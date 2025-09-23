Un dettaglio finora poco noto sui buoni fruttiferi postali è stato puntualizzato da Poste italiane, che ha distinto tra prodotti attivabili online e altri disponibili solo allo sportello.

C’è un legame antico tra gli italiani e i buoni fruttiferi postali, un rapporto che affonda le radici nelle generazioni passate e che ancora oggi rappresenta uno dei metodi più diffusi per custodire i risparmi. Non a caso, in molte famiglie la tradizione dei buoni è stata tramandata dai nonni ai figli e ai nipoti, perché vista come garanzia di stabilità e sicurezza. Chi sceglie questi strumenti non cerca speculazioni rapide, ma un rendimento certo, anche se più lento, unito alla protezione del capitale. In questi giorni è arrivato un chiarimento ufficiale da Poste italiane che riguarda alcune tipologie di buoni: un’informazione che non era indicata in precedenza e che ora viene precisata sul portale ufficiale.

Le tipologie di buoni e i rendimenti aggiornati

Oggi i cittadini possono contare su undici diverse soluzioni di buoni fruttiferi postali, ognuna pensata per esigenze differenti. Dai prodotti di breve durata a quelli più lunghi, dalle formule dedicate ai minori fino a quelle legate a eredità o indicizzate all’inflazione, l’offerta resta ampia e diversificata. Tra le proposte figurano il buono ordinario, che arriva a un rendimento massimo del 2,75%, e il buono 3×3 con un tasso fino al 2,5%. Esiste anche il buono indicizzato all’inflazione, che segue l’andamento del costo della vita in Italia, e il buono risparmio sostenibile, pensato per chi desidera legare l’investimento a progetti con impatto ambientale positivo. Particolare attenzione è rivolta al buono dedicato ai minori, che assicura un rendimento fino al 6%, e al buono soluzione futuro, strutturato su 180 rate.

Secondo i dati pubblicati da Poste, queste formule rispondono a un’esigenza chiara: offrire a famiglie, giovani e pensionati uno strumento di risparmio sicuro in alternativa a prodotti bancari più complessi. Proprio per questo motivo, i buoni fruttiferi postali hanno mantenuto negli anni un ruolo di primo piano nella gestione del piccolo risparmio privato. La garanzia dello Stato e l’assenza di rischi diretti rappresentano i punti centrali che ne spiegano la diffusione. Eppure, per due specifici prodotti, è arrivata una puntualizzazione che riguarda le modalità di sottoscrizione e che cambia il modo in cui i clienti possono accedervi.

Il chiarimento di Poste italiane e cosa cambia per i clienti

Il portale ufficiale di Poste italiane ha inserito una nuova precisazione riguardante i buoni fruttiferi postali. È stata infatti introdotta una distinzione netta tra i prodotti che si possono sottoscrivere direttamente online e quelli che, invece, richiedono la presenza fisica presso un ufficio postale. La lista dei buoni attivabili da remoto comprende quasi tutte le tipologie attualmente disponibili. Basta accedere al sito o all’app, inserire i propri dati e completare la procedura digitale. Diverso il discorso per il buono 4 anni risparmio semplice e per il buono soluzione eredità: entrambi necessitano di un passaggio in filiale. Nel primo caso si tratta di una formula classica, con rendimenti fino all’1,5%, che però richiede una sottoscrizione fisica. Nel secondo, invece, il buono è collegato a pratiche successorie già concluse in Poste e assicura rendimenti fino al 3,5%.

Questa puntualizzazione non era stata esplicitata in precedenza, lasciando spazio a dubbi e incomprensioni tra i risparmiatori. Ora il quadro è stato reso più chiaro, distinguendo i prodotti “digitali” da quelli “tradizionali”. Per i clienti significa avere informazioni precise e aggiornate, senza il rischio di presentarsi in filiale inutilmente o di pensare che tutto sia gestibile online. Il chiarimento si inserisce in un percorso di trasparenza comunicativa che Poste italiane porta avanti per rafforzare il rapporto con i cittadini. I buoni fruttiferi, del resto, non sono solo strumenti finanziari, ma pezzi di storia familiare che hanno accompagnato intere generazioni di italiani. Una tradizione che continua, con regole sempre più definite, anche nell’era digitale.