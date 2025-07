Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di frutti di mare a causa della rilevazione di Escherichia.

La decisione, comunicata ufficialmente nella scorsa settimana, riguarda il lotto identificato con il codice ITA/066, confezionato il 21 luglio 2025, per un quantitativo totale di 680 chilogrammi.

Le cozze oggetto del richiamo sono state prodotte dalla società Spano Group Srl, con sede e stabilimento in via Indonesia 52, Zona Industriale settore 2, a Olbia (provincia di Sassari). Il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 543 CSM CE.

In via precauzionale, il Ministero della Salute raccomanda di non consumare le cozze appartenenti al lotto ITA/066 e invita i consumatori che ne fossero in possesso a restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato.

L’allerta si inserisce nel quadro più ampio dei controlli sanitari effettuati lungo tutta la filiera alimentare. Dal 1° gennaio 2025, infatti, sono stati segnalati ben 136 richiami alimentari, relativi a 358 prodotti differenti, a testimonianza dell’attenzione costante rivolta alla sicurezza alimentare.

Escherichia coli e sicurezza alimentare: cosa sapere

Il richiamo riguarda la contaminazione da Escherichia coli, un batterio che può essere presente naturalmente nell’intestino umano e animale, ma che in concentrazioni elevate nei prodotti alimentari rappresenta un rischio per la salute pubblica. La presenza di questo microrganismo oltre i limiti stabiliti dalle normative di sicurezza alimentare può causare disturbi gastrointestinali e, in casi più gravi, complicazioni anche per soggetti vulnerabili.

Il controllo e la sorveglianza della qualità e sicurezza del pescato, in particolare di prodotti come i mitili, sono di competenza del Ministero della Salute, che coordina le attività di verifica e di monitoraggio svolte in collaborazione con gli enti locali e laboratori specializzati.

Il Ministero della Salute, con sede centrale a Roma, è l’organo istituzionale preposto alla tutela della salute pubblica, alla prevenzione e al controllo delle malattie, nonché alla regolazione della sicurezza alimentare in Italia. Attraverso le sue direzioni generali e gli uffici territoriali, il Ministero effettua regolarmente controlli su prodotti alimentari, inclusi quelli ittici, per garantire il rispetto delle norme comunitarie e nazionali.

Le funzioni del Ministero comprendono anche la vigilanza sull’igiene e sicurezza degli alimenti, il coordinamento con organismi europei come l’EMA e l’OMS, e la gestione delle emergenze sanitarie legate al consumo di alimenti contaminati o potenzialmente pericolosi.

In questo contesto, la tempestività di comunicazione e la trasparenza nel segnalare richiami alimentari rappresentano strumenti fondamentali per proteggere i consumatori e prevenire rischi alla salute pubblica.

Informazioni sull’azienda produttrice Spano Group Srl

La Spano Group Srl è un’azienda a conduzione familiare con una lunga esperienza nel settore ittico, fondata nel 2003 da Massimo Spano. L’impresa è attiva nella commercializzazione di prodotti ittici freschi e congelati, con una particolare attenzione a prodotti locali e importati, inclusi crostacei allevati direttamente nello stabilimento. La tradizione e la competenza consolidata nel mercato rendono Spano Group un attore rilevante nel panorama nazionale del commercio di prodotti di mare.

L’azienda ha collaborato prontamente con le autorità sanitarie per il richiamo del lotto interessato, dimostrando impegno nel rispetto delle normative e nella tutela dei consumatori.