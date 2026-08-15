Clima, il mare si scalda anche in profondità: temperature alte fino a 40 metri

Dalla Rai alla Cisgiordania, passando per la cronaca abruzzese, la sicurezza nel Lazio e le iniziative su ambiente, turismo e cultura, oggi 15 agosto 2026 si intrecciano in Italia e all’estero notizie diverse per natura ma accomunate da un punto: il peso delle istituzioni, delle comunità locali e delle scelte pubbliche sulla vita quotidiana dei cittadini.

Ranucci e Report, il legale: “Sostituzione chiesta dalla politica, paradosso morale”

Resta alta l’attenzione attorno a Sigfrido Ranucci e al futuro di Report, dopo le prese di posizione politiche sulla trasmissione d’inchiesta di Rai 3. Il legale del giornalista ha ribadito che l’indipendenza editoriale di Report è sempre stata tutelata e ha definito la richiesta di sostituzione arrivata da ambienti politici un “paradosso morale”. Una formula netta, pronunciata in un clima già teso.

Secondo l’avvocato, il punto non riguarda solo una singola conduzione, ma il principio di autonomia di un programma che negli anni ha spesso lavorato su temi sensibili: appalti, sanità, politica, interessi economici. “La libertà di inchiesta non può dipendere dal gradimento di chi viene raccontato”, ha spiegato il legale, lasciando intendere che ogni intervento esterno sulla linea del programma rischierebbe di pesare sul servizio pubblico. In Rai, al momento, non risultano comunicazioni definitive su eventuali cambiamenti.

La vicenda si inserisce in una stagione complicata per il rapporto tra informazione, politica e azienda pubblica. Da Viale Mazzini filtra prudenza, mentre le opposizioni chiedono garanzie sulla continuità del programma. La maggioranza, invece, invita a distinguere tra libertà giornalistica e responsabilità editoriale. Il confronto, per ora, resta aperto.

Attivisti italiani allontanati dall’Idf in Cisgiordania: “Stanno bene”

In Cisgiordania, alcuni attivisti italiani sono stati allontanati dall’Idf, le Forze di difesa israeliane, durante una presenza sul territorio legata ad attività di osservazione e sostegno alla popolazione locale. Fonti informate hanno riferito che gli italiani “stanno bene” e che sono stati evacuati in un altro villaggio, in una zona ritenuta più sicura. La dinamica, secondo le prime ricostruzioni, è ancora in fase di verifica.

L’episodio sarebbe avvenuto in un’area dove negli ultimi mesi si sono moltiplicati controlli, tensioni tra coloni e residenti palestinesi, e interventi dell’esercito israeliano. Gli attivisti, secondo quanto trapela, non avrebbero riportato ferite. “Sono stati spostati, non arrestati”, ha confidato una fonte vicina al gruppo, precisando che i contatti con l’Italia non si sono interrotti.

La Farnesina segue con attenzione casi di questo tipo, anche quando non vengono formalizzati provvedimenti giudiziari. In contesti così fragili, basta poco: un posto di blocco, una protesta, un ordine militare. Solo allora una missione civile può trasformarsi in un caso diplomatico da gestire con cautela.

Fossacesia, avviato l’accertamento della morte cerebrale per il 50enne aggredito

A Fossacesia, in provincia di Chieti, è stato avviato l’accertamento della morte cerebrale per il 50enne rimasto gravemente ferito dopo essere intervenuto per difendere il figlio durante una lite. L’uomo era stato ricoverato in condizioni critiche dopo l’aggressione, avvenuta nei giorni scorsi secondo quanto ricostruito dagli investigatori. La procedura medica, come previsto dalla legge, segue tempi e verifiche rigorose.

La lite sarebbe nata da un confronto degenerato rapidamente. Il padre, secondo le prime informazioni, sarebbe intervenuto per proteggere il figlio e in quel momento avrebbe riportato le lesioni più gravi. Sul posto erano arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine, mentre alcuni residenti della zona avrebbero riferito di urla e concitazione. Pochi minuti, poi il silenzio.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili a ricostruire la sequenza dell’aggressione. Restano da chiarire responsabilità, movente e posizione delle persone coinvolte. A Fossacesia, località affacciata sulla costa dei Trabocchi, la notizia ha scosso una comunità abituata a ritmi ben diversi da quelli di un’indagine per violenza grave.

Sicurezza, ambiente e territori: dal Lazio alla Basilicata, le iniziative in evidenza

Nel Lazio è stata presentata in Regione una proposta di legge dal titolo “Disposizioni per promuovere la sicurezza integrata”, pensata per rafforzare il coordinamento tra istituzioni, enti locali e presìdi territoriali. Il testo punta a intervenire su prevenzione, controllo del territorio e collaborazione tra soggetti pubblici, con un’idea di sicurezza non limitata alla sola repressione. “Serve una rete stabile, non interventi a strappi”, è il senso riferito da fonti regionali.

Sul fronte ambientale, Neya ha annunciato un progetto di piantumazione di mangrovie in Madagascar su una superficie di 2.500 ettari, pari – secondo la società – a circa 3.300 campi da calcio. Le mangrovie hanno un ruolo rilevante nell’assorbimento di carbonio e nella protezione delle coste, ma la riuscita di iniziative simili dipende da manutenzione, controllo nel tempo e coinvolgimento delle comunità locali. Numeri importanti, dunque, ma da seguire sul campo.

Dal 12 agosto è inoltre in vigore il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica, che introduce vincoli più stringenti su riduzione dei rifiuti, riciclo e progettazione degli imballaggi. Le imprese dovranno adeguarsi progressivamente alle nuove regole, mentre i consumatori vedranno cambiare confezioni, etichette e modalità di raccolta. Non tutto subito. Ma la direzione è tracciata.

Spazio anche al turismo e alla cultura. La Basilicata si è aggiudicata il riconoscimento per la migliore campagna di promozione territoriale dell’estate 2026, mentre a Castelsaraceno torna “Tra cielo e terra”, tre giorni dedicati a sport, natura e spettacolo. A Verona, infine, è in programma la Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, appuntamento che riunisce la rete impegnata nella promozione della lingua e della cultura italiana all’estero.