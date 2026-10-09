Flessibilità di rete: dalla Germania alla Gran Bretagna, le nuove regole che aprono il mercato ai prosumer domestici

Due paesi, due approcci, un obiettivo comune: aprire il mercato dell’energia alle famiglie che non sono più semplici consumatori passivi. La flessibilità di rete prosumer — cioè la capacità delle utenze domestiche di modulare produzione e consumo in risposta ai segnali della rete — è diventata uno dei cantieri più attivi della transizione energetica europea. Germania e Regno Unito stanno percorrendo strade diverse per arrivarci, e confrontare i due modelli aiuta a capire cosa potrebbe cambiare anche per chi ha un pannello solare sul tetto o una pompa di calore in cantina.

Cosa significa davvero essere un prosumer oggi

Il termine prosumer — contrazione di producer e consumer — indica chi produce energia, tipicamente attraverso un impianto fotovoltaico, e al tempo stesso la consuma. Ma la definizione si è allargata. Oggi un prosumer può anche non produrre energia in senso stretto: può partecipare alla flessibilità della rete semplicemente spostando i propri consumi, accendendo la lavatrice quando la rete è in surplus di rinnovabili oppure rinviando la ricarica dell’auto elettrica nelle ore di picco della domanda.

Questa capacità di risposta — tecnicamente chiamata demand response o modulazione dei prelievi — ha un valore concreto per il sistema elettrico. Quando le fonti rinnovabili producono più di quanto la rete riesca ad assorbire, i gestori si trovano a dover ridurre la produzione degli impianti eolici e solari, sprecando energia pulita già generata. Se invece migliaia di utenze domestiche fossero in grado di assorbire quell’eccesso in modo coordinato, il sistema guadagnerebbe stabilità e le famiglie potrebbero ricevere un incentivo economico in cambio.

Le tecnologie abilitanti esistono già: contatori intelligenti, sistemi di accumulo domestico, termostati connessi e inverter di nuova generazione. Quello che mancava, in buona parte d’Europa, era un quadro normativo che permettesse alle famiglie di partecipare attivamente ai mercati della flessibilità. È qui che entrano in gioco le nuove regole tedesche e i test britannici.

Il modello tedesco: regole chiare per sbloccare il mercato

La Germania ha deciso di affrontare il problema con uno strumento normativo. Nel corso del 2026, l’agenzia federale per le reti ha avviato l’implementazione di un nuovo regolamento sulla flessibilità, con l’obiettivo di semplificare l’accesso dei prosumer domestici ai servizi di rete. Il principio di fondo è che le regole esistenti erano state pensate per un sistema centralizzato, con grandi centrali che producevano e milioni di famiglie che consumavano. Quel modello non regge più.

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Con una quota crescente di generazione distribuita — pannelli sui tetti, piccoli impianti eolici, sistemi di accumulo — la rete tedesca deve gestire flussi bidirezionali di energia in modo molto più granulare rispetto al passato. Il nuovo quadro regolatorio mira a creare le condizioni perché gli aggregatori — soggetti che raccolgono la flessibilità di molte utenze domestiche e la offrono sul mercato — possano operare in modo trasparente e remunerativo.

Non si tratta di un cambiamento banale. Significa ridefinire chi può partecipare ai mercati della flessibilità, con quali strumenti, e come vengono misurati e remunerati i servizi resi alla rete. La Germania, che ha già una delle quote di energia rinnovabile più elevate d’Europa, ha interesse diretto a risolvere il problema: le curtailment — cioè le riduzioni forzate di produzione da rinnovabili per evitare sovraccarichi — rappresentano uno spreco economico e ambientale che un sistema più flessibile potrebbe ridurre significativamente.

Il modello britannico: testare prima di legiferare

Il Regno Unito ha scelto un approccio più sperimentale. Octopus Energy, uno dei principali fornitori di energia del paese, sta conducendo una serie di test di flessibilità domestica che coinvolgono utenti residenziali disposti a modificare i propri consumi in risposta a segnali di prezzo o di rete. L’idea è raccogliere dati reali sul comportamento delle famiglie, sulla risposta degli apparecchi domestici e sull’effetto complessivo sulla rete prima di costruire un quadro normativo definitivo.

