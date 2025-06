Perfettamente estiva la ricetta a base di uova, tonno e avocado è proteica e tanto salutare. Inoltre, si prepara in modo facile e rapido.

Le uova ripiene rappresentano un classico intramontabile della cucina spagnola, un piatto semplice ma gustoso che si presta a numerose varianti. Tra le più apprezzate, quelle preparate con tonno e avocado si distinguono per il loro equilibrio tra sapore e proprietà nutrizionali, diventando una scelta ideale per chi cerca un antipasto sano e proteico.

Ricetta tradizionale degli huevos rellenos con tonno e avocado

In Spagna, gli huevos rellenos sono spesso realizzati con tonno e maionese, una combinazione che si ritrova comunemente anche nei menù di ristoranti specializzati in cucina casalinga. Tuttavia, la versione moderna con avocado offre una variante più fresca e ricca di nutrienti. Questa ricetta, semplice e adatta anche ai cuochi meno esperti, prevede l’uso di ingredienti facilmente reperibili.

Per preparare le uova ripiene, si consiglia di lessare le uova per 8-10 minuti, per ottenere un tuorlo ben cotto ma senza la caratteristica tonalità verdastra, che si evita raffreddandole immediatamente in acqua ghiacciata. Per tagliare le uova a metà senza romperle, è utile utilizzare un coltello umido o leggermente oliato.

Il ripieno classico viene arricchito con dadini di avocado, ma si può anche optare per una mousse di avocado frullando la polpa con succo di lime, olio d’oliva e coriandolo fresco. Il condimento base è composto da sale, olio e aceto, ma per un tocco più leggero e salutare si può sostituire la maionese con una salsa di yogurt aromatizzata con aglio in polvere, menta o coriandolo e olio d’oliva.

Per chi preferisce un’alternativa al tonno, è possibile utilizzare altre fonti proteiche come gamberi cotti, strisce di pollo o salmone affumicato. Per un tocco finale di sapore e croccantezza, la guarnizione può includere un mix di cetriolini, capperi e olive.

Un piatto di huevos rellenos di tonno e avocado apporta circa 145 kcal per porzione, con un buon contenuto proteico di 11 grammi e grassi salutari derivanti dall’avocado e dall’olio d’oliva. È un’opzione leggera, con pochi carboidrati e una discreta quantità di fibre (2,4 g), ideale per chi desidera mantenere una dieta equilibrata senza rinunciare al gusto.

Varianti regionali e consigli

Una variante tradizionale molto apprezzata è quella degli huevos rellenos con chorizo, una ricetta pasquale dal sapore deciso. Questa versione prevede che i tuorli delle uova sode vengano mescolati a una besciamella arricchita con chorizo finemente tritato, creando un ripieno cremoso e saporito.

Le uova, dopo essere state farcite con questa miscela, vengono chiuse, impanate con farina, uova crude sbattute e pangrattato, e infine fritte in abbondante olio d’oliva fino a doratura. Servite calde, sono perfette da accompagnare con un buon bicchiere di Cava, esaltando così la tradizione gastronomica spagnola nel periodo pasquale.

Per un risultato ottimale, è fondamentale seguire alcuni semplici accorgimenti: cuocere le uova al punto giusto e raffreddarle rapidamente per facilitare la rimozione del guscio; utilizzare un coltello umido per tagliare le uova senza rompere il bianco; scegliere ingredienti freschi e di qualità per il ripieno. Inoltre, la sostituzione della maionese con salse più leggere a base di yogurt può rendere il piatto più digeribile e adatto a diverse esigenze nutrizionali.

Le uova ripiene con tonno e avocado sono dunque un piatto versatile, nutriente e facile da preparare, che si adatta a molte occasioni, dall’antipasto di una cena informale fino a un pranzo più ricercato.