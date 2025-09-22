Igienizzare ciò che si mangia non è sempre facilissimo, il segreto per rimuovere qualsiasi cosa dagli ortaggi e dalla frutta

Quando si parla di frutta e verdura una delle prime cose che viene in mente riguarda la pulizia, prima di consumare ortaggi o un frutto preferito, è bene accertarsi di averlo lavato bene, proprio per eliminare qualsiasi tipo di batterio ma anche i pesticidi che spesso vengono usati per la coltivazione. Sebbene esistano prodotti sul mercato per farlo, ci sono anche rimedi naturali che hanno la stessa efficacia e fanno – senza ombra di dubbio – meno male.

Prima di mangiare frutta e verdura è importantissimo lavarli correttamente, per fortuna con alcuni trucchi non solo si avrà un risultato garantito, dunque si avrà la certezza che ciò che si sta mangiando è sano e pulito, ma farlo è semplice e veloce.

Come pulire in modo naturale frutta e verdura

Molti prodotti in vendita sul mercato, che garantiscano una efficace pulizia di frutta e verdura, come igienizzanti o altro, potrebbero contenere sostanze chimiche, rilasciare un retrogusto non piacevole e potrebbero anche “ammosciare” il frutto o l’ortaggio che si è pulito. Per fortuna esistono rimedi naturali che sono altrettanto efficaci, fanno sicuramente meno male e sono anche molto più economici.

I metodi per pulire in modo naturale frutta e verdura sono diversi, c’è il bicarbonato di sodio che disinfetta ed è in grado di debellare i parassiti, anche quelli più invisibili. Basterà far sciogliere un cucchiaio di bicarbonato in un litro d’acqua, mettere frutta e verdura e lasciarla in ammollo per 15 minuti e poi risciacquare tutto.

Un valido rimedio per lavare frutta e verdura in modo naturale è l’aceto di vino bianco, che non solo disinfetta ma uccide anche gran parte dei batteri presenti. Bisognerà unire 1 cucchiaio di aceto in una quantità d’acqua giusta, lasciare tutto in ammollo per 15 minuti e poi risciacquare. Si può poi usare il succo di limone, che oltre a lavare gli ortaggi, lascerà un profumo fresco. Questo rimedio è particolarmente indicato per lavare insalata e frutti delicati.

L’ultimo rimedio è acqua con sale, perfetto per verdure a foglia, ma anche frutta come fragola e lamponi, è preferibile usare il sale grosso. Ci sono poi una serie di accorgimenti utili da conoscere prima di lavare frutta e verdura, come prima cosa non bisogna lavare gli ortaggi troppo tempo prima di cucinarli o consumarli. E’ bene asciugare tutto con carta assorbente, per evitare che l’acqua faccia proliferare batteri e sarebbe poi preferibile non mischiare alimenti diversi nello stesso contenitore.