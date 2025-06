Da luglio arriva un nuovo bonus di 200 euro per sostenere le famiglie con reddito basso. L’aiuto durerà tre mesi e servirà a contrastare il caro bollette.

Con l’arrivo dell’estate e l’ulteriore aumento dei costi delle utenze, il Governo interviene con un nuovo bonus economico destinato alle famiglie in difficoltà. A partire da luglio 2025, sarà possibile accedere a un contributo mensile di 200 euro pensato per coprire parte delle spese di luce e gas. La misura durerà tre mesi e si inserisce in un piano di sostegni straordinari pensato per rispondere al caro vita che continua a colpire in modo diseguale il tessuto sociale italiano.

Un sostegno concreto per chi fatica a pagare le bollette

Il bonus, destinato alle famiglie con ISEE basso, verrà erogato per un totale complessivo di 600 euro, suddiviso in tre rate mensili da luglio a settembre. L’obiettivo è offrire un supporto diretto a chi si trova a fronteggiare spese domestiche sempre più pesanti, aggravate da un’inflazione che non accenna a rientrare e da tariffe energetiche ancora elevate rispetto agli anni precedenti.

A beneficiare dell’aiuto saranno i nuclei familiari più vulnerabili, in base a soglie di reddito che saranno rese note nel decreto attuativo attualmente in fase di pubblicazione. Il bonus si configura come un’integrazione alle misure già esistenti, e punta a tamponare l’effetto immediato degli aumenti sulle economie familiari più fragili.

Si tratta di un intervento mirato, non strutturale, che punta ad alleggerire almeno temporaneamente il peso delle utenze, in un periodo in cui molte famiglie faticano a mantenere la stabilità finanziaria. La distribuzione del contributo sarà gestita in collaborazione con i servizi sociali e gli sportelli territoriali, al fine di garantire rapidità ed equità nell’accesso.

Come richiederlo e chi potrà accedere al contributo

Per ottenere il bonus sarà necessario presentare una domanda, seguendo le modalità che verranno specificate a breve nei canali ufficiali. L’istanza potrà essere inoltrata online tramite portali predisposti o di persona, presso i CAF abilitati, dove sarà possibile ricevere assistenza gratuita nella compilazione.

Sarà fondamentale presentare un’attestazione ISEE aggiornata che certifichi la condizione economica del nucleo richiedente. I dettagli operativi – inclusi i documenti richiesti, le tempistiche di pagamento e i limiti di reddito – verranno comunicati nel testo definitivo del decreto, che dovrebbe essere pubblicato entro la fine di giugno.

Il bonus, pur essendo una misura temporanea, rappresenta un passo concreto nella direzione di una protezione sociale mirata. In un momento in cui i costi fissi assorbono una parte sempre maggiore del reddito familiare, ogni forma di supporto si traduce in un respiro immediato per chi si trova in difficoltà.

Le famiglie interessate sono invitate a seguire gli aggiornamenti istituzionali per non perdere l’opportunità di accedere a questo contributo. La finestra di accesso sarà limitata, e la richiesta dovrà essere presentata nei tempi stabiliti per evitare l’esclusione.