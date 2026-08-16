Lago dei Caprioli, la svolta green che rilancia il turismo sostenibile

A Roma e in diverse aree del Paese, oggi 16 agosto 2026, istituzioni, forze dell’ordine, imprese e territori sono al centro di una giornata di notizie che intreccia politica, cronaca, sostenibilità, cultura e turismo, tra casi giudiziari aperti, iniziative regionali e progetti ambientali presentati nelle ultime ore.

Ranucci e Report, il legale: “Indipendenza sempre tutelata”

Il caso Report torna al centro del confronto pubblico dopo le parole del legale di Sigfrido Ranucci, che ha definito «un paradosso morale» la richiesta di sostituzione del conduttore arrivata da ambienti politici. L’avvocato, intervenendo sulla vicenda, ha spiegato che l’indipendenza editoriale della trasmissione è stata «sempre tutelata», anche nei passaggi più delicati del rapporto con la Rai.

La posizione del legale arriva in un clima già teso, segnato da settimane di polemiche sul ruolo del servizio pubblico e sui confini tra critica politica e autonomia giornalistica. «Non si può chiedere la rimozione di un giornalista perché non piace ciò che racconta», avrebbe osservato il difensore, insistendo sulla necessità di separare le valutazioni editoriali dalle pressioni esterne. Una frase secca. Ma destinata a pesare.

Sul piano istituzionale, intanto, nel Lazio è stata presentata in Regione una proposta di legge sulle “Disposizioni per promuovere la sicurezza integrata”. Il testo, secondo quanto comunicato dai promotori, punta a rafforzare il coordinamento tra enti locali, polizie municipali e strumenti di prevenzione sul territorio. Il tema, da tempo sul tavolo, riguarda soprattutto le aree urbane più esposte a episodi di microcriminalità e degrado.

Cisgiordania, attivisti italiani allontanati dall’Idf: “Stanno bene”

In Cisgiordania, alcuni attivisti italiani sono stati allontanati dall’Idf, l’esercito israeliano, e trasferiti in un altro villaggio. A riferirlo sono fonti vicine al gruppo, secondo cui gli italiani «stanno bene» e non risultano feriti. L’episodio sarebbe avvenuto nel corso di una presenza solidale nell’area, anche se al momento mancano dettagli ufficiali sul numero delle persone coinvolte e sulle ragioni operative dell’intervento.

Secondo le prime informazioni, gli attivisti sarebbero stati evacuati dopo un confronto con i militari israeliani. Nessuna conferma, per ora, da fonti diplomatiche italiane su eventuali interventi consolari. La situazione resta seguita con attenzione, anche perché la presenza di volontari internazionali nei villaggi palestinesi è spesso legata ad attività di osservazione, accompagnamento civile e documentazione delle tensioni sul terreno.

In Abruzzo, invece, si aggrava il quadro clinico del cinquantenne ferito durante un’aggressione a Fossacesia, in provincia di Chieti. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe intervenuto per difendere il figlio durante una lite. Nelle ultime ore è stato avviato l’accertamento di morte cerebrale, procedura prevista nei casi in cui i medici rilevino un danno neurologico irreversibile.

La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio degli investigatori. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona. In paese la notizia ha provocato sgomento, con diversi residenti che hanno raccontato di aver visto l’arrivo dei soccorsi e delle pattuglie poco dopo la lite. Tutto in pochi minuti.

Sostenibilità, imballaggi in plastica e mangrovie in Madagascar

Sul fronte ambientale, dal 12 agosto 2026 è entrato in applicazione il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica, che introduce criteri più stringenti su riduzione dei rifiuti, riciclabilità e riuso. Le nuove norme, previste dal quadro comunitario sugli imballaggi, coinvolgono produttori, distributori e consumatori, con effetti progressivi su etichette, materiali ammessi e responsabilità lungo la filiera.

Le imprese saranno chiamate ad adeguare processi e forniture, mentre gli Stati membri dovranno assicurare controlli e campagne informative. La direzione è chiara: meno plastica non riciclabile, più tracciabilità e una gestione dei rifiuti meno frammentata. Alcuni settori, dal food delivery alla grande distribuzione, chiedono però tempi applicativi chiari e linee guida uniformi, per evitare costi e interpretazioni diverse da Paese a Paese.

Sempre in tema di sostenibilità, il progetto di Neya in Madagascar punta alla piantumazione di mangrovie su 2.500 ettari, un’estensione paragonata dai promotori a circa 3.300 campi da calcio. Le mangrovie sono ecosistemi costieri decisivi per l’assorbimento di carbonio, la protezione delle comunità locali dall’erosione e la tutela della biodiversità marina. Non solo alberi, dunque, ma una barriera naturale.

Il progetto prevede il coinvolgimento delle comunità del territorio, aspetto considerato centrale dagli organizzatori per garantire continuità agli interventi. La piantumazione, spiegano fonti vicine all’iniziativa, sarà accompagnata da monitoraggi sul tasso di crescita e sulla capacità di assorbimento della CO₂. Numeri che, solo dopo le verifiche sul campo, potranno dire quanto l’intervento inciderà davvero.

Basilicata, Verona e cultura italiana tra turismo e promozione

La Basilicata si è aggiudicata il riconoscimento per la migliore campagna di promozione territoriale dell’estate 2026, confermando una strategia che negli ultimi anni ha puntato su borghi, paesaggi interni, costa ionica e tirrenica, enogastronomia e turismo lento. La comunicazione regionale ha lavorato su un’immagine meno stereotipata del territorio, valorizzando luoghi spesso fuori dai circuiti più battuti.

A Castelsaraceno, sempre in Basilicata, è in programma “Tra cielo e terra”, tre giorni dedicati a sport, natura e spettacolo. Il borgo, noto anche per il ponte tibetano e per le attività outdoor, ospiterà appuntamenti pensati per famiglie, escursionisti e visitatori alla ricerca di esperienze legate al paesaggio appenninico. Prezzi, accessi e calendario dettagliato saranno comunicati dagli organizzatori attraverso i canali ufficiali.

A Verona, infine, si svolge la Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, appuntamento che riunisce i responsabili della promozione culturale italiana all’estero. Al centro dei lavori, secondo quanto emerso, ci sono lingua, diplomazia culturale, cooperazione con università straniere e nuovi strumenti digitali per raggiungere pubblici più giovani.

La rete degli Istituti Italiani di Cultura resta uno degli strumenti principali della presenza italiana nel mondo, dal cinema alla letteratura, dall’arte contemporanea alla formazione linguistica. A Verona il confronto servirà anche a fare il punto sui progetti del prossimo anno. Un’agenda fitta, tra identità nazionale e mercati culturali globali.