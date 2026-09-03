Blue green economy award 2026: Napoli premia l’innovazione sostenibile il 16 settembre

Il Blue Green Economy Award 2026 premierà il 16 settembre, al Salone Margherita di Napoli, imprese e organizzazioni impegnate nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica e nella Blue Economy, dopo una selezione che ha visto 238 candidature ammesse e 42 finaliste scelte dalla giuria dell’Associazione For Human Community, promotrice del riconoscimento nell’ambito del network Comunicazione Italiana.

Blue Green Economy Award 2026, a Napoli la terza edizione

La cerimonia del Blue Green Economy Award 2026 si terrà mercoledì 16 settembre in uno dei luoghi più riconoscibili del centro di Napoli, il Salone Margherita, spazio legato alla storia culturale della città e scelto quest’anno per accogliere aziende, enti, professionisti e rappresentanti del mondo Esg. L’appuntamento, arrivato alla terza edizione, è dedicato alle realtà che hanno sviluppato progetti concreti nei campi della sostenibilità, dell’innovazione responsabile e dell’economia legata al mare.

Il premio è promosso dall’Associazione For Human Community, all’interno del network Comunicazione Italiana, con l’obiettivo di dare visibilità a iniziative capaci di unire impatto ambientale, ricadute sociali e sostenibilità economica. Non solo comunicazione d’impresa, dunque. Al centro, spiegano gli organizzatori, ci sono pratiche misurabili, percorsi avviati nei territori, modelli che provano a tenere insieme competitività e responsabilità.

238 candidature ammesse e 42 finaliste selezionate dalla giuria

L’edizione 2026 ha registrato 238 candidature ammesse, un dato che conferma la crescita del riconoscimento rispetto alle precedenti edizioni: erano 198 nel 2024, mentre nel 2025 avevano superato quota 220. La progressione, letta dagli organizzatori come un segnale di attenzione crescente verso le politiche Esg, racconta anche un cambiamento nel modo in cui imprese e organizzazioni presentano il proprio ruolo pubblico: meno dichiarazioni generiche, più progetti, numeri, risultati.

Dalle candidature valutate, la giuria ha selezionato 42 finaliste, distribuite in tre categorie e tre classi dimensionali. Nel corso della serata saranno premiate nove aziende, una per ciascun incrocio tra categoria e classe, alle quali verrà assegnato il Trifoglio d’Oro. È il riconoscimento principale del premio, quello che identifica le esperienze considerate più solide nel quadro della Blue Green Economy. I nomi dei vincitori saranno annunciati durante la cerimonia, davanti alla platea dei partecipanti.

Premi speciali per Blue Economy, sport, IA e startup

Accanto ai riconoscimenti principali, il programma prevede anche l’assegnazione dei Premi Speciali 2026, pensati per valorizzare ambiti specifici e percorsi emergenti. Le categorie indicate dagli organizzatori sono Blue Economy, Benessere & Sport, Innovazione & Intelligenza Artificiale e Startup. A queste si aggiungeranno le Menzioni Speciali 2026, destinate a progetti che, pur fuori dal perimetro dei premi principali, hanno mostrato elementi di interesse per la giuria.

La scelta di includere l’Intelligenza Artificiale tra i filoni premiati segnala l’attenzione verso tecnologie che stanno entrando anche nei processi di sostenibilità, dal monitoraggio ambientale alla gestione delle risorse. La sezione dedicata a Benessere & Sport, invece, allarga il campo alle iniziative che collegano qualità della vita, comunità e attività fisica. Un’impostazione trasversale, coerente con il taglio del premio: guardare alla sostenibilità non come settore separato, ma come criterio che attraversa modelli produttivi, servizi e territori.

La serata al Salone Margherita e gli interventi di apertura

La serata si aprirà alle 18 con i saluti di Tullia Cautiello, presidente dell’Associazione For Human Community, di Fabrizio Cataldi, co-founder dell’associazione, e di Adriano Solidoro, professore associato di Organizzazione e Management all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che interverrà nella veste di presidente della giuria. Sarà il momento istituzionale dell’evento, quello in cui verranno richiamati criteri di valutazione, percorso del premio e ruolo delle organizzazioni candidate.

A condurre la cerimonia sarà Marco Frittella, giornalista, saggista, ex conduttore televisivo Rai e direttore di “Make Different Magazine”. Nel corso della serata è prevista anche l’esibizione del Lysandre String Quartet, prima della chiusura con la dinner community riservata ai partecipanti. Per informazioni sulla partecipazione, gli organizzatori hanno indicato l’indirizzo bluegreen@comunicazioneitaliana.org.