Da Lidl c’è un’offerta davvero irrinunciabile, e riguarda il mondo del fai da te: sconti pazzeschi sui prodotti Parkside.

L’estate è il periodo perfetto per dedicarsi al fai da te. Per gli appassionati, è un vero e proprio divertimento e il bel tempo agevola notevolmente il lavoro. Si può infatti lavorare all’aria aperta, in modo che in casa non si sporchi eccessivamente con polvere ecc.

Soprattutto se bisogna costruire mobili, è davvero più pratico. Creare o aggiustare degli oggetti da sé, senza l’aiuto di un professionista è una soddisfazione, un qualcosa che, in un certo senso, aumenta la propria autostima.

In estate, peraltro, molti sono in ferie e possono approfittare per dedicarsi ai lavori di casa, dando all’ambiente un nuovo volto. In questo periodo, uno dei lavori più frequenti è la tinteggiatura, perché la vernice, col meteo favorevole, si asciuga più in fretta.

Con il fai da te è possibile creare mobili personalizzandoli al massimo e tenere viva la fantasia. Per non parlare poi del notevole risparmio: una volta acquistati i materiali, facendo tutto da sé si possono mettere da parte un bel po’ di soldi. Una vera e propria fortuna.

Lidl, questi prodotti Parkside sono a un prezzo formidabile: i dettagli

Prima di mettersi al lavoro, è essenziale procurarsi tutto l’occorrente, e da Lidl puoi acquistarlo a prezzi davvero incredibili.

Avere la possibilità di pagare meno il materiale, inoltre, vuol dire poterne fare una maggior scorta. Partiamo, dunque, dal pratico avvitatore ricaricabile Parkside. È compatto, non pesante, ha batteria ricaricabile USB ed è perfetto se devi montare mobili, mensole, e occuparti di lavori di manutenzione in casa. Il costo? Solo 12.99 euro.

Per eseguire certi lavori è indispensabile avere un set trapano avvitatore ricaricabile, sempre Parkside, al prezzo di 49 euro. Ha due velocità, grande resistenza, e 43 accessori compresi. Utile per fare buchi in legno o metallo, avvitare, svitare e se è necessario eseguire delle opere che richiedono maggiore impegno.

Sicuramente dopo aver eseguito certi lavori sarà necessario pulire e un aspirapolvere/liquidi Parkside può davvero far comodo. Il costo è 29.99 euro, ed è perfetto per pulire interni ed esterni. Se l’obiettivo è tinteggiare, servirà un comodo cavalletto pieghevole, da portare ovunque e con altezza che è possibile regolare. Tutto questo, a soli 14.99 euro.

Sono tutti attrezzi che possono essere utilissimi durante i lavori e che possono semplificare la vita a chi è appassionato di fai da te, consentendo anche un notevole risparmio.