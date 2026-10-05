Flessibilità della domanda elettrica 2026: dalle famiglie ai data center, come il sistema si prepara alle rinnovabili

A marzo 2026 il fotovoltaico ha prodotto 4 TWh di energia elettrica in Italia, coprendo il 48,4% della produzione netta nazionale: un record assoluto per un singolo mese. È un dato che racconta bene dove stiamo andando, ma anche quanto il sistema elettrico stia diventando più complesso da gestire. Più rinnovabili significa più variabilità: il sole non produce di notte, il vento non soffia su comando. Qui entra in gioco la flessibilità della domanda elettrica, cioè la capacità di adattare i consumi al profilo di produzione anziché il contrario — un cambio di paradigma che coinvolge famiglie, industrie e, sempre più, i grandi centri dati alimentati dall’intelligenza artificiale.

Perché la rete non può più funzionare come prima

Per decenni il sistema elettrico ha seguito una logica semplice: si produce quanto serve, quando serve. Le centrali termoelettriche si accendevano e spegnevano seguendo la domanda. Con una quota crescente di energia solare ed eolica — che al 2 ottobre 2026 contribuiva al 35,8% della produzione elettrica secondo i dati disponibili — questa logica si inceppa. La produzione dipende dalle condizioni meteorologiche, non dall’ora di punta dei consumi.

Il risultato è che nelle ore centrali di una giornata soleggiata il sistema può trovarsi con più energia di quanta ne serva, mentre nelle ore serali la domanda supera la disponibilità. Senza strumenti per modulare i consumi, l’eccesso di produzione va sprecato o esportato a prezzi bassissimi, e la mancanza va coperta con fonti controllabili — spesso fossili. La flessibilità della domanda elettrica è la risposta strutturale a questo problema: spostare i carichi, non eliminarli.

Le tariffe dinamiche e il consumatore come risorsa

Il fronte più vicino alla vita quotidiana riguarda le famiglie. L’idea di base è che se l’elettricità costa meno quando abbonda — e di più quando scarseggia — i consumatori hanno un incentivo concreto a usare lavatrice, lavastoviglie o ricarica dell’auto elettrica nelle ore di maggiore disponibilità rinnovabile. Non è fantascienza: è il principio delle dynamic pricing tariffs, già sperimentate in diversi mercati europei.

Operatori come Octopus Energy hanno avviato test su questo tipo di offerte — il cosiddetto programma Power Up — per misurare quanto i clienti domestici siano effettivamente disposti a modulare i prelievi in risposta ai segnali di prezzo. I risultati preliminari di queste sperimentazioni suggeriscono che la risposta esiste, ma dipende molto dalla presenza di dispositivi intelligenti che automatizzino la risposta: pochi consumatori modificano il comportamento manualmente in modo sistematico, mentre termostati connessi, caricatori intelligenti e sistemi di accumulo domestico possono farlo senza alcuno sforzo da parte dell’utente.

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A livello regolatorio europeo, l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori energetici (ACER) ha indicato che le tariffe dinamiche potrebbero portare a risparmi significativi in bolletta per i consumatori flessibili, anche se le stime variano considerevolmente in base al contesto nazionale, al mix energetico e al comportamento effettivo degli utenti. Il potenziale esiste, ma non è automatico: richiede infrastrutture di misurazione adeguate, offerte tariffarie chiare e consumatori informati.

Il modello tedesco: regole per rendere la flessibilità sistematica

La Germania sta cercando di istituzionalizzare questo approccio. L’Agenzia federale tedesca per le reti (Bundesnetzagentur) ha lavorato nel corso del 2026 a un quadro regolatorio che obbliga gli operatori di rete a valorizzare la flessibilità della domanda come alternativa agli investimenti infrastrutturali tradizionali. L’idea è che prima di costruire una nuova linea di trasmissione, si debba verificare se modulare i carichi locali possa risolvere il problema di congestione in modo più economico.

