Le tende stanno scomparendo dalle case moderne: al loro posto soluzioni originali, pratiche e più belle da vedere.

Le tende tradizionali stanno lentamente perdendo terreno. Non si tratta solo di mode passeggere, ma di un cambiamento più profondo nel modo di vivere e arredare gli spazi domestici. Sempre più persone scelgono di rimuoverle del tutto, oppure di non installarle proprio, sostituendole con alternative pratiche, moderne e spesso anche più economiche. In passato erano considerate irrinunciabili per garantire ombra, privacy e decoro, ma oggi il panorama dell’interior design suggerisce altri percorsi, capaci di coniugare funzionalità ed estetica in modi differenti. E i risultati, in molti casi, sorprendono per efficacia e impatto visivo.

Persiane, vetri artistici e soluzioni fai da te: il ritorno dell’essenziale

Una delle soluzioni più gettonate, specialmente negli ultimi anni, è rappresentata dalle persiane. Soprattutto nei contesti urbani, stanno tornando protagoniste sia per chi ama lo stile classico sia per chi cerca qualcosa di più discreto ma funzionale. Quelle in legno restano le più eleganti, ma richiedono manutenzione regolare. Per questo motivo si diffondono sempre più le versioni in PVC o alluminio, che resistono bene alle intemperie e sono facili da pulire. Offrono la stessa protezione dalla luce e garantiscono privacy, ma senza il bisogno di lavaggi frequenti o di coordinamento con il resto dell’arredamento.

Una soluzione decisamente più creativa arriva dai vetri decorati. Sul mercato si trovano pellicole adesive artistiche, spesso realizzate in materiali riflettenti o opachi, che creano una barriera visiva senza appesantire l’ambiente. Alcuni modelli sono cangianti, permettono cioè di passare da trasparenti a opachi in base alla luce o al bisogno. Altri funzionano come specchi esterni, proteggendo da sguardi indiscreti ma senza alterare troppo l’aspetto interno. Un’opzione particolarmente utile per chi vive ai piani bassi o su strade molto frequentate. Queste pellicole possono essere installate senza attrezzi, sono economiche e si trovano in tantissime varianti, dalle geometrie moderne ai motivi floreali o astratti. E c’è anche la possibilità di farle su misura, magari con un piccolo intervento fai da te, rendendole così perfette per qualsiasi finestra.

Piante sospese, barriere verdi e interni più freschi (senza tessuti da lavare)

Un’altra alternativa che sta conquistando molti è l’uso delle piante da interno. Oltre al valore estetico e alla capacità di purificare l’aria, possono diventare delle vere e proprie barriere verdi, ideali per sostituire le tende. Collocate in alto, con supporti sospesi o in mensole ad angolo, bloccano lo sguardo dall’esterno e allo stesso tempo arredano con naturalezza. Chi ha il pollice verde trova in questa scelta anche un modo per vivere meglio gli ambienti, creando spazi rilassanti e più salutari. Le piante rampicanti, in particolare, permettono di creare una sorta di velo vegetale che filtra la luce e protegge la privacy, senza dover usare tessuti che si impolverano o si scoloriscono nel tempo. E non si tratta solo di estetica: alcune piante aiutano a mantenere fresca la casa, riducendo l’uso del condizionatore e migliorando l’isolamento termico. Chi vuole una soluzione più radicale, ma sempre green, può puntare su strutture in bambù, stoffa riciclata o pannelli mobili. Questi possono essere montati direttamente sul vetro o nella nicchia della finestra. Sono facili da rimuovere, si lavano con un colpo di spugna e in molti casi sono anche modulari, quindi adattabili a ogni misura.

C’è infine chi preferisce il vetro nudo, soprattutto nelle case moderne e minimal, affidandosi magari a vetri oscuranti, opachi o satinati già montati. L’effetto è molto elegante, spesso associato a stili nordici o giapponesi. La mancanza di tende apre lo spazio, aumenta la luce naturale e valorizza le forme architettoniche. In sintesi, le tende non sono sparite, ma oggi non sono più indispensabili. Esistono valide alternative, spesso più comode, più economiche e più in linea con i gusti contemporanei. E in molti casi, bastano pochi euro o una buona idea per trasformare l’aspetto di una stanza, senza cucire nemmeno un orlo.