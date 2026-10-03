Supercondensatori in cemento stampabile: quando la casa diventa una batteria strutturale

Immaginare le fondamenta di un edificio che accumulano energia solare durante il giorno e la cedono alla rete domestica di notte non è più fantascienza da laboratorio. I supercondensatori cemento — materiali compositi capaci di svolgere contemporaneamente una funzione strutturale e una funzione di stoccaggio elettrico — sono al centro di una delle ricerche più originali nel campo dell’accumulo energetico distribuito. Il MIT ha sviluppato una tecnologia basata su un mix di cemento, acqua e carbon black (nerofumo) che trasforma un materiale da costruzione tradizionale in un dispositivo di accumulo ricaricabile. Le implicazioni, se la tecnologia dovesse maturare fino alla scala applicativa, riguardano il modo stesso in cui concepiamo gli edifici e le infrastrutture.

Cosa sono i supercondensatori e perché il cemento c’entra

Un supercondensatore — detto anche supercapacitor o ultracapacitor — è un dispositivo di accumulo elettrochimico che si posiziona a metà strada tra una batteria tradizionale e un condensatore convenzionale. Rispetto a una batteria, carica e scarica molto più rapidamente e sopporta un numero di cicli molto superiore senza degradarsi in modo significativo. Il limite storico è la densità energetica: a parità di volume, accumula meno energia rispetto a una batteria agli ioni di litio.

L’idea di integrare questa funzione nel cemento nasce da una domanda apparentemente semplice: se dobbiamo comunque usare tonnellate di calcestruzzo per costruire edifici, strade e infrastrutture, perché non renderlo anche elettricamente attivo? Il punto di partenza tecnico è la struttura porosa del cemento idratato, che può ospitare elettroliti e conduttori in modo da creare le condizioni per immagazzinare carica elettrica.

Il nerofumo — un sottoprodotto della combustione incompleta di idrocarburi, chimicamente simile alla grafite — è il componente che aggiunge conduttività elettrica alla matrice cementizia. Miscelato con cemento e acqua durante il processo di idratazione, forma una rete conduttiva interna che consente al materiale di comportarsi come un elettrodo. Due lastre di questo materiale, separate da un elettrolita, costituiscono un supercondensatore strutturale.

Come funziona il cemento che accumula energia

Il principio di funzionamento ricalca quello di qualsiasi supercondensatore: due elettrodi conduttivi separati da un dielettrico o da un elettrolita accumulano carica sulla loro superficie. Quando si applica una differenza di potenziale, gli ioni dell’elettrolita migrano verso gli elettrodi e si accumulano all’interfaccia, creando uno strato di carica che può essere rilasciato rapidamente.

Nel caso del cemento con nerofumo, la struttura porosa del materiale aumenta la superficie attiva disponibile per l’accumulo. Più superficie significa più capacità. La sfida è che la porosità necessaria per massimizzare la superficie elettrochimica tende a ridurre la resistenza meccanica del materiale — un compromesso che i ricercatori devono bilanciare con attenzione.

Il dispositivo risultante funziona come un supercondensatore ricaricabile: può essere connesso a pannelli fotovoltaici, a una rete elettrica o a qualsiasi altra sorgente, caricarsi, e cedere energia quando necessario. La velocità di carica e scarica è molto superiore a quella delle batterie convenzionali, il che lo rende adatto a gestire picchi di domanda o a stabilizzare micro-reti locali.

Edifici come sistemi di accumulo distribuito: il potenziale della tecnologia

L’aspetto più interessante di questa ricerca non è tecnico, ma sistemico. Se i supercondensatori in cemento raggiungessero prestazioni e costi compatibili con l’edilizia reale, ogni struttura in calcestruzzo diventerebbe un nodo di accumulo energetico. Le fondamenta di una casa, i pilastri di un ponte, le pareti di un parcheggio multipiano: superfici enormi che oggi sono energeticamente passive potrebbero contribuire attivamente alla gestione dei flussi elettrici.

