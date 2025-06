Ritirato dal commercio un lotto di vongole veraci Mitilmare per contaminazione da Escherichia coli, venduti nei supermercati Carrefour.

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso importante riguardante il richiamo di un lotto specifico di vongole veraci a marchio Mitilmare, a seguito del riscontro di una contaminazione batterica che supera i limiti di sicurezza alimentare previsti dalla normativa vigente.

Richiamo delle vongole veraci Mitilmare per contaminazione da Escherichia coli

Il provvedimento riguarda le vongole veraci confezionate in reti da 1 kg e 3 kg, riconoscibili dal numero di lotto 25DIT159. Il produttore coinvolto è Mitilmare Golfo Gaeta Srl, con sede produttiva nello stabilimento situato sul Lungomare Giovanni Caboto 51 a Gaeta (Latina), identificato con il codice di marchio IT515CSM UE.

Il motivo del richiamo è la presenza di una carica batterica di Escherichia coli superiore ai limiti di sicurezza consentiti, un elemento che può rappresentare un rischio per la salute dei consumatori. L’Escherichia coli è un batterio che, se presente in quantità eccessive negli alimenti, può causare disturbi gastrointestinali e altre complicazioni sanitarie.

Per questa ragione, il Ministero della Salute ha invitato con urgenza i consumatori a non consumare le vongole veraci appartenenti al lotto incriminato e a restituire il prodotto presso il punto vendita dove è stato acquistato. Tale misura precauzionale è fondamentale per evitare eventuali problemi di salute e garantire la sicurezza alimentare.

Parallelamente al richiamo delle vongole, Carrefour ha annunciato il ritiro da tutti i suoi punti vendita dei filetti di acciughe a marchio Terre d’Italia. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni del richiamo, si sottolinea come l’azienda stia operando in linea con le normative di sicurezza alimentare per tutelare i consumatori.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di controlli rigorosi e costanti effettuati sia dalle catene di distribuzione alimentare sia dagli enti di controllo, allo scopo di individuare e rimuovere dal mercato prodotti che possano rappresentare un rischio per la salute pubblica.

Indicazioni per i consumatori e impatto sulla sicurezza alimentare

Il richiamo di prodotti alimentari come le vongole veraci e i filetti di acciughe evidenzia l’importanza di un sistema di controllo efficace e tempestivo, che coinvolge produttori, distributori e istituzioni sanitarie. I consumatori sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a verificare i numeri di lotto e le date di scadenza prima del consumo.

In caso di dubbio, la restituzione del prodotto rappresenta la soluzione più sicura per prevenire rischi di intossicazione alimentare. Le autorità sanitarie ribadiscono che la tutela della salute pubblica passa anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini nel segnalare anomalie e rispettare le indicazioni fornite.

Gli episodi evidenziano come la tracciabilità e la trasparenza nella filiera alimentare siano elementi chiave per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti offerti sul mercato nazionale. Il Ministero della Salute conferma il proprio impegno nel monitoraggio costante dei prodotti alimentari e nell’adozione di misure preventive efficaci contro potenziali contaminazioni.