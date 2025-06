Bruciore di stomaco e infarto condividono sintomi simili ma richiedono risposte molto diverse. Capire le differenze è essenziale per evitare errori pericolosi, soprattutto dopo i 50 anni.

Il bruciore di stomaco è un fastidio comune, spesso innocuo, ma i sintomi con cui si presenta possono facilmente essere scambiati per segnali di un attacco cardiaco. Una sensazione di bruciore al centro del petto, a volte irradiata verso la gola, può generare dubbi anche nei soggetti più attenti alla salute. E non è raro che proprio in questa confusione si nasconda un pericolo sottovalutato. Gli specialisti avvertono: non tutti i dolori al torace sono uguali, e sapere quando preoccuparsi davvero è una questione che può fare la differenza.

Bruciore di stomaco e infarto: come distinguerli dai primi segnali

Il bruciore di stomaco, tecnicamente chiamato pirosi, è legato alla risalita degli acidi gastrici dallo stomaco all’esofago. È tipico di chi soffre di reflusso gastroesofageo e può peggiorare dopo pasti abbondanti, se si mangia in fretta o ci si sdraia subito dopo aver mangiato. I sintomi sono riconoscibili: bruciore localizzato dietro lo sterno, sapore acido in bocca, rigurgito e sensazione di peso all’epigastrio. In molti casi, questi disturbi migliorano con antiacidi o cambiando posizione.

Diverso il quadro di un infarto miocardico, che si verifica quando un blocco arterioso limita il flusso di sangue al cuore. Il dolore che lo accompagna è spesso descritto come una morsa, una pressione profonda che non si attenua e si propaga verso braccia, schiena, spalle, collo o mandibola. Insieme al dolore toracico, possono manifestarsi sudorazione fredda, nausea, vertigini, fatica improvvisa e difficoltà a respirare. Le donne, gli anziani e i diabetici possono avvertire sintomi più lievi, ma non per questo meno gravi.

Quando il dolore non migliora con il riposo, non risponde ai farmaci e si accompagna a malessere generale, è il caso di chiedere aiuto immediatamente. Anche un minuto può contare. Meglio un controllo inutile che un rischio ignorato.

Segnali da riconoscere e cosa fare in caso di dubbio

Il primo aspetto da valutare è la durata del dolore: se si tratta di bruciore di stomaco, tende a diminuire nel tempo o con piccoli accorgimenti. Il dolore da infarto non cede. Il secondo è la localizzazione: il bruciore si concentra al centro del petto, mentre l’infarto può coinvolgere più aree contemporaneamente. Anche i sintomi associati sono diversi: nel bruciore compaiono acidità e rigurgito, mentre l’infarto porta fiato corto, sudore freddo, nausea e senso di debolezza.

Ci sono poi i fattori di rischio: chi ha pressione alta, colesterolo elevato, diabete o è fumatore deve prestare maggiore attenzione. Il dolore al petto che compare a riposo, senza un pasto abbondante come causa evidente, va considerato con cautela. In ogni caso, se l’intensità è insolita o crescente, è consigliato contattare il 118 senza perdere tempo.

Prevenire entrambe le condizioni passa attraverso uno stile di vita corretto. Per il bruciore: evitare cibi grassi, non fumare, mangiare lentamente e ridurre lo stress. Per l’infarto: attività fisica regolare, dieta bilanciata, controlli medici frequenti e abbandono delle cattive abitudini.

Sapere dove e come si irradia il dolore, osservare i sintomi collaterali, riconoscere i propri fattori di rischio: tutto questo aiuta a intervenire con lucidità in situazioni potenzialmente critiche.