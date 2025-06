Niente strade, nessun resort, solo mare turchese, silenzio e una spiaggia tra le più belle d’Europa.

Tra Ibiza e Formentera c’è un luogo dove il tempo sembra sospeso. Si chiama Espalmador, ma i locali la chiamano S’Espalmador. Appena 2 chilometri quadrati di terra selvaggia, senza bar, senza hotel, senza strade. Solo sabbia finissima, un mare che vira al turchese e un silenzio che vale più di mille comfort. Siamo nel cuore del Parco naturale di Ses Salines, e questa isola privata ma visitabile è una delle mete meno contaminate e più suggestive del Mediterraneo.

Raggiungerla è semplice, ma mai banale. La bellezza di Espalmador è anche nel suo isolamento controllato, che l’ha tenuta al riparo dalle folle e dalla cementificazione. Nessuna costruzione moderna, solo due ville in stile tradizionale, un faro, una cappella e una vecchia torre di guardia, Sa Guardiola, che un tempo serviva a scovare i pirati.

Spiagge libere, natura protetta e niente rumore

La spiaggia più famosa è Es Racó de S’Alga, un’insenatura perfetta che sembra uscita da una cartolina: acqua limpida, sabbia chiara e nessun rumore artificiale. Un chilometro di pace, dove puoi nuotare, leggere, dormire o semplicemente non fare niente. Se ami il naturismo, sappi che qui è la norma, non l’eccezione.

Un tempo i visitatori si immergevano nei fanghi della laguna centrale, convinti delle proprietà benefiche. Ma il rituale è stato vietato: la zona è oggi chiusa al pubblico per salvaguardare la fauna, in particolare gli uccelli che qui nidificano. Resta però un luogo dal fascino intatto, misterioso, quasi lunare.

Espalmador è una delle poche isole private in Spagna. Appartenuta per anni alla famiglia Cinnamond, nel 2018 è stata venduta per circa 18 milioni di euro a una famiglia del Lussemburgo. Le autorità di Formentera tentarono invano di acquistarla per integrarla nel patrimonio pubblico. Nulla da fare. Ma l’isola, pur essendo privata, è aperta ai visitatori nel rispetto delle norme ambientali.

Come arrivare: barca, gommone o catamarano

Il punto di partenza è Ses Illetes, nella parte nord di Formentera. In passato era possibile attraversare a piedi il breve tratto di mare noto come Es Pas, ma oggi è vietato per motivi di tutela ambientale. L’unico modo per arrivare è via mare, partendo dal porto di La Savina. Ogni giorno partono gite in barca o in catamarano, spesso con pranzo o aperitivo inclusi. Per chi preferisce l’avventura, è possibile noleggiare un gommone o una piccola barca privata.

Non ci sono traghetti pubblici dalla Spagna: il servizio è stato sospeso per proteggere l’isola, che oggi può essere visitata solo con mezzi autorizzati. Questo contribuisce a mantenere intatto il suo ecosistema e a garantire un’esperienza autentica, lontana dal turismo di massa.

Espalmador non offre servizi. Non ci sono bar, né ombrelloni, né musica. Ma chi arriva qui non cerca comodità, cerca qualcosa di più raro: la sensazione di essere davvero lontani da tutto. E di avere, almeno per un giorno, un’isola tutta per sé.