Dal computer per l’irrigazione ai sacchi per la coltivazione: Lidl lancia una serie di prodotti Parkside per il giardinaggio e il fai da te, disponibili fino a esaurimento scorte nei punti vendita.

Chi vuole rinnovare il proprio giardino trova in questi giorni un’occasione da non perdere. Il nuovo volantino Lidl Parkside propone una selezione di articoli dedicati al giardinaggio e al fai da te, pensati per semplificare la cura del verde e rendere più accessibili anche i lavori più impegnativi. Le offerte sono valide fino a esaurimento scorte, un motivo in più per non rimandare l’acquisto. Gli articoli spaziano dall’irrigazione agli utensili manuali e motorizzati, senza dimenticare accessori utili e dispositivi per la sicurezza.

Irrigazione e strumenti per la manutenzione del verde

Tra le proposte di maggiore interesse compare il computer per irrigazione Parkside, in vendita a 24,99 euro. Questo dispositivo consente fino a dieci intervalli di irrigazione programmabili, registra la temperatura e memorizza le impostazioni, rendendosi così un alleato pratico per mantenere le piante in buona salute anche nei periodi più caldi. Il kit comprende adattatori compatibili con tubi di diverse misure, dettaglio che ne aumenta la versatilità. Per ampliare il sistema di irrigazione, Lidl propone un tubo da 20 metri, rivestito a quattro strati e resistente a temperature comprese tra -10 e +60 °C, offerto a 12,99 euro. In abbinamento, l’irrigatore circolare – disponibile sia nella versione oscillante che rotante – è venduto a 5,99 euro e offre tre modalità di funzionamento, adatte a coprire superfici di diversa ampiezza.

La gamma Parkside include anche strumenti per la manutenzione del verde. La forbice per potatura, adatta per rami fino a 10 mm, è proposta a 3,99 euro, mentre per i lavori più pesanti c’è la motosega a benzina da 2,72 CV con lama di 45 cm, venduta a 99 euro. Per garantire la sicurezza durante l’uso di questi strumenti, Lidl mette a disposizione una visiera di protezione con griglia in metallo o con schermo in plastica, al prezzo di 9,99 euro. Un capitolo a parte meritano i contenitori per coltivazione. I sacchi per la crescita di ortaggi e fiori, venduti in confezione da due pezzi a 4,99 euro, rappresentano una soluzione pratica per chi non dispone di aiuole o terreni. A questi si affianca il set di vasi per piante aromatiche (quattro pezzi) in vendita a 3,99 euro, utile per chi vuole sperimentare la coltivazione domestica su balconi e terrazzi.

Accessori, protezioni e dispositivi per il giardino

Le offerte Lidl Parkside non si limitano agli attrezzi principali ma includono anche una serie di accessori che rendono più comoda e sicura la gestione degli spazi esterni. Tra questi spicca il set di prese con telecomando, che consente di controllare a distanza fino a tre dispositivi elettrici. In vendita a 14,99 euro, si rivela utile per automatizzare l’accensione delle luci da giardino o la gestione di piccoli apparecchi. Per proteggere le superfici in legno, Lidl propone un olio protettivo da 3 litri, con effetto impregnante e idrorepellente, disponibile a 12,99 euro. Questo prodotto è indicato per mobili, pergolati e strutture esterne che richiedono manutenzione costante contro umidità e intemperie.

Non mancano i dispositivi di protezione individuale, fondamentali in ogni attività di giardinaggio. I guanti da giardinaggio, venduti in set da due paia al prezzo di 3,49 euro, assicurano comfort e protezione durante i lavori di potatura o la movimentazione di materiali. L’insieme di queste offerte mostra la strategia di Lidl: mettere a disposizione strumenti e accessori Parkside che coprono ogni esigenza del giardinaggio domestico, mantenendo un buon equilibrio tra prezzo e funzionalità. Per chi ama il fai da te e il lavoro all’aperto, queste occasioni rappresentano una possibilità concreta di arricchire il proprio equipaggiamento con un investimento contenuto.