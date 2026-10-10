Accumulo ad aria compressa: dalla nicchia all’infrastruttura di grande scala

L'accumulo ad aria compressa sta raggiungendo la maturità tecnologica per applicazioni di grande scala. Scopri come funziona il CAES e il progetto entrato in esercizio a

Stoccare energia elettrica comprimendo aria in una caverna sotterranea non è fantascienza: è una tecnologia reale, con impianti già operativi, che sta attraversando una fase di maturazione accelerata. L’accumulo ad aria compressa — noto nell’industria con la sigla CAES, dall’inglese Compressed Air Energy Storage — si candida a diventare uno degli strumenti chiave per gestire la variabilità delle fonti rinnovabili, soprattutto quando si parla di stoccaggio che deve durare molte ore, o addirittura giorni. Il punto cruciale, oggi, è capire se questa tecnologia riuscirà davvero a fare il salto dalla nicchia sperimentale all’infrastruttura di sistema.

Come funziona lo stoccaggio ad aria compressa

Il principio è relativamente semplice. Quando la rete dispone di energia in eccesso — ad esempio nelle ore in cui il vento soffia forte e i consumi sono bassi — dei compressori elettrici pompano aria atmosferica all’interno di un serbatoio ad alta pressione. Questo serbatoio può essere una caverna naturale, una miniera dismessa, un acquifero salino o una struttura artificiale appositamente costruita. Quando invece la rete ha bisogno di energia, l’aria compressa viene rilasciata, espansa e convogliata attraverso turbine che producono elettricità.

Il ciclo è concettualmente simile a quello di una centrale idroelettrica a pompaggio, con la differenza che al posto dell’acqua si usa l’aria. E come per l’idroelettrico, la scala conta molto: più grande è il volume del serbatoio, più energia si può immagazzinare. Questo rende il CAES particolarmente adatto a siti con geologie favorevoli — cavità saline, formazioni rocciose porose, tunnel minerari abbandonati — che in molte regioni d’Europa e del mondo esistono già.

Il vantaggio strutturale rispetto alle batterie al litio

Il confronto con le batterie agli ioni di litio è inevitabile, perché le batterie dominano oggi il mercato dell’accumulo elettrico a breve termine. Ma il CAES punta su un terreno diverso: lo stoccaggio di lunga durata, quello che va oltre le quattro-otto ore tipiche di un sistema a batterie di taglia commerciale.

I sistemi di accumulo ad aria compressa sono posizionati come alternative potenzialmente più economiche e ad alta capacità rispetto alle batterie elettrochimiche convenzionali. Non si tratta di sostituire le batterie in ogni contesto, ma di coprire una fascia di servizio che le batterie al litio coprono con difficoltà crescente: la gestione stagionale dei surplus rinnovabili, la riserva di capacità per periodi di scarsa produzione eolica o solare, il bilanciamento della rete su scale temporali di decine di ore.

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Va detto con onestà che la maggior parte delle tecnologie di stoccaggio a lunga durata rimane più costosa delle batterie al litio nel confronto diretto. Tuttavia, alcune soluzioni hanno già raggiunto la competitività economica per periodi di stoccaggio superiori alle otto ore. È in questa finestra che il CAES trova il suo spazio più naturale.

Caverne e miniere come infrastruttura energetica

Uno degli aspetti più interessanti — e spesso sottovalutati — del accumulo ad aria compressa su grande scala è la possibilità di riutilizzare infrastrutture già esistenti. Caverne naturali, miniere dismesse, cavità saline create dall’estrazione industriale: tutte queste strutture possono diventare grandi riserve per lo stoccaggio di energia rinnovabile, senza la necessità di costruire serbatoi artificiali costosi.

Questo aspetto ha implicazioni significative per il territorio. In molte aree europee con una storia mineraria — bacini carboniferi, zone di estrazione salina, cave esaurite — esiste un patrimonio sotterraneo che potrebbe trovare una seconda vita come infrastruttura energetica. Non è una trasformazione automatica o priva di costi tecnici, ma il potenziale è concreto e in alcuni casi già esplorato da progetti pilota.

