Come scegliere il dispositivo di ricarica elettrica per la tua vettura

Passare a un’auto elettrica significa cambiare non solo il modo in cui ci si sposta, ma anche le proprie abitudini legate al rifornimento. Se con un’auto tradizionale è sufficiente fermarsi qualche minuto alla stazione di servizio, con un veicolo elettrico diventa importante capire dove, quando e con quale frequenza effettuare la ricarica.

La rete pubblica continua ad ampliarsi, ma per chi dispone di un garage, di un posto auto privato o di uno spazio condominiale adatto, poter ricaricare la vettura a casa rappresenta una soluzione particolarmente comoda. La scelta del dispositivo, però, non dovrebbe dipendere soltanto dalla potenza dichiarata: entrano infatti in gioco elementi come le abitudini di guida, le caratteristiche dell’auto, l’impianto elettrico disponibile e le funzioni offerte dalla wallbox.

Considera i chilometri percorsi

Prima ancora di confrontare modelli e potenze, conviene partire dall’utilizzo reale dell’auto. Quanti chilometri percorri mediamente ogni giorno? E quanto spesso hai la possibilità di lasciare la vettura collegata durante la notte?

Chi utilizza l’auto prevalentemente per brevi tragitti urbani potrebbe non avere bisogno di recuperare ogni giorno l’intera capacità della batteria; se, ad esempio, durante una giornata utilizzi soltanto una parte dell’autonomia disponibile, ti sarà sufficiente reintegrare l’energia consumata nelle ore in cui la vettura rimane parcheggiata.

Diverso è ovviamente il caso di chi percorre molti chilometri, utilizza l’auto anche per lavoro o deve poter ripartire ogni mattina con un livello di carica elevato: valutare la propria percorrenza permette quindi di evitare sia l’acquisto di un dispositivo sovradimensionato sia una soluzione troppo lenta rispetto alle proprie esigenze.

Wallbox o presa domestica?

In alcuni casi, la vettura può essere collegata anche a una normale presa di corrente utilizzando il cavo previsto dal costruttore. Per una ricarica frequente e continuativa, tuttavia, una wallbox rappresenta sempre una soluzione più adatta, perché è progettata specificamente per gestire per diverse ore il carico richiesto dal veicolo.

Una wallbox consente inoltre di integrare sistemi di controllo della potenza, programmazione e monitoraggio dei consumi, rendendo più semplice organizzare la ricarica in base alle proprie abitudini.

Prima dell’installazione è comunque importante verificare le condizioni dell’impianto elettrico e affidarsi a un professionista qualificato, soprattutto quando il dispositivo deve essere collocato in garage, box condominiali o ambienti esterni.

Scegli la potenza in base all’auto e all’impianto

Uno degli errori più comuni è pensare che una wallbox più potente garantisca automaticamente una ricarica più veloce. In realtà, la potenza effettivamente utilizzabile dipende da diversi elementi.

Il primo passo da considerare in questo senso è la potenza massima in corrente alternata accettata dal caricatore di bordo dell’auto: ad esempio, se il veicolo può ricevere un massimo di 7,4 kW in AC, collegarlo a una wallbox capace di erogare una potenza superiore non ridurrà ulteriormente il tempo di ricarica.

Allo stesso tempo, va verificata la potenza disponibile nell’abitazione. Le wallbox domestiche possono infatti avere potenze differenti, mentre le soluzioni da 11 o 22 kW richiedono normalmente condizioni dell’impianto e della fornitura elettrica adeguate, spesso con alimentazione trifase.

Per questo motivo, la scelta finale dovrebbe tenere in considerazione la combinazione di tre elementi:

Caratteristiche dell’auto; Potenza disponibile; Reale fabbisogno quotidiano.

Punta sulle funzioni smart

Una volta individuata la potenza adeguata, vale la pena confrontare anche le funzionalità disponibili. Le wallbox moderne integrano infatti diverse componenti smart, che rendono la gestione della ricarica più efficiente e flessibile nella vita quotidiana. Tra le più utili troviamo:

Il bilanciamento dinamico dei carichi , che regola automaticamente la potenza della ricarica in base ai consumi domestici complessivi;

, che regola automaticamente la potenza della ricarica in base ai consumi domestici complessivi; La riduzione temporanea della potenza quando sono in funzione elettrodomestici energivori, così da evitare sovraccarichi dell’impianto;

quando sono in funzione elettrodomestici energivori, così da evitare sovraccarichi dell’impianto; La programmazione degli orari di ricarica , utile per sfruttare le fasce orarie più convenienti o per adattarsi alle proprie abitudini;

, utile per sfruttare le fasce orarie più convenienti o per adattarsi alle proprie abitudini; Il monitoraggio dei consumi tramite app e il controllo remoto dello stato di ricarica, che permettono di avere sempre tutto sotto controllo;

dello stato di ricarica, che permettono di avere sempre tutto sotto controllo; I sistemi di accesso con badge o autenticazione, pensati per limitare l’utilizzo della wallbox a utenti autorizzati.

Non tutte queste funzioni sono indispensabili, ma possono semplificare in modo significativo la gestione quotidiana della ricarica e rendere l’esperienza d’uso più comoda e personalizzata.

Considera anche la fornitura elettrica

La wallbox è la parte principale del sistema di ricarica, ma non l’unica. Quando la ricarica avviene prevalentemente a casa, infatti, vale la pena considerare anche il modo in cui viene acquistata e gestita l’energia utilizzata dal veicolo.

Valutare consumi, fasce orarie e caratteristiche della propria fornitura può aiutare a organizzare la ricarica con maggiore consapevolezza: esistono ad esempio offerte luce per ricaricare veicoli elettrici (come quelle di ISSIMA Energia) pensate per chi utilizza l’energia domestica anche per alimentare la propria vettura.

In sintesi, il punto non è soltanto scegliere quanto velocemente ricaricare, ma capire come inserire il nuovo consumo energetico nelle abitudini della casa, evitando per quanto possibile sovrapposizioni con gli elettrodomestici che assorbono maggiore potenza.

Non trascurare l’assistenza

Infine, non dovrebbe essere trascurata la qualità del servizio di assistenza. Una wallbox è un dispositivo destinato a lavorare per molte ore ed è quindi importante poter contare su un supporto affidabile, sia per il corretto funzionamento dell’impianto, sia per eventuali necessità legate alla gestione della ricarica domestica nel tempo.

Anche la posizione di installazione conta: un dispositivo collocato all’esterno deve essere adeguatamente protetto da pioggia, polvere e variazioni di temperatura, mentre in un contesto condominiale possono essere necessarie verifiche aggiuntive prima di procedere con i lavori.

Conclusioni

Scegliere il dispositivo di ricarica giusto significa, in definitiva, trovare un equilibrio tra velocità, consumi, caratteristiche dell’auto e abitudini quotidiane, sapendo di poter contare su un’assistenza competente e disponibile quando serve. Una wallbox correttamente dimensionata e integrata con l’impianto domestico permette di trasformare la ricarica in un gesto semplice, per poter collegare l’auto quando si rientra a casa e ritrovarla pronta quando serve.