Fotovoltaico per famiglie vulnerabili: Roma e Lombardia lanciano comunità energetiche

Roma e Lombardia lanciano iniziative concrete di comunità energetiche per famiglie vulnerabili con fotovoltaico in comodato gratuito e pilot project negli alloggi popolar

Pannelli solari in comodato d’uso gratuito per vent’anni, pilot project negli alloggi popolari e mappature della domanda su scala urbana: le iniziative a favore delle comunità energetiche per famiglie vulnerabili stanno diventando concrete, e due delle principali realtà italiane — Roma Capitale e Regione Lombardia — si muovono in modo parallelo proprio in questi giorni. Entrambe le iniziative, annunciate nei primi giorni di ottobre 2026, puntano a usare il fotovoltaico come strumento diretto di contrasto alla povertà energetica, non come opzione riservata a chi può permettersi un investimento.

Il modello romano: impianti in prestito gratuito per vent’anni

Roma Capitale ha avviato una ricognizione della domanda per assegnare moduli fotovoltaici in comodato d’uso gratuito a comunità energetiche, condomini ed enti che operano contro la povertà energetica. La durata del prestito è fissata in vent’anni, un orizzonte temporale che corrisponde grossomodo alla vita utile produttiva di un impianto fotovoltaico standard.

Il meccanismo del comodato d’uso è interessante proprio perché separa la proprietà dell’impianto dall’utilizzo dell’energia prodotta. I pannelli restano formalmente di proprietà del Comune, ma l’energia generata va a beneficio diretto dei nuclei residenti. Questo elimina la barriera principale che esclude le famiglie a basso reddito dal fotovoltaico: il costo iniziale di acquisto e installazione, che anche con gli incentivi esistenti rimane fuori portata per chi è già in difficoltà con le bollette ordinarie.

La mappatura avviata dal Comune copre impianti con potenza compresa tra 1 e 100 kWp, una forchetta molto ampia che permette di includere sia singole unità abitative sia edifici condominiali di medie dimensioni. La rilevazione serve a costruire una fotografia reale della domanda prima di procedere con le installazioni.

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Lombardia: i pilot project negli alloggi Aler di Stezzano e Caronno Pertusella

La Regione Lombardia ha scelto un approccio diverso ma complementare: finanziare due progetti pilota in edifici di edilizia residenziale pubblica gestiti da Aler, l’agenzia regionale per l’edilizia popolare. I siti individuati sono Stezzano, in provincia di Bergamo, e Caronno Pertusella, nel Varesotto. Per questi due interventi la Regione ha stanziato 125.000 euro.

La scelta di partire dall’edilizia pubblica non è casuale. Gli alloggi Aler ospitano per definizione nuclei familiari con redditi bassi o in condizioni di fragilità economica: si tratta quindi del target diretto delle politiche di contrasto alla povertà energetica. Installar impianti fotovoltaici su questi edifici — e strutturarli come forme di autoconsumo collettivo — significa portare un beneficio immediato e misurabile sulle bollette di chi già fatica a pagarle.

Il formato del progetto pilota serve anche a testare la fattibilità tecnica e amministrativa prima di scalare l’intervento ad altri edifici del patrimonio regionale. Aspetti come la gestione dei contatori, la ripartizione dell’energia prodotta tra le unità abitative e la manutenzione degli impianti richiedono soluzioni operative che è più semplice affinare su scala ridotta.

Comunità energetiche per famiglie vulnerabili: perché è un tema che cresce

Immagine generata con AI

Le comunità energetiche per famiglie vulnerabili sono al centro di un’attenzione crescente in tutta Europa, e l’Italia si è dotata di un quadro normativo — il decreto Fer2 e il recepimento della direttiva europea RED II — che riconosce formalmente questo tipo di aggregazione. La normativa prevede incentivi sulla quota di energia condivisa all’interno della comunità, calcolati sulla base dell’energia prodotta e autoconsumata collettivamente.

