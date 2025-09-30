Nella nuova promozione settimanale arrivano due prodotti immancabili in dispensa: entrambi sono disponibili con la formula 3+1 gratis e uno sconto aggiuntivo che rende l’acquisto particolarmente vantaggioso.

Chi frequenta i supermercati Lidl lo sa bene: le offerte settimanali sono spesso l’occasione ideale per fare scorta di prodotti di qualità a prezzi contenuti. Questa volta sotto i riflettori ci sono due protagonisti abituali delle cucine italiane, il cioccolato fondente J.D. Gross al 70% e la pasta integrale Combino, entrambi inseriti in una promozione che permette di acquistare tre confezioni e riceverne una in omaggio. Un’iniziativa che, sommata al ribasso del 25% sul prezzo totale, consente di riempire la dispensa spendendo molto meno rispetto al solito.

L’offerta sul cioccolato fondente J.D. Gross

Il cioccolato fondente con il 70% di cacao rappresenta un classico intramontabile per chi ama i sapori intensi. In confezioni da 125 grammi, solitamente proposte a 2,29 euro ciascuna, quattro tavolette raggiungono il prezzo di 9,16 euro. Con la promozione attiva in questi giorni, invece, il pacco da quattro viene venduto a soli 6,87 euro. Ciò significa che ogni tavoletta costa circa 1,72 euro, con un risparmio tangibile rispetto al listino.

Oltre al vantaggio economico, il prodotto porta con sé alcune caratteristiche interessanti. L’alto contenuto di cacao regala un gusto deciso e aromatico, apprezzato dagli amanti del genere. Il cioccolato fondente è noto anche per il suo apporto di antiossidanti, utili per il benessere cardiovascolare se consumato con moderazione. Si tratta inoltre di un alimento versatile, che può essere gustato da solo, spezzato nel latte caldo o utilizzato in preparazioni dolci. Un ulteriore elemento distintivo è la certificazione Fairtrade, che assicura l’attenzione alla filiera del cacao e al sostegno delle comunità produttrici.

La pasta integrale Combino a meno di una tazzina di caffè

Accanto al cioccolato troviamo la pasta integrale Combino, proposta nei formati classici come spaghetti, fusilli e penne rigate. Ogni confezione da 500 grammi ha normalmente un prezzo di 0,85 euro, per un totale di 3,40 euro ogni quattro pacchi. Con la formula 3+1 gratis, il costo scende a 2,55 euro complessivi. In pratica, ogni pacco da mezzo chilo viene a costare 0,64 euro, meno di una tazzina di caffè al bar.

La versione integrale garantisce un apporto maggiore di fibre, che aiutano il transito intestinale e prolungano la sensazione di sazietà. Un aspetto che rende questo alimento ideale per chi desidera portare in tavola piatti più equilibrati senza rinunciare al gusto. La convenienza si traduce anche in praticità: con soli 2,55 euro si acquistano due chili di pasta, più che sufficienti per coprire diversi pasti familiari.

Il binomio tra pasta e cioccolato rispecchia due capisaldi della dispensa italiana. Le promozioni di Lidl, valide solo fino a esaurimento scorte, offrono la possibilità di portarli a casa spendendo meno di dieci euro complessivi. Una cifra che consente di acquistare alimenti di uso quotidiano, con la certezza di avere a disposizione ingredienti versatili e di qualità. Vista la rapidità con cui queste offerte tendono a sparire dagli scaffali, conviene approfittarne senza attendere troppo.