Cambiare pavimento non è sempre necessario: dalle vernici ai rivestimenti in pvc, ecco come trasformare un vecchio rivestimento senza smontare mobili o affrontare lavori invasivi.

In molte case italiane i pavimenti mostrano i segni del tempo, con fughe annerite, piastrelle scheggiate o parquet usurato. Intervenire con una sostituzione completa richiede spesso costi elevati e lavori lunghi. Esistono però diverse soluzioni per rinnovare un rivestimento senza dover rimuovere quello esistente. Con materiali facili da posare e prodotti specifici per legno, ceramica o marmo, è possibile restituire freschezza agli ambienti con interventi veloci e più economici.

Laminato e pvc: rivestimenti moderni e facili da posare

Una delle alternative più diffuse per coprire un pavimento usurato è il laminato, scelto per la sua resistenza e per la facilità di posa. Disponibile in vari spessori e tonalità, permette di cambiare aspetto a una stanza senza opere murarie. Il sistema a incastro rende l’installazione accessibile anche a chi non è professionista. Basta predisporre un sottopavimento fissato con nastro biadesivo, tagliare i pannelli con un archetto e posizionarli in file sfalsate. A lavoro concluso, il battiscopa può essere rimesso con colla per legno e piccoli chiodi.

Accanto al laminato, sempre più famiglie scelgono i rivestimenti in pvc, sia in lame adesive che in rotoli. Le lame si applicano rimuovendo la pellicola protettiva e facendo aderire ogni pezzo al pavimento esistente, tagliandolo su misura con un semplice cutter. I rotoli invece richiedono l’uso di nastro biadesivo o colla per pavimenti. Queste soluzioni permettono di rinnovare un ambiente anche senza spostare mobili pesanti, adattandosi a cucine o soggiorni già arredati. Prima della posa, è fondamentale sgrassare bene la superficie, livellare le fughe e lasciare che il pavimento sia perfettamente asciutto.

Tecniche di restauro per legno, ceramica e marmo

Un pavimento in parquet può essere riportato a nuova vita con interventi mirati. Oltre alla pulizia con detergenti specifici, piccole imperfezioni si correggono con stucco per legno e carteggiatura leggera. Successivamente si applica un vetrificante con rullo, che restituisce brillantezza e protezione. Anche i segni superficiali si attenuano con l’uso di prodotti rinnovatori a base di oli naturali o cere. Per i pavimenti in ceramica o gres, la pulizia delle fughe è essenziale. Prodotti appositi eliminano lo sporco accumulato, mentre lo stucco bianco o colorato permette di ridare uniformità alle linee. Una piastrella scheggiata può essere sostituita forandola e rimuovendola con scalpello, inserendo poi un nuovo elemento fissato con adesivo. Questo evita che piccoli difetti compromettano l’estetica dell’intero ambiente.

Nel caso di rivestimenti in marmo o ceramica molto consumati, una soluzione è la verniciatura con smalti specifici. Dopo la pulizia e la stuccatura delle fessure, si protegge il battiscopa con nastro di carta e si applicano due mani di vernice con pennello e rullo. Dopo un’asciugatura di circa dodici ore il pavimento torna calpestabile, con un effetto visivo uniforme e più luminoso. Questi interventi non richiedono grandi opere e permettono di rimandare la sostituzione completa del pavimento, mantenendo comunque un buon livello estetico e funzionale.