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Il punto critico, però, è che accedere a questi strumenti richiede capacità organizzativa, competenze tecniche e spesso un investimento iniziale che le famiglie in difficoltà non hanno. È esattamente questo il vuoto che le iniziative di Roma e Lombardia cercano di colmare: intervenire con risorse pubbliche per abbassare — o azzerare — la soglia di accesso.

Non si tratta di filantropia, ma di una logica di sistema. La povertà energetica ha costi indiretti rilevanti per la collettività: incide sulla salute, aumenta il ricorso a forme di riscaldamento meno sicure, riduce la qualità dell’abitare e aggrava situazioni di fragilità già esistenti. Un intervento che riduce la bolletta di un nucleo vulnerabile produce effetti che vanno oltre il risparmio economico diretto.

Cosa serve ancora per rendere queste iniziative efficaci

Annunciare un progetto pilota o avviare una mappatura è un primo passo, non un risultato. Perché queste iniziative producano un impatto reale, servono alcune condizioni che al momento rimangono in parte aperte.

Accompagnamento informativo : molte famiglie vulnerabili non hanno familiarità con il funzionamento di una comunità energetica, con i contatori virtuali o con la lettura di una bolletta che include l’autoconsumo. Senza supporto, il rischio è che lo strumento venga sottoutilizzato.

: molte famiglie vulnerabili non hanno familiarità con il funzionamento di una comunità energetica, con i contatori virtuali o con la lettura di una bolletta che include l’autoconsumo. Senza supporto, il rischio è che lo strumento venga sottoutilizzato. Governance chiara : chi gestisce l’impianto? Chi si occupa della manutenzione? Come vengono ripartiti i benefici tra i partecipanti? Questi aspetti non emergono ancora in modo definito dalle informazioni disponibili sulle due iniziative.

: chi gestisce l’impianto? Chi si occupa della manutenzione? Come vengono ripartiti i benefici tra i partecipanti? Questi aspetti non emergono ancora in modo definito dalle informazioni disponibili sulle due iniziative. Continuità oltre il pilota : i 125.000 euro stanziati dalla Lombardia sono sufficienti per due edifici, non per una trasformazione strutturale del patrimonio Aler. La domanda è se e quando questi interventi verranno replicati su scala più ampia.

: i 125.000 euro stanziati dalla Lombardia sono sufficienti per due edifici, non per una trasformazione strutturale del patrimonio Aler. La domanda è se e quando questi interventi verranno replicati su scala più ampia. Monitoraggio dei risultati: per valutare l’efficacia reale sarà necessario misurare l’effettiva riduzione delle spese energetiche per le famiglie coinvolte, confrontandola con un gruppo di controllo. Senza dati, il rischio è che i pilot project restino esperienze isolate difficili da replicare.

Un quadro in movimento, con più attori coinvolti

Le mosse di Roma e Lombardia non avvengono nel vuoto. In tutta Italia, negli ultimi anni, diverse realtà locali — Comuni, cooperative sociali, organizzazioni del terzo settore — hanno avviato percorsi simili, spesso con fondi europei del PNRR o con risorse regionali. Il tema delle comunità energetiche solidali è esplicitamente previsto anche nei bandi del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che riconosce una premialità aggiuntiva per le comunità che includono utenti in condizioni di vulnerabilità.

Quello che distingue le iniziative di questa settimana è la dimensione istituzionale diretta: non associazioni o cooperative che cercano fondi, ma un Comune e una Regione che assumono un ruolo attivo, mettendo a disposizione impianti o risorse proprie. È un segnale che il modello sta maturando, anche se la distanza tra un annuncio e un impianto funzionante — con famiglie che vedono effettivamente ridursi la bolletta — rimane ancora tutta da percorrere. Per approfondire il quadro normativo di riferimento, il sito del GSE dedicato alle comunità di energia rinnovabile offre una panoramica aggiornata degli strumenti disponibili.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.