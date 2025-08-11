Enel, se hai pagato più del dovuto, potresti ricevere uno sconto in bolletta o una nota di credito: scopri come funziona il rimborso.

Negli ultimi mesi si è aperto un caso che coinvolge direttamente Enel Energia e migliaia di suoi clienti. L’Antitrust ha messo sotto la lente le pratiche con cui l’azienda ha comunicato o meglio, non ha comunicato alcuni aumenti di prezzo sulle forniture elettriche. Risultato?

Molti utenti si sono ritrovati con bollette più alte senza sapere esattamente il perché. Ma ora arriva una buona notizia: è in partenza un rimborso automatico. Vediamo insieme chi ne ha diritto e cosa bisogna fare per ottenerlo.

Hai diritto al rimborso Enel? Ecco come scoprirlo e cosa fare

Tutto parte da una mancata trasparenza. Secondo quanto accertato dall’Antitrust, Enel Energia avrebbe applicato modifiche unilaterali alle condizioni economiche senza avvisare chiaramente i clienti, come previsto per legge. A giugno 2023, infatti, sono entrate in vigore nuove tariffe, ma in molti casi le comunicazioni non sono arrivate, oppure erano poco comprensibili.

Per questo motivo, l’azienda grazie a un nuovo pacchetto di impegni volontari ha deciso di offrire un rimborso economico che coinvolge oltre 40.000 utenti. Non parliamo solo di chi ha ancora un contratto attivo anche chi ha cambiato gestore potrà ricevere quanto gli spetta. Secondo quanto stabilito i clienti attivi riceveranno uno sconto automatico in bolletta, mentre gli ex clienti, cioè chi nel frattempo ha cambiato fornitore, avranno diritto a una nota di credito.

I rimborsi, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, sono destinati a chi avrebbe dovuto ricevere per posta la comunicazione sui nuovi costi ma non ha mai ricevuto nulla. Chi ha ricevuto una comunicazione digitale via mail o app, ma ha presentato un reclamo ufficiale ad Enel o all’Antitrust, contestando la scarsa chiarezza. Inoltre non è necessario fare richiesta se rientri tra i casi coinvolti, il rimborso sarà erogato automaticamente.

Se hai notato un aumento nella bolletta che non riesci davvero a spiegarti, potresti essere tra i beneficiari di questo rimborso. Controlla le tue comunicazioni passate e, se sei ancora cliente Enel, tieni d’occhio la prossima fattura: potresti ritrovarti con una voce di sconto che può fare un bel respiro al portafoglio.