Quando si pensa al costo di un affitto, subito ci viene in mente quella che è, atavica, la differenza di costo e prezzo fra le diverse città italiane.

Ma avresti mai pensato che ce ne è una che risulta, stando alle statistiche, essere la più economica rispetto a tutte le altre? A quanto pare è così. Tutti vorrebbero trasferirsi lì anche perchè è una città posta vicino al mare.

Curiosi di sapere di quale città stiamo parlando? Allora continuate nella lettura e scoprirete qualcosa che non avreste mai minimamente pensato.

Affitto: qui è meno caro che altrove

Gli affitti: sono una delle tegole che pendono sulla testa di chi non può, al momento, permettersi una casa propria. Sono così alti in alcune città d’Italia che chiedono tanto per dare anche solo pochi metri quadri, alludendo la scusa che “si è in quella determinata città e non altrove”. Ma, di certo, non tutti possono permettersi di spendere una fortuna, soprattutto se non si ha uno stipendio molto elevato.

Allora che fare? Andare alla ricerca di una casa più economica sì, ma che allo stesso tempo soddisfi le nostre esigenze. Sapevi che, però, in Italia, esiste comunque una città che ha gli affitti più bassi di tutto il paese? Ti sembrerà una cosa impossibile, invece è la pura realtà. È posta in una delle regioni più belle del Sud Italia, ha un centro storico da far invidia e, soprattutto, si trova a soli 300 metri dal mare.

La città di Bari straccia tutti

Vi starete chiedendo qual è e dove si trova questa meraviglia: è la città di Bari: qui, un affitto mensile non è nemmeno paragonabile con quello di altri capoluoghi di Regione, soprattutto a Nord. Gli affitti si trovano anche a meno di 500 euro al mese. Qui il costo della vita, se paragonato alle altre grandi città italiane, è molto più basso e vantaggioso.

In molti altri potranno, però, chiedersi: “Sì, ma cosa c’è a Bari?”. Tutto ciò che una persona desidera: a partire dalla bellezza dell’arte del suo centro storico (è da notare che la Bari vecchia attira, ogni anno, turisti da ogni parte del mondo), ma anche i suoi vicoli, le sue chiese e, soprattutto come dicevamo prima, la sua posizione vicinissima al mare, ideale soprattutto per coloro che amano il caldo e la bella stagione.

Ora, detto ciò, stai ancora pensando che possa non essere la tua città ideale, magari anche solo per venirci ad abitare qualche mese? Lo abbiamo detto: gli affitti sono i meno cari d’Italia.