Prometeo tv: le storie e le novità della puntata del 26 agosto 2026

Il governo ha prorogato lo sconto sulle accise dei carburanti fino al 5 settembre, con un intervento deciso a Roma per contenere il prezzo di benzina e diesel mentre, nella maggioranza, resta aperto il confronto tra Forza Italia e Lega sulla tassazione degli extraprofitti delle società energetiche. La misura, secondo quanto emerso dal decreto interministeriale firmato dai ministeri competenti, conferma il taglio già applicato nei mesi scorsi per alleggerire il costo alla pompa in una fase ancora segnata dai rincari dell’energia e dalle ricadute dell’inflazione sui consumi delle famiglie.

Carburanti, lo sconto sulle accise resta fino al 5 settembre

La proroga dello sconto sulle accise conferma la riduzione di 30,5 centesimi al litro sul prezzo finale di benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione, tenendo conto anche dell’effetto sull’Iva. È una misura già conosciuta dagli automobilisti, ma non per questo marginale: senza il rinnovo, il prezzo alla pompa sarebbe tornato a salire in modo immediato, con effetti visibili fin dal primo rifornimento.

Il provvedimento arriva in una fase delicata, tra rientri dalle ferie, trasporti su gomma e ripartenza delle attività produttive. Nei distributori, soprattutto lungo le direttrici autostradali e nelle aree urbane, il tema resta concreto: qualche euro in più o in meno, su un pieno, pesa. “La proroga era attesa”, ha spiegato un gestore romano della zona Tiburtina, “ma la gente guarda il display prima ancora di scendere dall’auto”.

La scelta dell’esecutivo, in sostanza, punta a evitare un contraccolpo sui prezzi dei carburanti in un momento in cui l’energia continua a condizionare bollette, logistica e costo dei beni di largo consumo. Una copertura temporanea, però. La nuova scadenza del 5 settembre lascia infatti aperto il tema del dopo, che dovrà essere affrontato con ulteriori risorse o con una revisione dell’intervento.

Il nodo delle coperture e il peso dei rincari

Il taglio delle accise sui carburanti ha un costo rilevante per i conti pubblici, perché riduce una voce di entrata stabile per lo Stato. Proprio per questo ogni proroga viene accompagnata da un confronto sulle coperture, tra maggiori entrate fiscali legate all’aumento dei prezzi energetici e margini disponibili nei bilanci dei ministeri. Non è un passaggio tecnico soltanto, anche se spesso viene raccontato così.

Secondo le ricostruzioni filtrate dagli ambienti di governo, la linea prevalente è stata quella di confermare lo sconto senza modificare l’impianto della misura. Meglio non aprire un vuoto, questa la valutazione condivisa, mentre famiglie e imprese continuano a fare i conti con costi di trasporto più alti rispetto alla media degli anni precedenti. La pressione, del resto, arriva anche dalle associazioni dei consumatori e dalle categorie produttive.

Il tema riguarda in modo diretto anche l’autotrasporto, settore che incide sulla distribuzione di merci alimentari, materiali industriali e prodotti destinati alla grande distribuzione. Quando il diesel aumenta, il rincaro si trasferisce lungo la filiera, magari non subito, ma arriva. Ed è questo il punto che preoccupa Palazzo Chigi e i ministeri economici: contenere l’effetto domino sui prezzi finali.

Extraprofitti, tensioni tra Forza Italia e Lega

Dentro la maggioranza, però, la proroga dello sconto si intreccia con un altro dossier: la tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Su questo terreno sono emerse tensioni tra Forza Italia e Lega, con sensibilità diverse sul perimetro dell’intervento e sulle modalità di prelievo. Il confronto, raccontano fonti parlamentari, non si è chiuso con una semplice mediazione formale.

Da una parte c’è chi insiste sulla necessità di recuperare risorse da chi ha beneficiato dell’aumento dei prezzi dell’energia. Dall’altra, chi teme che misure troppo rigide possano aprire contenziosi, ridurre investimenti o colpire imprese già esposte alla volatilità dei mercati. Un esponente azzurro, parlando a taccuini chiusi, ha confidato che “serve equilibrio, non una caccia al gettito”. Dalla Lega, invece, viene ribadita la priorità di “difendere famiglie e imprese”.

La questione non è nuova, ma torna a pesare ogni volta che il governo deve finanziare interventi contro il caro energia. Gli extraprofitti energetici rappresentano una leva politica sensibile: facile da spiegare all’opinione pubblica, più complessa da tradurre in norme che reggano alla prova dei bilanci aziendali e dei ricorsi. Solo allora, quando si passa dai principi ai decreti attuativi, le differenze diventano visibili.

Prezzi alla pompa, famiglie in attesa delle prossime mosse

Per gli automobilisti, intanto, la notizia più immediata resta la conferma dello sconto carburanti fino al 5 settembre. Nei prossimi giorni il prezzo esposto nei distributori continuerà quindi a incorporare il taglio deciso dal governo, anche se le quotazioni internazionali del petrolio e dei prodotti raffinati potranno comunque influire sui listini. Il taglio fiscale attenua, non cancella, le oscillazioni del mercato.

Le associazioni dei consumatori chiedono controlli costanti sui prezzi alla pompa e maggiore trasparenza nella formazione dei listini. Il punto, spiegano, è evitare che una parte del beneficio venga assorbita lungo la catena dei prezzi. Anche per questo il monitoraggio del ministero dell’Economia e delle autorità competenti resta un passaggio seguito con attenzione.

La scadenza del 5 settembre diventa così il prossimo appuntamento politico. Entro quella data il governo dovrà decidere se rinnovare ancora il taglio, modificarlo o accompagnarlo con altri strumenti più mirati. Nel frattempo, tra maggioranza e ministeri, il confronto continua: da una parte la necessità di non lasciare soli i consumatori, dall’altra il vincolo dei conti pubblici. Una linea stretta. E non semplice da tenere.