Il riutilizzo di questi spazi riduce anche l’impatto visivo e paesaggistico degli impianti, un fattore che nei processi autorizzativi europei ha un peso crescente. Un impianto CAES che sfrutta una caverna salina non richiede grandi strutture in superficie, a differenza di un parco eolico o di un campo fotovoltaico.

Immagine generata con AI

Lo scenario internazionale: la Cina accelera con l’aria liquida

Il contesto globale dello stoccaggio a lungo termine si sta muovendo rapidamente. La Cina ha attivato il più grande impianto al mondo di accumulo ad aria liquida — una tecnologia correlata al CAES ma distinta, che raffredda l’aria fino alla liquefazione per stoccarla a pressioni molto elevate in volumi ridotti. È un segnale che i grandi sistemi di stoccaggio basati su gas compressi o liquefatti stanno uscendo dalla fase dimostrativa per entrare in quella operativa su scala industriale.

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L’aria liquida (Liquid Air Energy Storage, o LAES) e l’aria compressa convenzionale condividono la stessa logica di fondo — usare energia elettrica per modificare lo stato fisico dell’aria e recuperarla poi sotto forma di elettricità — ma hanno caratteristiche tecniche ed economiche diverse. Il LAES permette densità energetiche maggiori a parità di volume, ma richiede processi di raffreddamento energeticamente intensi. Il CAES tradizionale è più semplice ma dipende maggiormente dalla disponibilità di siti geologici adatti.

Il fatto che la Cina stia investendo su entrambe le varianti, portandole a scala industriale, è un indicatore rilevante della direzione in cui si muove il mercato globale dello stoccaggio a lunga durata.

Cosa manca ancora per la diffusione su larga scala

Nonostante i progressi, l’accumulo ad aria compressa non è ancora una tecnologia matura e diffusa come il fotovoltaico o le batterie al litio. Restano alcune sfide concrete che è utile nominare senza enfasi eccessiva.

Dipendenza dal sito geologico: non tutti i territori dispongono di cavità adatte. La distribuzione geografica dei siti idonei non coincide necessariamente con quella delle aree a maggior fabbisogno energetico.

non tutti i territori dispongono di cavità adatte. La distribuzione geografica dei siti idonei non coincide necessariamente con quella delle aree a maggior fabbisogno energetico. Efficienza del ciclo: i sistemi CAES tradizionali perdono parte dell’energia nella fase di compressione e rilascio, a causa del calore generato. I sistemi adiabatici — che recuperano e riutilizzano il calore — migliorano l’efficienza, ma sono tecnologicamente più complessi.

i sistemi CAES tradizionali perdono parte dell’energia nella fase di compressione e rilascio, a causa del calore generato. I sistemi adiabatici — che recuperano e riutilizzano il calore — migliorano l’efficienza, ma sono tecnologicamente più complessi. Tempi e costi di sviluppo: la costruzione o l’adattamento di un sito sotterraneo richiede iter autorizzativi lunghi e investimenti iniziali elevati, con ritorni che si misurano su decenni.

la costruzione o l’adattamento di un sito sotterraneo richiede iter autorizzativi lunghi e investimenti iniziali elevati, con ritorni che si misurano su decenni. Mercati regolatori: i meccanismi di remunerazione per lo stoccaggio a lunga durata sono ancora in costruzione in molti paesi europei, inclusa l’Italia. Senza un quadro tariffario chiaro, gli investitori faticano a valutare la redditività dei progetti.

Quest’ultimo punto è forse il più determinante nel breve termine. La tecnologia può essere matura, ma se il mercato non riconosce il valore dello stoccaggio di lunga durata — in termini di servizi di rete, sicurezza del sistema, capacità di riserva — gli investimenti privati restano limitati. È una questione di regolazione, prima ancora che di ingegneria.

Per chi vuole approfondire il quadro europeo sullo stoccaggio a lunga durata, il rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia sui sistemi LDES offre un’analisi aggiornata dei costi, delle tecnologie e delle politiche in gioco. Il dibattito è aperto, i progetti aumentano, e il CAES — nella sua forma tradizionale o nelle varianti più avanzate — è ormai parte stabile di quella conversazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.