Questo tipo di approccio — testare sul campo, misurare, poi regolare — ha il vantaggio di produrre evidenze empiriche anziché affidarsi a modelli teorici. Ha però anche un limite: i risultati dei test possono essere difficili da scalare, e il passaggio da un progetto pilota a un mercato aperto richiede comunque scelte normative che non si possono rimandare indefinitamente.

Immagine generata con AI

Quello che i test britannici stanno cercando di verificare è, in sostanza, se le famiglie sono davvero disposte a modulare i propri consumi e in che misura. La risposta non è scontata: spostare il ciclo della lavastoviglie di due ore è un conto, rinunciare al riscaldamento nelle ore di picco è un altro. La flessibilità di rete prosumer funziona solo se il disagio per l’utente è minimo o compensato da un beneficio economico percepibile.

Il quadro europeo che fa da sfondo

Entrambe le esperienze si inseriscono in un contesto europeo che, almeno sulla carta, spinge nella stessa direzione. Il European Green Deal e le direttive sul mercato interno dell’elettricità riconoscono esplicitamente il ruolo dei prosumer e promuovono la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati energetici. La normativa europea — consultabile attraverso il portale EUR-Lex dedicato al mercato interno dell’elettricità — prevede che gli Stati membri rimuovano gli ostacoli alla partecipazione delle piccole utenze ai mercati della flessibilità.

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Il problema è che il recepimento di queste direttive è stato disomogeneo. Alcuni paesi hanno costruito mercati della flessibilità funzionanti, altri sono ancora in una fase preliminare. La Germania e il Regno Unito si trovano in posizioni avanzate, ma anche tra loro le differenze sono significative: il modello tedesco punta sulla certezza normativa, quello britannico sulla sperimentazione rapida.

Per le famiglie italiane, guardare a questi due laboratori è utile non solo per curiosità comparativa. L’Italia ha una penetrazione significativa del fotovoltaico domestico e sta sviluppando le Comunità Energetiche Rinnovabili, che sono anch’esse una forma di partecipazione collettiva alla gestione dell’energia. Il salto verso mercati della flessibilità aperti ai prosumer individuali è però ancora da compiere in modo strutturato.

Cosa cambia concretamente per chi ha un impianto solare

Per una famiglia con pannelli fotovoltaici, un sistema di accumulo e magari un’auto elettrica, la prospettiva di partecipare ai mercati della flessibilità apre scenari interessanti. Oggi, l’energia prodotta in eccesso viene ceduta alla rete a condizioni spesso poco vantaggiose. In un sistema più flessibile, quella stessa energia — o la disponibilità a modulare i consumi — potrebbe essere valorizzata meglio.

I meccanismi concreti possono essere diversi: tariffe dinamiche che premiano il consumo nelle ore di surplus rinnovabile, incentivi per lo stoccaggio di energia nelle ore di bassa domanda, o partecipazione indiretta attraverso aggregatori che gestiscono la flessibilità di molte utenze in modo coordinato. In tutti i casi, il presupposto è avere strumenti di misura adeguati — tipicamente un contatore di seconda generazione — e apparecchi domestici in grado di rispondere ai segnali in modo automatico o semi-automatico.

Il potenziale di risparmio esiste, ma dipende da variabili difficili da generalizzare: la dimensione dell’impianto, i consumi della famiglia, la struttura tariffaria del mercato locale, la disponibilità a modificare le abitudini. Presentare cifre precise senza questi elementi sarebbe fuorviante. Quello che si può dire è che la direzione è chiara: chi sarà in grado di offrire flessibilità alla rete sarà in una posizione migliore rispetto a chi rimane un consumatore passivo.

La flessibilità di rete prosumer non è ancora una realtà diffusa per la maggior parte delle famiglie europee, ma i segnali che arrivano da Berlino e da Londra indicano che il quadro normativo si sta muovendo. La domanda non è se questo cambiamento arriverà, ma con quale velocità e con quali regole del gioco.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.