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In un contesto di transizione energetica basata sulle fonti rinnovabili — per definizione intermittenti — la capacità di accumulo distribuito è una delle sfide infrastrutturali più rilevanti. Le batterie centralizzate, come i grandi sistemi a ioni di litio o a flusso, richiedono spazio dedicato, investimenti specifici e hanno un proprio ciclo di vita con impatti ambientali da considerare. Un materiale da costruzione che svolge anche la funzione di accumulo eliminerebbe la necessità di un sistema separato, integrando le due funzioni in un unico elemento strutturale.

Immagine generata con AI

Il concetto si inserisce in una tendenza più ampia verso i cosiddetti multifunctional materials: materiali progettati per svolgere più funzioni contemporaneamente, riducendo il peso complessivo del sistema e i costi di installazione. Il MIT Energy Initiative è uno dei contesti in cui questa ricerca si sviluppa, in linea con un approccio che considera l’energia non solo come fonte ma come proprietà distribuibile nei materiali stessi.

Cosa manca ancora per arrivare all’applicazione reale

La distanza tra un prototipo di laboratorio e un’applicazione scalabile nell’edilizia è, storicamente, molto più ampia di quanto le prime notizie lascino intuire. Per i supercondensatori in cemento esistono diverse questioni aperte che la ricerca non ha ancora risolto in modo definitivo — o almeno non in forma verificabile e indipendente.

Il primo nodo è il compromesso meccanico-elettrico. Aumentare la porosità e la conduttività del materiale tende a ridurne la resistenza strutturale. Trovare la formulazione che soddisfi contemporaneamente i requisiti delle norme edilizie e quelli dell’accumulo energetico richiede ottimizzazioni che non sono ancora documentate pubblicamente a scala reale.

Il secondo è la durabilità nel tempo. Un edificio ha una vita utile di decenni. Un supercondensatore in cemento dovrebbe mantenere le sue proprietà elettriche attraverso cicli termici, variazioni di umidità, carichi meccanici e agenti chimici ambientali. I test di invecchiamento accelerato su questo tipo di materiale composito sono ancora in corso.

Il terzo riguarda i costi e la scalabilità produttiva. Il nerofumo è un materiale relativamente economico e disponibile, ma la produzione di cemento conduttivo su scala industriale, con controllo di qualità adeguato, richiede processi e infrastrutture che non esistono ancora. Non ci sono, al momento, dati pubblici verificati su costi per metro cubo o su confronti economici con sistemi di accumulo alternativi.

Infine, c’è la questione dell’integrazione impiantistica. Un muro che accumula energia deve essere connesso a qualcosa: cavi, inverter, sistemi di gestione. Come si integra questo in un cantiere tradizionale? Chi certifica la sicurezza elettrica di una struttura portante che è anche un dispositivo energetico? Sono domande normative e ingegneristiche che ancora non hanno risposta standardizzata.

Perché vale la pena seguire questa ricerca

Nonostante le incertezze, la direzione di ricerca sui supercondensatori in cemento merita attenzione per ragioni concrete. L’accumulo energetico è uno dei colli di bottiglia della transizione verso le rinnovabili, e qualsiasi tecnologia che possa aggiungere capacità di stoccaggio senza richiedere spazio o risorse aggiuntive dedicate ha un valore potenziale significativo. Il cemento è il materiale da costruzione più usato al mondo: anche un miglioramento parziale delle sue proprietà energetiche, applicato a scala globale, potrebbe avere un impatto rilevante.

Allo stesso tempo, è utile mantenere una prospettiva calibrata. La storia dell’innovazione energetica è piena di tecnologie che hanno mostrato risultati promettenti in laboratorio senza mai raggiungere il mercato in forma competitiva. Il cemento conduttivo non è ancora un prodotto, è una direzione di ricerca. Seguirla significa capire dove si trovano i limiti reali — non per sminuire il lavoro dei ricercatori, ma per valutare con realismo quando e se questa tecnologia potrà cambiare qualcosa nella progettazione degli edifici del futuro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.