Questo approccio — noto come non-wire alternatives nel dibattito internazionale — è ancora poco diffuso in Italia, dove il mercato della flessibilità della domanda elettrica è in una fase più embrionale. Tuttavia, il gestore della rete di trasmissione nazionale ha avviato mercati per la flessibilità locale e il bilanciamento in tempo reale, aprendo spazi anche per aggregatori e operatori specializzati. Esperti del settore che operano in questo segmento — come chi lavora nei mercati near real time — sottolineano che la liquidità di questi mercati è ancora limitata, ma crescente.

I data center come nuovi protagonisti del bilanciamento

Immagine generata con AI

Il fronte più inatteso è quello dei centri dati. Il consumo energetico globale dei data center è aumentato del 17% nel 2025, spinto in larga parte dall’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. Una crescita che li rende un problema per il sistema elettrico, ma — paradossalmente — anche una potenziale soluzione.

I data center di ultima generazione hanno caratteristiche che li rendono candidati naturali alla flessibilità: carichi molto elevati, continuità operativa ventiquattr’ore su ventiquattro, e la possibilità tecnica di spostare alcune attività computazionali — come l’addestramento di modelli o l’elaborazione di batch di dati — nelle ore in cui l’energia è più abbondante e meno costosa. Non tutte le operazioni sono spostabili: quelle che richiedono risposta in tempo reale (come l’inferenza AI su richiesta dell’utente) non possono aspettare. Ma una quota significativa del carico computazionale è deferrable, cioè tecnicamente posticipabile.

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Ricerche condotte da grandi operatori tecnologici, tra cui Alibaba, hanno esplorato questa possibilità su scala: gestire centinaia di migliaia di attività computazionali in modo da massimizzare l’uso di energia rinnovabile disponibile, riducendo al contempo i picchi di prelievo dalla rete. I risultati indicano che il potenziale è reale, ma richiede sistemi di orchestrazione sofisticati e un dialogo continuo con i gestori di rete.

Il tema è rilevante anche in Italia, dove la domanda di capacità di calcolo legata all’AI sta crescendo rapidamente e dove diversi operatori stanno valutando localizzazioni per nuovi impianti. Se questi data center venissero progettati con flessibilità integrata — sistemi di accumulo, accordi con i gestori di rete, partecipazione ai mercati di bilanciamento — potrebbero diventare risorse attive per la stabilità del sistema, non solo grandi consumatori da gestire.

Cosa manca ancora per rendere la flessibilità strutturale

Il quadro complessivo mostra un sistema in transizione, con sperimentazioni promettenti ma ancora lontane da una scala sufficiente. Tre ostacoli principali rallentano il processo.

Misurazione e dati : senza contatori intelligenti diffusi e sistemi di telemetria in tempo reale, né i consumatori né i gestori di rete possono vedere i segnali di prezzo e rispondervi rapidamente.

: senza contatori intelligenti diffusi e sistemi di telemetria in tempo reale, né i consumatori né i gestori di rete possono vedere i segnali di prezzo e rispondervi rapidamente. Mercati poco liquidi : i mercati della flessibilità locale e del bilanciamento in tempo reale esistono, ma hanno ancora pochi partecipanti e regole non sempre adatte a soggetti piccoli come le famiglie o le PMI.

: i mercati della flessibilità locale e del bilanciamento in tempo reale esistono, ma hanno ancora pochi partecipanti e regole non sempre adatte a soggetti piccoli come le famiglie o le PMI. Incentivi disallineati: in molti contesti, chi investe in flessibilità non cattura tutto il valore che genera per il sistema. Questo scoraggia gli investimenti privati in tecnologie abilitanti come accumuli e sistemi di controllo intelligente.

La Agenzia internazionale dell’energia (IEA) ha identificato la risposta della domanda come uno degli strumenti più economicamente efficienti per integrare le rinnovabili, a condizione che i mercati siano strutturati per valorizzarla correttamente.

Il record fotovoltaico di marzo 2026 è un segnale chiaro: la produzione rinnovabile sta crescendo più velocemente delle infrastrutture pensate per gestirla. La flessibilità della domanda elettrica non è una soluzione futura — è una necessità già presente, che richiede risposte concrete da parte di regolatori, operatori e consumatori, ognuno con strumenti diversi ma con un obiettivo comune: usare meglio l’energia che già produciamo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.