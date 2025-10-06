Il freddo pungente si sta facendo sentire un po’ in tutta Italia e, allo stesso tempo, in tutte le case, si inizia a pensare all’accensione dei riscaldamenti.

“Ma quanto ci costano?” – è la domanda che tutti ci poniamo in questo periodo, memori del fatto che, proprio in inverno, i salassi sulle bollette di luce e gas sono in agguato. Forse, però, c’è una soluzione possibile a tutto questo. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Riscaldare la casa si può e, anche, risparmiare. Sembra un binomio che, nell’insieme, va un po’ a cozzare ma se in casa abbiamo un sistema di riscaldamento eco ed anche efficiente, davvero la soluzione è dietro l’angolo.

Freddo in arrivo: come riscaldare casa?

È arrivato il freddo autunnale. Questa volta è davvero tutta l’Italia ad essere entrata nella morsa del freddo perché, un po’ dappertutto, le temperature si sono abbassate, complice anche i venti freddi e l’aria fredda proveniente da Nord che sta sferzando il nostro paese. A parte questo, è necessario anche andare a guardare quelli che sono gli aspetti più generale di “quando fa freddo”.

Uno su tutti è proprio quello dei riscaldamenti. Sì, perché è proprio questo il periodo durante il quale iniziamo a pensare di accenderli nelle nostre case e, allo stesso tempo, è anche questo il periodo degli aumenti per quel che riguarda le bollette di luce e gas. I salassi, infatti, quanto anche le stangate arrivano a cavallo fra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Tre soluzioni da prendere in considerazione

Come fare per evitare tutto questo? Stare in casa a morire dal freddo o cercare un metodo efficace per riscaldarla spendendo poco? Assolutamente no, soprattutto se pensiamo ad una stanza in particolare, al di là della camera da letto, dove il calore si deve sentire sempre, ed è il bagno. Come fare per non far sì che sia sempre freddo?

Sono diverse le soluzioni innovative, green e anche a portata di mano che ci permettono di riscaldarlo senza arrivare a spendere una fortuna. La prima di queste è l’istallazione di pannelli radianti: piccoli e sottili che possono essere montati anche alle pareti ed hanno il compito di emettere calore attraverso radiazioni infrarosse. Questi pannelli possono essere alimentati anche ad energia solare, risparmiando e facendo diventare il tutto ancora più green.

Altra soluzione è il riscaldamento a pavimento che permette una distribuzione del calore in modo uniforme e dappertutto. In ultimo, anche i termoventilatori portatili. Li possiamo portare da una stanza all’altra, soprattutto in bagno e posizionarli dove ci serve una fonte di calore istantaneo. Ci sono anche quelli a basso consumo energetico, il che rende la bolletta anche meno salata.

Soluzioni facili e, soprattutto, alla portata di tutti.