti, Ferragosto pesa sugli automobilisti

Per chi si sposta in auto, il Ferragosto 2026 arriva con un conto più salato alla pompa: secondo le rilevazioni diffuse dalle associazioni dei consumatori, un pieno di gasolio costa oltre 22 euro in più rispetto allo scorso anno. Il rincaro, segnalato lungo le principali direttrici turistiche e nelle aree di servizio autostradali, incide soprattutto sulle partenze dell’ultimo momento, quelle tra il pomeriggio del 14 e la mattina del 15 agosto.

Il tema del caro carburanti torna così al centro del dibattito, con automobilisti e operatori turistici che chiedono controlli sui prezzi e maggiore trasparenza. “Con due figli e il bagagliaio pieno, rinunciare all’auto è complicato”, ha raccontato un viaggiatore diretto verso la Puglia in un’area di servizio sull’A1, poco dopo le 10. Le associazioni parlano di un impatto diretto sui consumi: meno soste, meno ristorazione, qualche notte tagliata dai programmi. Piccoli aggiustamenti, ma diffusi.

Attentato Ranucci, Fazzolari attacca Schlein e il giornalista

Sul fronte politico resta alta la tensione dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report finito al centro di un grave episodio ancora al vaglio degli inquirenti. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, esponente di Fratelli d’Italia, ha chiesto scuse pubbliche a Ranucci e alla segretaria del Pd Elly Schlein, sostenendo che entrambi avrebbero “insinuato” un coinvolgimento del partito della premier Giorgia Meloni.

“Lui e Schlein si scusino”, ha detto Fazzolari, parlando di accuse considerate infondate e politicamente gravi. Dal Partito democratico, nelle ore successive, è arrivata una replica orientata a tenere separati due piani: la solidarietà al giornalista e la richiesta di piena chiarezza sull’accaduto. In base alle prime ricostruzioni, gli investigatori stanno ancora lavorando su movente, modalità e possibili responsabilità. Solo allora, spiegano fonti parlamentari, il confronto potrà uscire dal terreno delle accuse incrociate. Per ora resta il clima pesante, dentro e fuori Montecitorio.

Ucraina-Russia, lo “spirito di Anchorage” resta lontano dalla pace

A un anno dal summit tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska, la formula dello “spirito di Anchorage” sembra essersi svuotata, mentre la guerra tra Ucraina e Russia resta senza una vera prospettiva negoziale. L’incontro del 2025, presentato allora come un possibile varco diplomatico, non ha prodotto un cessate il fuoco stabile né un calendario politico condiviso.

Kiev continua a chiedere garanzie di sicurezza e il ritiro delle truppe russe dai territori occupati, mentre Mosca insiste su condizioni che l’Ucraina considera inaccettabili. Le capitali europee, da Bruxelles a Berlino, osservano con prudenza le mosse della Casa Bianca, anche perché ogni apertura americana verso il Cremlino viene letta alla luce degli equilibri interni alla Nato. “La pace non si costruisce con una foto”, ha confidato un diplomatico europeo citato da fonti di stampa internazionali. Una frase asciutta, ma efficace. Intanto, sul terreno, continuano raid, evacuazioni e scambi di prigionieri a ritmo irregolare.

Regioni, sostenibilità e turismo: dal Lazio alla Basilicata

In Regione Lazio è stata presentata la proposta di legge “Disposizioni per promuovere la sicurezza integrata”, un testo che punta a rafforzare il coordinamento tra enti locali, polizie municipali e strutture territoriali. La misura, secondo i promotori, mira a intervenire su degrado urbano, prevenzione e presidio delle aree più esposte, con un approccio definito “di prossimità”. Il passaggio in commissione chiarirà risorse, tempi e competenze.

Sul versante ambientale, Neya ha annunciato un progetto di piantumazione di mangrovie in Madagascar su 2.500 ettari, una superficie paragonata a circa 3.300 campi da calcio. L’iniziativa, legata alla tutela degli ecosistemi costieri e all’assorbimento di CO₂, si inserisce nel dibattito sulla sostenibilità e sulle compensazioni ambientali, terreno sul quale cresce l’attenzione delle aziende ma anche la richiesta di verifiche indipendenti.

La Basilicata intanto si segnala per il turismo: la regione si è aggiudicata il riconoscimento per la migliore campagna di promozione territoriale dell’estate 2026, mentre a Castelsaraceno torna “Tra cielo e terra”, tre giorni dedicati a sport, natura e spettacolo. In agenda anche il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica, in vigore dal 12 agosto, con regole più stringenti su riduzione, riuso e riciclo. A Verona, infine, si riuniscono le direttrici e i direttori degli Istituti Italiani di Cultura: un confronto sulla diplomazia culturale, in un’estate in cui economia, ambiente e promozione del territorio viaggiano spesso sullo stesso binario.